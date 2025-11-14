Schuldneratlas 2025: Zahl überschuldeter Menschen gestiegen

Schuldneratlas 2025:Zahl überschuldeter Menschen nach Jahren wieder gestiegen
In Deutschland sind wieder mehr Menschen überschuldet: Nach jahrelangem Rückgang sieht der "Schuldneratlas 2025" eine Trendwende. Auch die Mittelschicht sei vermehrt betroffen.
Nach sechs Jahren des Rückgangs nimmt die Zahl überschuldeter Menschen in Deutschland einer Auswertung zufolge wieder spürbar zu. Laut einer Erhebung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform gelten derzeit 5,67 Millionen Erwachsene als überschuldet - rund 111.000 mehr als im Vorjahr.
Das entspricht einem Anstieg um zwei Prozent. Der Anteil der überschuldeten Erwachsenen an der Bevölkerung stieg von 8,09 Prozent im vergangenen Jahr auf 8,16 Prozent. Es ist der erste Zuwachs seit 2018.
Als überschuldet gelten Menschen, deren Ausgaben dauerhaft höher sind als die Einnahmen und die weder Rücklagen noch Kreditspielräume haben.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Creditreform: "Trendwende mit Ansage"
"Die Trendwende ist da - und sie kommt mit Ansage", sagte der Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform, Patrik-Ludwig Hantzsch. Viele Menschen hätten ihre finanziellen Puffer in den vergangenen Jahren aufgebraucht.
Nach Angaben des Unternehmens betrifft die Entwicklung zunehmend auch die gesellschaftliche Mitte. Besonders stark habe die Überschuldung bei den "Lifestyle-Überschuldeten" und "Überschuldungspragmatikern" zugenommen - also Menschen mit mittlerem oder überdurchschnittlichem Einkommen, die nach Jahren des Verzichts ihren Lebensstandard halten wollten.
"Wir sehen mittlerweile viele, die eigentlich gut situiert sind, aber ihre finanzielle Belastbarkeit überschätzt haben", so Hantzsch.
Jüngere und Senioren besonders gefährdet
Besonders gefährdet seien junge Menschen unter 30 Jahren und ältere über 60. Während Jüngere häufig durch Kredite und Onlinekäufe in Schwierigkeiten gerieten, belasteten Ältere vor allem steigende Lebenshaltungskosten und geringe Renten.
Höhere Überschuldung im Westen und in Großstädten
Regional zeigt sich ein deutlich negativerer Trend im Westen, wo der Anteil der überschuldeten Erwachsenen an der Bevölkerung auf 8,13 Prozent (plus 0,09 Punkte) stieg. Im Osten sank die Quote hingegen leicht auf 8,35 Prozent (minus 0,01 Punkte). Die höchsten Überschuldungsquoten in Deutschland haben Bremen (12,11 Prozent) und Sachsen-Anhalt (10,73 Prozent), die niedrigsten Bayern (6,05 Prozent) und Baden-Württemberg (6,88 Prozent).
Bei den kreisfreien Städten und Landkreisen zeigten sich laut der Auswertung ebenfalls große Unterschiede: Während die Überschuldung in Bremerhaven (18,33 Prozent), Gelsenkirchen (17,07 Prozent) und Pirmasens (16,86 Prozent) besonders hoch ist, weisen die bayerischen Landkreise Eichstätt (3,66 Prozent), Erlangen-Höchstadt (3,85 Prozent) und Schweinfurt (4,16 Prozent) besonders niedrige Quoten auf.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Für 2026 erwarten die Experten eine Fortsetzung des negativen Trends. Steigende Zinsen, hohe Kosten und ein schwächerer Arbeitsmarkt könnten die Lage weiter verschärfen, hieß es.
Creditreform ist eine Wirtschaftsauskunftei und ein Inkassounternehmen mit Sitz in Neuss. Es sammelt und analysiert Bonitätsdaten von Privatpersonen und Unternehmen und veröffentlicht jährlich den "Schuldneratlas Deutschland".
Mehr zu Schulden
Gefahr für junge Menschen:Fehlendes Know-how: Die Schuldner von Morgenvon Michael Kniessmit Video
Richtiger Umgang mit Geld:Verschuldung junger Menschen nimmt zuvon Frank Bethmann
Aktueller "Überschuldungsreport":Krankheit häufigster Grund für Überschuldung
Tipps zum Basiskonto:Mit Guthabenkonto Schuldenrisiko vermeidenvon Philipp Meierjohannmit Video