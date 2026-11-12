Update am Morgen: Wenn die Rechnung nicht mehr aufgeht

Guten Morgen,

früher war das anders mit dem Briefkasten: Da hat man sich auf die Post gefreut. Heute sind es meist nur Rechnungen oder - sogar noch schlimmer - Mahnungen und Briefe vom Amt. Besonders schlimm wird es, wenn der Umschlag gelb ist. Dann stecken da auch gerne gerichtliche Mahnbescheide drin.

Wer einmal in der Schuldenfalle steckt, dem fällt es schwer, solche Briefe zu öffnen, denn meist sind sie nicht die ersten und werden - größter Fehler - einfach zu den anderen ungeöffnet dazugelegt. Schuldnerberatungen stellen immer wieder fest, dass sich Menschen mit Schulden in so einer ausweglosen Situation sehen, dass sie auch psychisch darunter leiden oder gar krank werden.

ZDFheute Xpress, 01.10.2026, 15:29 Uhr 01.10.2026 | 1:13 min

Dabei sind Schulden allein erst einmal kein Drama. Wer einen Kredit aufnimmt und seine Raten bezahlen kann, ist nicht automatisch überschuldet. Kritisch wird es, wenn das Geld für fällige Verpflichtungen nicht mehr reicht.

Der neue Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform wird heute zeigen, wo in Deutschland das besonders häufig vorkommt und wer besonders betroffen ist. Besonders im Fokus stehen zunehmend junge Erwachsene. Die Versuchungen, insbesondere beim Online-Shopping, sind groß und die Branche weiß, wie sie die Leute dazu bekommt, schnell etwas in den digitalen Warenkorb zu legen. "Buy now, pay later" ist eine der größten Fallen. Kaufen auf Raten, die dann aber irgendwann nicht mehr bedient werden können, weil man den Überblick verliert.

Doch es ist nicht nur das Shopping, das Menschen in die Schuldenfallen treibt. Bei Menschen, die 2025 eine Schuldnerberatung aufsuchten, waren Erkrankung, Sucht oder Unfall mit rund 18 Prozent der häufigste Hauptauslöser, gefolgt von Arbeitslosigkeit mit rund 17 Prozent. Ihre Schulden betrugen im Schnitt 34.650 Euro, so das Statistische Bundesamt.

Hinter Zahlungsschwierigkeiten steckt also häufig auch ein Bruch im Leben. Da wieder rauszukommen und nicht in eine immer weiterführende Abwärtsspirale zu gelangen, ist für viele Menschen nicht nur eine finanzielle Geschichte, sondern vor allem eine psychische. Deshalb gilt in solchen Momenten: Mut zusammennehmen und zur Schuldnerberatung gehen. Und für das Umfeld: Nicht wegschauen, sondern unterstützen!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des heute journals

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Was heute noch wichtig ist

Treffen der EPG-Staats- und Regierungschefs in Dublin / EuGH-Urteil zu Klagen gegen EU-Klimapaket / Schuldneratlas wird veröffentlicht 12.11.2026 | 0:51 min

Witkoff und Kushner in Moskau: Die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff reisen von Abu Dhabi nach Moskau, um dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über Frieden für die Ukraine zu sprechen. Danach wollen beide den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dublin treffen.

EPG-Gipfeltreffen in Dublin: Bundeskanzler Friedrich Merz nimmt in Dublin am Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) teil. Dazu werden fast 50 Staats- und Regierungschefs aus Europa anreisen. Die Debatte über den Umgang mit Russland dürfte einen breiten Raum des Treffens einnehmen.

Abschluss-Beratungen zum Bundeshaushalt: Der Haushaltsausschuss des Bundestages beginnt mit den abschließenden Beratungen. In der sogenannten Bereinigungssitzung wird über letzte Änderungen am Etat entschieden. Danach steht fest, wofür der Bund 2027 wie viel Geld ausgeben will. Beschlossen wird der Haushalt aber erst Ende November.

EuGH urteilt über Polens Klage gegen EU-Klimapaket: Polen hat gegen sieben zentrale Gesetze des EU-Klimapakets geklagt. Dazu gehören die Verschärfung des Emissionshandels, nationale Klimaziele und das Verbrenner-Aus ab 2035. Polen wirft der EU vor, das Paket gegen den Willen Warschaus durchgesetzt zu haben, und fordert, das Paket teilweise für nichtig zu erklären.

Ausführlich informiert

Wo die Wirtschaft wirklich wächst: Ein Gutachten, das Mut macht, und ein Hightech-Unternehmen aus Baden-Württemberg, dessen KI-Roboter global begehrt sind - ist die deutsche Wirtschaft im Aufwind? Eine Analyse bei ZDFheute live:

ZDFheute live, 11.11.2026, 19:30 Uhr 11.11.2026 | 36:17 min

Grafik des Tages

Unsere Wirtschaft erholt sich weiter. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll 2026 zum ersten Mal seit vier Jahren wieder deutlich steigen. Die Wirtschaftsweisen prognostizieren für 2026 ein BIP-Wachstum um 1,3 Prozent.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Sportlich in den Tag

Am Freitag steht für Jürgen Klopp und die DFB-Kicker die nächste Bewährungsprobe an - auswärts in Belgrad das Geisterspiel gegen Serbien. Was der Bundestrainer darüber denkt, erzählt er ab 18:45 Uhr in der Pressekonferenz.

Hier live ab 18:45 Uhr 12.11.2026

In der Nations League stehen heute Abend einige hochkarätige Begegnungen auf dem Programm. Unter anderem trifft Italien auf Frankreich. Weltmeister Spanien muss in Tschechien antreten. Mit dem ZDF-Liveticker sind Sie immer auf Ballhöhe!

280

ARD, Deutschlandfunk und wir vom ZDF laden heute Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse zum Jugendmedientag ein. In 280 Veranstaltungen und acht Livestreams geht es um "repeat oder reset - Social Media neu denken".

05.11.2026 | 0:27 min

Foto des Tages

Heute startet die Weltfotomesse in Paris und feiert einen besonderen Geburtstag: Vor vermutlich 200 Jahren entstand das erste Foto der Welt. Der "Blick aus dem Fenster" wurde 1826 (oder im Frühjahr 1827) von dem Franzosen Joseph Nicéphore Niépce geknipst.

Quelle: Imago

Gesagt

Peru hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. „ Papst Leo XIV.

Papst Leo XIV. beendet seine Südamerikareise in seiner zweiten Heimat Peru, wo er bis Montag bleiben will. Der gebürtige US-Amerikaner Robert Francis Prevost hat dort vor seiner Wahl zum Papst mehr als 20 Jahre zunächst als Missionar und später als Bischof von Chiclayo gelebt und gewirkt.

Bewegende Szenen in einem Gefängnis in Buenos Aires in Argentinien. Auf seiner Reise durch Südamerika hat Papst Leo die Häftlinge dort besucht und ihnen Mut zugesprochen. 11.11.2026 | 0:38 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 12.11.2026 | 1:58 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Donnerstag wechseln im Norden Sonne und Wolken und besonders an den Küsten gibt es einzelne Schauer. Dazu bläst an der Nordsee ein stürmischer westlicher Wind. In der Mitte und im Süden bleibt es meist grau. Zunächst regnet es vor allem in der östlichen Mitte etwas, am Nachmittag zieht auch im Süden Regen auf. Die Temperatur steigt auf Werte von vier bis zwölf Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein