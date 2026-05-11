Update am Abend: Starmers Nachfolger und Spahns Erbe

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Großbritannien hat mit Andy Burnham einen neuen Premierminister, die Union ist in Deutschland noch auf der Suche nach einem Nachfolger für ihren zurückgetretenen Unionsfraktionschef Jens Spahn und Weltmeister Spanien blickt in eine goldene Zukunft.

Großbritannien hat neuen Premier

Das ist passiert: Andy Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei mit der Regierungsbildung.

Andy Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei mit der Regierungsbildung. Das ist der Hintergrund: Burnham folgt auf seinen Parteikollegen Keir Starmer, der nach zwei Amtsjahren infolge schlechter Ergebnisse der Labour-Partei bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai sowie gewachsener innerparteilicher Kritik seinen Rücktritt als Partei- und Regierungschef erklärt hatte.

Burnham folgt auf seinen Parteikollegen Keir Starmer, der nach zwei Amtsjahren infolge schlechter Ergebnisse der Labour-Partei bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai sowie gewachsener innerparteilicher Kritik seinen Rücktritt als Partei- und Regierungschef erklärt hatte. Das analysiert ZDF-Redakteurin Sonja Dawson: "Viele von Burnhams Vorhaben kosten sehr viel Geld. Genau dies wird seine größte politische Herausforderung. Auch wenn er und seine Ideen laut Umfragen beliebt sind, wird er nicht denselben Handlungsspielraum haben, den er als Bürgermeister von Greater Manchester und als "King of the North" genannter Regionalpolitiker hatte. Es stehen schwierige Entscheidungen in Bezug auf Steuern, Ausgaben und Verschuldung an, wenn Andy Burnham seinen Erfolg im Norden auf das ganze Land ausweiten will."

ZDFheute Xpress, 20.07.2026, 07:00 Uhr. 20.07.2026 | 0:19 min

Union sucht Nachfolger für Spahn

Das ist passiert: Die Unionsfraktion wird Ende Juli über die Nachfolge von Jens Spahn entscheiden. Bereits heute tagten Präsidium und Fraktion. Gehandelt werden unter anderem Kanzleramtschef Thorsten Frei, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Günter Krings.

Die Unionsfraktion wird Ende Juli über die Nachfolge von Jens Spahn entscheiden. Bereits heute tagten Präsidium und Fraktion. Gehandelt werden unter anderem Kanzleramtschef Thorsten Frei, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Günter Krings. Das ist der Hintergrund: Spahn ist am Wochenende zurückgetreten. Er hat damit die Konsequenzen aus der Debatte um die Geburt seines Sohnes gezogen. Der kleine Junge ist durch eine Leihmutter in den USA ausgetragen worden. Dort ist ein solches Vorgehen anders als in Deutschland erlaubt. Spahn hatte sich wiederholt gegen eine Legalisierung ausgesprochen, sich mit seinem Mann jedoch dafür entschieden, selbst dieses Verfahren doch zu nutzen.

Spahn ist am Wochenende zurückgetreten. Er hat damit die Konsequenzen aus der Debatte um die Geburt seines Sohnes gezogen. Der kleine Junge ist durch eine Leihmutter in den USA ausgetragen worden. Dort ist ein solches Vorgehen anders als in Deutschland erlaubt. Spahn hatte sich wiederholt gegen eine Legalisierung ausgesprochen, sich mit seinem Mann jedoch dafür entschieden, selbst dieses Verfahren doch zu nutzen. Das sagt Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Daniel Peters: Dass die Aufregung um Spahn einen Schaden für seine dortige CDU darstellen könnte, glaubt er nicht - unter einer Bedingung: Man müsse "zügig" zu Personalentscheidungen in Berlin kommen. Er vertraue darauf, dass die beiden Parteichefs Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU) "einen klugen Vorschlag machen".

ZDFheute Xpress, 20.07.2026, 13:18 Uhr. 20.07.2026 | 0:27 min

Trump und sein Einfluss auf die Fußball-WM

Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump hielt sich während der WM überwiegend zurück, doch wenn er in Erscheinung trat, produzierte er direkt Skandale. Der Anruf bei FIFA-Präsident Gianni Infantino, mit der Bitte, die Rote Karte für US-Stürmer Balogun zurückzunehmen, steht exemplarisch für die Einflussnahme des US-Präsidenten. Dass er sich vom FIFA-Präsidenten vom Sieger-Foto des Weltmeisters wegziehen lassen musste, hat wieder gezeigt: Trump geht es um seine eigene Bühne.

