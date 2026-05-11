Update am Abend: 5.000-Dollar-Versprechen, EZB kontert Inflation

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noch knapp zwei Monate sind es bis zu den Midtermwahlen in den USA. Für US-Präsident Trump steht offenbar viel auf dem Spiel: So viel, dass er allen erwachsenen US-Bürgern 5.000 Dollar verspricht - sollten seine Republikaner gewinnen. In Berlin wird schon in eineinhalb Wochen gewählt. Nun gibt es Wirbel um den SPD-Spitzenkandidaten Krach. Und: Die EZB erhöht den Leitzins - was das bedeutet und mehr im ZDFheute Update am Abend.

5.000 Dollar "Trump-Dividende"

Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump hat auf einem Parteitag der Republikaner jedem erwachsenen US-Bürger eine Zahlung von 5.000 Dollar versprochen, wenn seine Partei bei den Zwischenwahlen Anfang November erneut die Mehrheit in beiden Kongresskammern gewinnt. Das Geld soll aus der Staatskasse kommen, grob überschlagen wären es mehr als eine Billion US-Dollar.

US-Präsident Donald Trump hat auf einem Parteitag der Republikaner jedem erwachsenen US-Bürger eine Zahlung von 5.000 Dollar versprochen, wenn seine Partei bei den Zwischenwahlen Anfang November erneut die Mehrheit in beiden Kongresskammern gewinnt. Das Geld soll aus der Staatskasse kommen, grob überschlagen wären es mehr als eine Billion US-Dollar. Das ist der Hintergrund: Der Iran-Krieg und steigende Preise im Alltag drücken auf die Stimmung der US-Amerikaner - auch auf die der Trump-Unterstützer. Der außerordentliche Parteitag wurde angesetzt, um dem etwas entgegenzusetzen und mit Rückenwind in die letzten Wochen des Wahlkampfs zu starten.

Der Iran-Krieg und steigende Preise im Alltag drücken auf die Stimmung der US-Amerikaner - auch auf die der Trump-Unterstützer. Der außerordentliche Parteitag wurde angesetzt, um dem etwas entgegenzusetzen und mit Rückenwind in die letzten Wochen des Wahlkampfs zu starten. Das sagt meine Kollegin Claudia Bates, Korrespondentin im ZDF-Studio Washington: "Es ist eine große Trump-Show. Der Präsident hat die Delegierten beim Parteitag und die Wähler auf sich eingeschworen. Er hat sich gleichsam auf den Wahlzettel gesetzt, obwohl es ja eine Parlamentswahl und keine Präsidentschaftswahl ist. Und ihm gehört damit am Ende natürlich auch das Ergebnis dieser Wahl - das ist eine Strategie, die ist nicht ohne Risiko."

ZDF-Mittagsmagazin, 10.09.2026, 12:00 Uhr 10.09.2026 | 2:25 min

Wirbel um Berliner Spitzenkandidat

Das ist passiert: Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach will weiter Wahlkampf machen - ungeachtet der Ermittlungen gegen ihn. "Ich werde weiter kämpfen um jede Stimme für die SPD", sagte er in Berlin. Vorwürfe, er habe sich in irgendeiner Form beeinflussen lassen, weise er als haltlos zurück. Gleichzeitig räumte Krach negative Auswirkungen auf seinen Wahlkampf ein.

Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach will weiter Wahlkampf machen - ungeachtet der Ermittlungen gegen ihn. "Ich werde weiter kämpfen um jede Stimme für die SPD", sagte er in Berlin. Vorwürfe, er habe sich in irgendeiner Form beeinflussen lassen, weise er als haltlos zurück. Gleichzeitig räumte Krach negative Auswirkungen auf seinen Wahlkampf ein. Das ist der Hintergrund: Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen Krach, äußerte sich aber bisher nicht zu konkreten Vorwürfen und verwies auf die Unschuldsvermutung. Hintergrund der Anschuldigungen ist nach Krachs Angaben ein Vergabeverfahren zur Nachnutzung eines Klinikgeländes in der Region Hannover. Krach war als Regionspräsident Chef des Aufsichtsrates der Klinik. In einem Bieterverfahren konkurrierten zwei Unternehmen um den Zuschlag. Eines davon überwies laut Krach noch während des laufenden Verfahrens eine Spende in Höhe von 9.900 Euro an die Berliner SPD, deren kommissarischer Vorsitzender er zu dem Zeitpunkt bereits war. Nachdem Krach von der Spende erfahren habe, habe er prompt die Rücküberweisung angefordert.

