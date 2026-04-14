Liebich will Auslieferung nach Deutschland verhindern

Nach monatelanger Fahndung schließlich die Festnahme in Tschechien: Jetzt will Marla-Svenja Liebich, verurteilt wegen Rechtsextremismus, die Auslieferung nach Deutschland abwenden.

Liebich wurde 2023 vom Amtsgericht Halle zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. Quelle: dpa

Marla-Svenja Liebich, in Tschechien wegen Rechtsextremismus festgenommen, lehnt eine Auslieferung nach Deutschland ab. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Dennis Cernota von der Staatsanwaltschaft Halle. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Die Staatsanwaltschaft Halle habe die Information von den tschechischen Behörden erhalten, sagte Cernota weiter. Im nächsten Schritt müsse nun ein tschechisches Gericht darüber entscheiden, ob Liebich nach Deutschland ausgeliefert wird. Wie lange dies dauert, sei derzeit nicht absehbar.

Nach langer Fahndung in Tschechien geschnappt

Liebich war nach monatelanger Fahndung in Europa vor einigen Tagen in Schönbach bei Asch (Tschechien) festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin angekündigt, einen Antrag auf Auslieferung zu stellen. Bei einer Auslieferung soll Liebich nach Chemnitz gebracht werden. Ab diesem Zeitpunkt wäre die sächsische Justiz zuständig.

Ermittler haben die flüchtige Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich in Tschechien festgenommen. Nachdem sie ihre Haftstrafe nicht angetreten hatte, wurde seit August 2025 nach ihr gefahndet. 09.04.2026 | 0:23 min

Liebich war Ende August nicht zum Haftantritt im Frauengefängnis in Chemnitz erschienen. Zuvor war Liebich - damals noch als Mann mit dem Vornamen Sven - vom Amtsgericht Halle im Juli 2023 wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Berufung und Revision gegen das Urteil scheiterten.

Quelle: dpa