2016 wurde Kim Kardashian in einem Pariser Hotelzimmer überfallen. Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro wurde gestohlen. Nun wird Kardashian in Paris vor Gericht erwartet.

Wegen ihres Durchschnittsalters von rund 60 Jahren werden die Angeklagten in der französischen Presse als "Opa-Gangster" bezeichnet. Kardashian will sich am Dienstag äußern. Lange Zeit hatte sie Reisen in die französische Hauptstadt vermieden.