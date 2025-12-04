  3. Merkliste
Update am Abend: Steueränderungen mit gewissen Vorzügen

vor 30 Minuten
Pleite für BSW: Bundestagswahl muss nicht neu ausgezählt werden
von David Metzmacher

|
David Metzmacher

Guten Abend,

ab 1. Januar 2026 soll das Leben für viele Menschen in Deutschland etwas leichter werden - zumindest finanziell. Folgende Punkte hat die Regierungskoalition im Bundestag durchgebracht:

  • Reduzierung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent
  • Erhöhung der Pendlerpauschale von 30 auf 38 Cent auf den ersten 20 Kilometern
  • Erhöhung der steuerfreien Pauschalen für Engagierte im Ehrenamt

Symbolbild: In einem Restaurant bringt ein Kellner zwei Tassen Kaffee an einen Tisch.

Über das geplante Steuerpaket berichtete ZDFheute Xpress.

04.12.2025 | 0:31 min

Einziger Haken: Ob die Maßnahmen dann heute in vier Wochen (ja, so nah ist das neue Jahr schon) auch wirklich gelten, ist noch offen. Die Länder könnten am 19. Dezember im Bundesrat blockieren - Grund sind ausbleibende Einnahmen. Die Länder fordern Kompensation aus Bundesmitteln.

Berlin: Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, spricht bei der Ministerpräsidentenkonferenz.

ZDFheute Xpress berichtete über Sorgen der Kommunen.

04.12.2025 | 1:30 min

Künstliche Intelligenz im Messenger

Seit Ende Mai kann der Meta-Konzern (WhatsApp, Facebook, Instagram) seine Systeme mit Künstlicher Intelligenz mit Nutzerdaten aus Deutschland trainieren. Auch mit Ihren Daten - es sei denn, Sie haben widersprochen:

Wegen des blauen Rings in der beliebten Messenger-App bekommt Meta nun Ärger. Der Grund: Das Unternehmen hatte angekündigt, anderen KI-Anbietern zu untersagen, ihre Dienste in der App direkt Nutzern anzubieten. Deswegen leitet die EU-Kommission nun ein Verfahren ein - der Konzern könnte gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen haben.

Die Apps Instagram, Facebook und WhatsApp sind auf dem Display eines Smartphones vor dem Logo des Internetkonzerns Meta zu sehen.

Die ZDFheute Xpress berichtete über das Verfahren der Kommission.

04.12.2025 | 0:30 min

Lage im Nahost-Konflikt

Im Gazastreifen setzt die israelische Armee ihren Einsatz gegen Tunnel der Terrororganisation Hamas fort. Später griff sie mit einer Rakete ein Ziel in Chan Junis an.

Ein palästinensischer Mann geht durch die Ruinen zerstörter Gebäude im Stadtteil Al-Katiba in Chan Junis.

04.12.2025 | 0:25 min

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Nach den Gesprächen von US-Vertretern mit Kreml-Chef Putin wird eine ukrainische Delegation in den USA erwartet. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigt sich vorsichtig optimistisch.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht während einer Pressekonferenz mit dem irischen Regierungschef Micheál Martin im Regierungssitz in Dublin zu den Medien.

04.12.2025 | 0:31 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Grafik des Tages

Atemwegserkrankungen im Überblick

ZDFheute Infografik

Der Hals kratzt, die Nase läuft - es ist Erkältungssaison in Deutschland. Wie die Lage derzeit ist, berichtet Luisa Billmayer.

Grafik Globus mit Grippeviren und pictografischen Menschen

Warum ist Winterzeit gleich Grippezeit?

12.11.2025 | 1:12 min

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Der berühmte Weichnachtsbaum am Rockefeller Center in New York erleuchtet nach iner feierlichen Zeremonie.

04.12.2025 | 0:25 min

In New York ist der berühmte Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center feierlich erleuchtet worden. Tausende verfolgten die Show mit Stars wie Marc Anthony und Gwen Stefani.

Sportlich in den Abend

Lennart Karl, Said El Mala, Assan Ouédraogo: Drei Shootingstars, die nach nur wenigen Bundesligaspielen enorm gehypt werden. Ist das mehr als eine Momentaufnahme? Der sportstudio Bolzplatz:

Lennart Karl, Said El Mala, Assan Ouedraogo

04.12.2025 | 16:18 min

Zahl des Tages

600.000

Die Tropenkrankheit Malaria bleibt weiter eine große Bedrohung: Die Zahl der Fälle ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, weltweit starben mehr als 600.000 Menschen.

Symbolbild: Mutter mit ihrem Kind unter Moskitonetz

Über der Anstieg der Malaria-Fälle berichtete ZDFheute Xpress.

04.12.2025 | 0:43 min

Gesagt

Die Regeln werden selbst von der WADA (Welt-Anti-Doping-Agentur) umgangen. Ihre Glaubwürdigkeit ist nicht mehr gegeben.

Travis Tygart, Dopingjäger

Travis Tygart gilt als einer der renommiertesten Dopingjäger der Welt. Im Zuge der WADA-Konferenz in Busan übt er scharfe Kritik an der Organisation.

WADA-Konferenz in Busan

04.12.2025 | 1:34 min

Ratgeber

Manche Spielzeuge oder Geschenke für Kinder enthalten Schadstoffe oder sind schlecht verarbeitet. Welche Prüfsiegel Schutz bieten und was "TÜV-geprüft" konkret bedeutet, erklärt Caroline Drees:

Kind spielt mit bunten Bauklötzen auf Holzboden

04.12.2025 | 3:05 min

Streaming-Tipp für den Feierabend

Ein großer Teil der Drogen, die auf US-amerikanischen Straßen verkauft werden, stammt aus mexikanischen Kartellen. "Narco Circus - Mexikos Kampf gegen die Drogen" wirft einen Blick auf die blutige Ära des Drogenkriegs. (Vier Folgen je 45 Minuten)

Montage: Ein Mann trägt eine mexikanische Totenmaske und einen Hut und blickt in die Kamera. Im Hintergrund brennt ein Feuer in der Nacht, Funken sprühen.

04.12.2025 | 44:46 min

Genießen Sie Ihren Abend!

David Metzmacher und das gesamte ZDFheute-Team

