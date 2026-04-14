Update am Abend: Mehr als nur Krieg und Übergewinne mit Öl

Mehr als nur Krieg und Übergewinne mit Öl

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Deutschland und die Ukraine finden enger als ohnehin schon zusammen: In Berlin gab es prominent besetzte Regierungskonsultationen. Eine Analyse zeigt, wie stark die Öl-Konzerne die Krise in Nahost für Profite nutzen. Und: Behörden künftig ohne Outlook und Teams - geht das?

Deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen

Das ist passiert: Deutschland und die Ukraine wollen ihre bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft heben. Das sagte Bundeskanzler Merz anlässlich der ersten Regierungskonsultationen beider Länder seit über 20 Jahren.

Deutschland und die Ukraine wollen ihre bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft heben. Das sagte Bundeskanzler Merz anlässlich der ersten Regierungskonsultationen beider Länder seit über 20 Jahren. Das sagt der Kanzler: "Was wir in dieser Kooperation tun, ist nicht nur von Nutzen für die Verteidigung der Ukraine. Es ist auch von besonderem Nutzen für uns, für unsere Sicherheit", betont Merz. Keine Armee in Europa sei in den letzten Jahrzehnten so im Kampf erprobt wie die der Ukraine, keine Gesellschaft sei resilienter geworden, keine Verteidigungsindustrie innovativer.

"Was wir in dieser Kooperation tun, ist nicht nur von Nutzen für die Verteidigung der Ukraine. Es ist auch von besonderem Nutzen für uns, für unsere Sicherheit", betont Merz. Keine Armee in Europa sei in den letzten Jahrzehnten so im Kampf erprobt wie die der Ukraine, keine Gesellschaft sei resilienter geworden, keine Verteidigungsindustrie innovativer. Das sagt ZDF-Korrespondent Andreas Kynast: "Deutschland möchte das Zeichen setzen, dass die Ukraine mehr ist als nur ein Land im Krieg. (...) Und es ist natürlich auch ein Zeichen, dass in Russland gesehen werden soll, dass es sich nicht lohnt, ein Gegner Deutschlands zu sein - aber ein Freund Deutschlands zu sein, das lohnt sich."

heute in Deutschland, 14.04.2026, 14:00 Uhr 14.04.2026 | 3:50 min

Übergewinne mit Öl durch den Iran-Krieg

Das ist passiert: Greenpeace kritisiert, Mineralölkonzerne hätten seit Beginn des Iran-Kriegs deutlich höhere Gewinne erzielt. Das geht aus einer Analyse im Auftrag der Umweltorganisation hervor, die ZDF frontal exklusiv vorliegt. Den Greenpeace-Berechnungen zufolge machten die Mineralölkonzerne in Deutschland zwischen dem 2. März und dem 12. April zusätzliche Gewinne in Höhe von 1,18 Milliarden Euro.

Greenpeace kritisiert, Mineralölkonzerne hätten seit Beginn des Iran-Kriegs deutlich höhere Gewinne erzielt. Das geht aus einer Analyse im Auftrag der Umweltorganisation hervor, die ZDF frontal exklusiv vorliegt. Den Greenpeace-Berechnungen zufolge machten die Mineralölkonzerne in Deutschland zwischen dem 2. März und dem 12. April zusätzliche Gewinne in Höhe von 1,18 Milliarden Euro. Das ist der Hintergrund: Grund für die hohen Übergewinne sei vor allem der mangelnde Wettbewerb. Nur fünf Konzerne würden den Markt und damit die Preise in Deutschland bestimmen. Konzerne nutzten die Gelegenheit und würden "schamlos" zuschlagen, so Matthias Lambrecht von Greenpeace.

Die Bundesregierung will Bürger entlasten und die Energiesteuer auf Benzin und Diesel für zwei Monate senken:

heute journal, 13.04.2026, 21:45 Uhr 13.04.2026 | 2:42 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Behörden ohne Outlook und Teams?

