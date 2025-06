Update am Morgen: Maskierte Steuerverschwendung

Guten Morgen,

Das zeigen Verträge, die ZDF frontal vorliegen. Demnach beschaffte die Firma aus dem Münsterland noch im Juli 2020 Millionen von Masken - zu einem Zeitpunkt, an dem Spahns Ministerium die Beschaffung offiziell beendet hatte. Außerdem: Alle Risiken sollte der Bund selbst tragen. "Das geht weit über einen Blankoscheck hinaus", sagt der Vergaberechtler Mark von Wietersheim dazu im frontal-Interview.

Jens Spahn wollte auf Nachfrage nicht Stellung nehmen. Er hätte seit dreieinhalb Jahren keinen Zugang mehr zu Akten, Vermerken oder Rücksprachen - und verweist an das Bundesgesundheitsministerium. Scheint so, als bleibe Verantwortung bloß Maskerade. Verzeihlich ist das nicht.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was heute noch wichtig ist

Präsidentschaftswahlen in Südkorea: Nach der Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol Anfang April wählt Südkorea seinen Nachfolger. Die Wahllokale sind bereits seit gestern Abend geöffnet, sie schließen um 13 Uhr unserer Zeit - dann werden auch die ersten Hochrechnungen erwartet.

Ausführlich informiert

Zahl des Tages

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten sparen viele Deutsche beim Reisen. Einer YouGov-Umfrage für den Tourismusgipfel in Berlin zufolge gab ein Fünftel der Befragten an, 2025 insgesamt weniger Geld auszugeben als ein Jahr zuvor - und ähnlich viele wollen seltener Urlaub machen als 2024.