US-Präsident Donald Trump hielt sich während der WM überwiegend zurück, doch wenn er in Erscheinung trat, produzierte er direkt Skandale. Der Anruf bei FIFA-Präsident Gianni Infantino, mit der Bitte, die Rote Karte für US-Stürmer Balogun zurückzunehmen, steht exemplarisch für die Einflussnahme des US-Präsidenten. Dass er sich vom FIFA-Präsidenten vom Sieger-Foto des Weltmeisters wegziehen lassen musste, hat wieder gezeigt: Trump geht es um seine eigene Bühne. Das ist der Hintergrund: Noch bevor der Ball rollte, stand die Frage im Raum: Würde Donald Trump die Weltmeisterschaft zur politischen Bühne machen? Menschenrechtsorganisationen warnten vor den Folgen seiner Einwanderungspolitik, Experten zweifelten, ob die USA unter seiner Führung ein offenes Gastgeberland sein könnten.

Noch bevor der Ball rollte, stand die Frage im Raum: Würde Donald Trump die Weltmeisterschaft zur politischen Bühne machen? Menschenrechtsorganisationen warnten vor den Folgen seiner Einwanderungspolitik, Experten zweifelten, ob die USA unter seiner Führung ein offenes Gastgeberland sein könnten. Das sagen Experten: "Diese gesamte Episode bestätigte erneut den hart erarbeiteten Ruf von Trump und der FIFA, Politik und Geld über Spieler und Fans zu stellen", sagt der US-Politikexperte Peter Loge. Allerdings erklärte Loge auch, dass trotz der sichtbaren Präsenz des US-Präsidenten die befürchtete politische Dominanz bei der Weltmeisterschaft ausgeblieben sei.

ZDFsportstudio, 20.07.2026, 00:58 Uhr. 20.07.2026 | 21:51 min

Spanien ist Weltmeister

Spaniens Weltmeister-Titel ist hochverdient, im Finale ist das Team von Trainer Luis de la Fuente die klar spielbestimmende Mannschaft gewesen und hat sich auch von unfairen Aktionen der Argentinier nicht aus der Reserve locken lassen. "Sie haben den Bogen etwas überspannt", kritisiert ZDF-Experte Christoph Kramer die Südamerikaner und mahnt die Jugend an, sich an diesem Team kein Beispiel zu nehmen.

ZDFsportstudio, 20.07.2026, 13:47 Uhr 20.07.2026 | 9:56 min

Nils Kaben richtet dagegen in seinem Kommentar den Fokus auf die Sieger. Ausnahmsweise sei sich die Fußballwelt mal einig: "Spanien ist das Maß aller Dinge im Weltfußball. Das hatte sich abgezeichnet", meint er.

Mit Lamine Yamal und Pau Cubarsi (beide 19) liegt aber sogar noch einiges an Zukunft vor dieser jungen Mannschaft. Nach dem Sieg der Europa- und Weltmeisterschaft ist das Vermächtnis, das diese Spieler irgendwann einmal hinterlassen werden, jetzt schon gewaltig. Am Ende ihres Weges sind sie aber noch lange nicht.

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Das sollten Sie sich mal anschauen

Große Emotionen nach dem verlorenen WM-Finale: Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni wird übermannt von seinen Gefühlen. Er bedankt sich bei Spielern und Fans und verlässt die Pressekonferenz unter Tränen.

ZDFheute Xpress, 20.07.2026, 13:05 Uhr. 20.07.2026 | 0:59 min

Ratgeber: Wie Partnersuche ohne Online-Dating klappt

Dating-Apps sind nach wie vor beliebt. Doch viele Singles wünschen sich, ihre große Liebe im realen Leben kennenzulernen. Bei diesen Aktivitäten ist die Chance besonders groß.

Volle Kanne, 23.06.2026, 09:05 Uhr 23.06.2026 | 3:08 min

Schlagzeilen

Streaming-Tipps für den Abend

"Kabul" ist eine packende Miniserie über die dramatischen Ereignisse rund um den Fall der afghanischen Stadt im Jahr 2021: Diplomaten und afghanische Familien kämpfen inmitten des Taliban-Vormarschs um Evakuierung und Überleben (ZDF, sechs Folgen à circa 50 Minuten).

Erste Folge "Überstürzter Rückzug", 20.07.2026, 10:00 Uhr 20.07.2026 | 52:11 min

Rezept des Tages: Grillbrot

Volle Kanne, 20.07.2026, 09:05 Uhr. 20.07.2026 | 7:24 min

Sophie Hinkel zeigt, wie unkompliziert Grillbrot gelingt. Mit wenigen Zutaten entsteht ein luftiger Teig. Olivenöl, frischer Rosmarin und grobes Salz verleihen dem Ganzen eine mediterrane Note. Das Rezept gibt's hier.

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