Das ist passiert: Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) will die Abhängigkeit der öffentlichen Verwaltung von US-Softwareanbietern wie Microsoft verringern und stärker auf eigene Lösungen setzen. Sein Ministerium setze stärker auf Open-Source-Lösungen nach dem Vorbild einzelner Bundesländer, sagte Wildberger.

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) will die Abhängigkeit der öffentlichen Verwaltung von US-Softwareanbietern wie Microsoft verringern und stärker auf eigene Lösungen setzen. Sein Ministerium setze stärker auf Open-Source-Lösungen nach dem Vorbild einzelner Bundesländer, sagte Wildberger. Das ist der Hintergrund: Bei Open-Source-Anwendungen können die Nutzer das Programm unabhängig von seinen Autoren in der Regel beliebig verändern. Sie können es auch weitergeben und Schwachstellen oder Fehler öffentlich machen. Die Ausgaben des Bundes für Microsoft-Software waren in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und lagen 2025 bei rund 481,4 Millionen Euro.

Grafik des Tages

heute in Deutschland, 14.04.2026, 14:00 Uhr 14.04.2026 | 1:59 min

Ein Masterabschluss galt lange als Jobgarantie. Heute suchen Uniabsolventen länger denn je. Die Grafik zeigt, wie viele Akademiker in einem Jahr arbeitslos waren. Zuletzt ist die Zahl stark gestiegen.

Ratgeber: So finden Sie den passenden Feuerlöscher

Volle Kanne, 13.04.2026, ab 09:05 Uhr 13.04.2026 | 6:43 min

Ein Feuerlöscher gehört in jeden Haushalt. Wenn es in der eigenen Wohnung brennt, muss er griffbereit sein. Welche Art von Brand wird wie gelöscht und was ist im Notfall zu tun?

Sport

Die deutschen Fußball-Frauen treffen auf ihrem Weg zur kommenden WM in der Qualifikation auf Österreich. Eigentlich eine klare Sache für die DFB-Frauen - oder etwa doch nicht? Anstoß ist um 18:15 Uhr, wir übertragen das Spiel live.

Sport | sportstudio live (nicht mehr verwenden) : 3. Spieltag: Deutschland - Österreich Macht das Team von Bundestrainer Christian Wück den nächsten Schritt Richtung WM-Teilnahme 2027? Gegner in Nürnberg ist Österreich. Anstoß 18:15 Uhr. Livestream

Außerdem zittert der FC Barcelona in der Champions League um den Einzug ins Halbfinale. Bei Atlético Madrid will die Mannschaft von Trainer Hansi Flick das Ruder noch rumreißen:

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDFheute Xpress, 14.04.2026, 14:25 Uhr 14.04.2026 | 0:56 min

Wo gab es 2025 die meisten Blitze in Deutschland? Die Antwort sehen Sie im Video.

Ein Lichtblick

Beim farbenfrohen Fest "Lal Kach" feiern Hindus in Bangladesch das bengalische Neujahr. Dafür bemalen sich viele mit roter Farbe und ziehen durch die Straßen und vertreiben böse Kräfte.

ZDFheute Xpress, 14.04.2026, 13:44 Uhr 14.04.2026 | 1:06 min

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PFAS sind in aller Munde - sogar buchstäblich. Die sogenannten Ewigkeitschemikalien sind längst überall, sogar in unserem Blut. Wäre ein umfassendes Verbot die einzig sinnvolle Konsequenz? "Mai Think X" klärt auf. (30 Minuten)

Rezept des Tages: Plastós

Volle Kanne, 14.04.2026, ab 09:05 Uhr 14.04.2026 | 7:35 min

Der Polentakuchen schmeckt warm und kalt und ist perfekt fürs Buffet oder Picknick. Nadia-Alexia Challah füllt ihn mit Wildkräutern und Blattgemüse und mischt alles mit Fetakäse. Das Rezept zum Download.

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