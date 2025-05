Update am Abend: Rote Neuformierung und Druck auf Putin

Update am Abend

Guten Abend,

Bärbel Bas will die mächtigste Frau der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) werden. Auch in der vergangenen Legislaturperiode hatte die 57-Jährige schon ein sehr wichtiges Amt - zumindest protokollarisch. Als Präsidentin des Deutschen Bundestages füllte sie das zweithöchste Staatsamt aus. Vizekanzler Lars Klingbeil, der mächtigste Mann der Partei, machte die Duisburgerin jüngst zur neuen Arbeitsministerin. Nun - nachdem SPD-Vorsitzende Saskia Esken weder einen Ministerposten bekam noch ihr Parteiamt behalten will - greift Bas nach dem Vorsitz:

Ich will diese Verantwortung übernehmen. „ Bärbel Bas (SPD), Bundesarbeitsministerin

Wer ist diese Frau, die gute Chancen hat, neben Klingbeil Co-Chefin der SPD zu werden?

Name: Bärbel Bas

Geburtsdatum: 03.05.1968

Geburtsort: Walsum (heute Duisburg)

Ausbildungen: Bürogehilfin, Sozialversicherungsfachangestellte

Job: Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Vorige Stationen: Bundestagspräsidentin, Abteilungsleiterin einer Krankenkasse

SPD-Mitglied seit: Oktober 1988

Flügel in Partei: Parlamentarische Linke

Noch interessant: Bas kommt aus einem Arbeiterhaushalt. Ihr Vater war Busfahrer, ihre Mutter Hausfrau. Sie hat fünf Geschwister.

ZDF-Korrespondentin Christiane Hübscher analysiert:

Bas ist eher unbelastet von Wahlniederlagen und mit ihr wird der wichtige Landesverband NRW wieder gestärkt. „ Christiane Hübscher, ZDF-Hauptstadtkorrespondentin

Und noch eine "soll werden"-Personalie in der SPD: Parteilinker Tim Klüssendorf soll SPD-Generalsekretär werden. Seine Vorgänger waren: Matthias Miersch (Fraktionschef, Organisator des Bundestagswahlkampfs) und Kevin Kühnert (lange prägendes SPD-Gesicht, Rückzug aus gesundheitlichen Gründen).

Westlicher Druck für ukrainischen Frieden

In einer besseren Welt würde ab heute eine 30-tägige, bedingungslose Waffenruhe in der Ukraine gelten. "Europas Spitze" Merz, Macron, Starmer und Tusk hatten sich am Wochenende dafür eingesetzt. Russland ignoriert die Aufforderung ukrainischer Auffassung nach aber "vollständig" - und greift weiter an.

Die Bundesregierung will in Abstimmung mit europäischen Partnern derweil Sanktionen gegen Moskau vorbereiten - wenn die Waffenruhe nicht zeitnah umgesetzt wird. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte am Mittag:

Die Uhr läuft, wir haben noch zwölf Stunden bis zum Ablauf dieses Tages. „ Stefan Kornelius, Regierungssprecher

Auch in London stehen bei einer neuerlicher Konferenz Friedensbemühungen im Zentrum.

Der Kreml hält "die Sprache von Ultimaten" des Westens für "nicht angemessen": "So kann man nicht mit Russland sprechen." Der russische Staatschef Wladimir Putin bot direkte Verhandlungen mit der Ukraine an - diese sollen ab Donnerstag in Istanbul stattfinden. Ob Putin selbst kommt? Ungewiss. Derzeit scheint sich aber viel zu tun für eine Chance, den Krieg endlich zu befrieden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was darüber hinaus wichtig ist

Die PKK gibt ihren bewaffneten Kampf auf - und will sich auflösen: Die als Terrororganisation eingestufte verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gibt ihren bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat auf - zumindest offiziell. Die Ankündigung weckt Hoffnung auf ein Ende des blutigen Konflikts.

USA und China senken gegenseitige Zölle : Das gaben beide Seiten nach Gesprächen in Genf bekannt. Wie aus einer Erklärung hervorgeht, gilt die Regelung ab Mittwoch für vorübergehend 90 Tage. Demnach sinken US-Zölle auf chinesische Importe auf 30 Prozent. Zuvor lagen diese bei 145 Prozent. Die Aufschläge Pekings gegen Einfuhren aus den Vereinigten Staaten gehen von 125 Prozent auf 10 Prozent zurück.

Lage im Nahost-Konflikt

Steinmeier fordert Ende der Gaza-Blockade : Israels Präsident Herzog ist zu Gast in Berlin. Bundespräsident Steinmeier appelliert an Israel, Hilfsgüter nach Gaza durchzulassen - "nicht irgendwann, sondern jetzt".

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog

Weitere Schlagzeilen

Grafik des Tages

Ein Lichtblick

Nach über 50 Tagen auf dem offenen Pazifik sind fünf Fischer gerettet worden. Die Männer aus Peru und Kolumbien wurden von einem Boot der ecuadorianischen Küstenwache zur Marinebasis San Cristóbal auf den Galapagosinseln gebracht. Ein Thunfischkutter hatte die Schiffbrüchigen am Mittwoch entdeckt.

Die Fischer waren Mitte März in See gestochen. Kurz nach dem Start fiel wohl der Batteriegenerator aus. Als sie rund 2.000 Kilometer von ihrem Ausgangspunkt entfernt gerettet wurden, befanden sie sich den Berichten zufolge in stabilem gesundheitlichem Zustand.

Zahl des Tages

Obwohl ME/CFS (Chronisches Erschöpfungssyndrom) als schwere neuroimmunologische Erkrankung seit Jahrzehnten bekannt ist, gibt es bis heute keine Heilung.

In Deutschland gibt es rund 620.000 Betroffene.