ZDFheute Xpress, 10.09.2026, 13:00 Uhr 10.09.2026 | 0:30 min

Leitzins steigt auf 2,5 Prozent

Das ist passiert: Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen angehoben - um 0,25 Punkte auf 2,5 Prozent.

Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen angehoben - um 0,25 Punkte auf 2,5 Prozent. Das ist der Hintergrund: Die EZB will die durch hohe Energiepreise angefachte Inflation eindämmen. "Der heutige Beschluss unterstreicht die Entschlossenheit des EZB-Rats, seine Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Inflation auf mittlere Frist beim Zielwert von zwei Prozent stabilisiert", heißt es von der Bank. Im August lag die Inflation in der Eurozone bei 3,3 Prozent - also deutlich über dem Ziel der EZB.

Die EZB will die durch hohe Energiepreise angefachte Inflation eindämmen. "Der heutige Beschluss unterstreicht die Entschlossenheit des EZB-Rats, seine Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Inflation auf mittlere Frist beim Zielwert von zwei Prozent stabilisiert", heißt es von der Bank. Im August lag die Inflation in der Eurozone bei 3,3 Prozent - also deutlich über dem Ziel der EZB. Was das für Ihr Geld bedeutet: Zinsen auf Erspartes - etwa Festgeld - könnten steigen. Manche Anbieter geben höhere Leitzinsen unmittelbar an Sparer weiter. Kredite wie Baufinanzierungen oder auch Ratenkredite für größere Anschaffungen wie Autos hingegen könnten teurer werden.

ZDFheute Xpress, 10.09.2026, 16:04 Uhr 10.09.2026 | 0:25 min

Grafik des Tages

In Deutschland lag die Inflationsrate im August bei 2,9 Prozent - und damit etwas unter dem Wert in der Eurozone bei 3,3 Prozent.

Inflationsrate ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

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Ratgeber: Sport mit Übergewicht

Volle Kanne, 10.09.2026, ab 09:05 Uhr 10.09.2026 | 5:09 min

Viele übergewichtige Menschen haben Hemmungen, Sport zu treiben: Welche Sportarten sich eignen und Tipps, wie der Einstieg am besten gelingt:

Sport

Am Abend geben mit Bayern München und RB Leipzig auch die beiden letzten deutschen Vertreter ihre Visitenkarte zum 1. Spieltag in der Königsklasse ab. Der FC Bayern tritt gegen den norwegischen Underdog Bodö/Glimt an und RB Leipzig muss bei Como 1907 bestehen.

ZDF-Reporter Alexander Ruda sieht Bayern als "turmhohen Favoriten":

ZDF-Mittagsmagazin, 10.09.2026, 14:16 Uhr 10.09.2026 | 2:36 min

Alles zu den Partien vom Donnerstagabend im ZDF-Champions-League-Magazin ab 23:15 Uhr:

Sport : Champions League - 2026/27 Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League streamen. Am ersten Spieltag auch donnerstags ab 23 Uhr.

Schon vorher ab 23 Uhr sehen Sie ausführliche Zusammenfassungen ausgewählter Spiele, darunter natürlich die Partien mit deutscher Beteiligung.

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Engel mit Kamm und Schere: Die "Barber Angels" sind Friseure, die Bedürftigen kostenlos die Haare schneiden. Was vor zehn Jahren klein angefangen hat, ist inzwischen eine bundesweite Initiative.

ZDF-Mittagsmagazin, 09.09.2026, 12:00 Uhr 09.09.2026 | 1:54 min

Streaming-Tipps für den Abend

Las Vegas - die Glitzerstadt in der Wüste Nevadas ist Sinnbild für den American Dream von Aufstieg und Erfolg. Ein staubiges Wüstennest wurde zur Welthauptstadt ikonischer Casinos: "Las Vegas und der amerikanische Traum". (90 Minuten)

04.09.2026 | 89:15 min

Rezept des Tages: Fischfrikadellen mit Kartoffel-Gurken-Salat

Volle Kanne, 10.09.2026, ab 09:05 Uhr 10.09.2026 | 5:50 min

Mario Kotaska bereitet einen frischen Kartoffel-Gurken-Salat zu. Als Beilage reicht er würzige Fischfrikadellen aus geräuchertem Saibling an, die für eine herzhafte Komponente sorgen. Das Rezept gibt's hier.

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