Update am Abend: Steueränderungen mit gewissen Vorzügen

ab 1. Januar 2026 soll das Leben für viele Menschen in Deutschland etwas leichter werden - zumindest finanziell. Folgende Punkte hat die Regierungskoalition im Bundestag durchgebracht:
- Reduzierung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent
- Erhöhung der Pendlerpauschale von 30 auf 38 Cent auf den ersten 20 Kilometern
- Erhöhung der steuerfreien Pauschalen für Engagierte im Ehrenamt
Einziger Haken: Ob die Maßnahmen dann heute in vier Wochen (ja, so nah ist das neue Jahr schon) auch wirklich gelten, ist noch offen. Die Länder könnten am 19. Dezember im Bundesrat blockieren - Grund sind ausbleibende Einnahmen. Die Länder fordern Kompensation aus Bundesmitteln.
Künstliche Intelligenz im Messenger
Seit Ende Mai kann der Meta-Konzern (WhatsApp, Facebook, Instagram) seine Systeme mit Künstlicher Intelligenz mit Nutzerdaten aus Deutschland trainieren. Auch mit Ihren Daten - es sei denn, Sie haben widersprochen:
Wegen des blauen Rings in der beliebten Messenger-App bekommt Meta nun Ärger. Der Grund: Das Unternehmen hatte angekündigt, anderen KI-Anbietern zu untersagen, ihre Dienste in der App direkt Nutzern anzubieten. Deswegen leitet die EU-Kommission nun ein Verfahren ein - der Konzern könnte gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen haben.
Lage im Nahost-Konflikt
Im Gazastreifen setzt die israelische Armee ihren Einsatz gegen Tunnel der Terrororganisation Hamas fort. Später griff sie mit einer Rakete ein Ziel in Chan Junis an.
Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt.
Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist
Nach den Gesprächen von US-Vertretern mit Kreml-Chef Putin wird eine ukrainische Delegation in den USA erwartet. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigt sich vorsichtig optimistisch.
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.
Grafik des Tages
Der Hals kratzt, die Nase läuft - es ist Erkältungssaison in Deutschland. Wie die Lage derzeit ist, berichtet Luisa Billmayer.
Weitere Schlagzeilen
Ein Lichtblick
In New York ist der berühmte Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center feierlich erleuchtet worden. Tausende verfolgten die Show mit Stars wie Marc Anthony und Gwen Stefani.
Sportlich in den Abend
Lennart Karl, Said El Mala, Assan Ouédraogo: Drei Shootingstars, die nach nur wenigen Bundesligaspielen enorm gehypt werden. Ist das mehr als eine Momentaufnahme? Der sportstudio Bolzplatz:
Zahl des Tages
600.000
Die Tropenkrankheit Malaria bleibt weiter eine große Bedrohung: Die Zahl der Fälle ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, weltweit starben mehr als 600.000 Menschen.
Gesagt
Travis Tygart gilt als einer der renommiertesten Dopingjäger der Welt. Im Zuge der WADA-Konferenz in Busan übt er scharfe Kritik an der Organisation.
Ratgeber
Manche Spielzeuge oder Geschenke für Kinder enthalten Schadstoffe oder sind schlecht verarbeitet. Welche Prüfsiegel Schutz bieten und was "TÜV-geprüft" konkret bedeutet, erklärt Caroline Drees:
Streaming-Tipp für den Feierabend
Ein großer Teil der Drogen, die auf US-amerikanischen Straßen verkauft werden, stammt aus mexikanischen Kartellen. "Narco Circus - Mexikos Kampf gegen die Drogen" wirft einen Blick auf die blutige Ära des Drogenkriegs. (Vier Folgen je 45 Minuten)
