Schulden: Wie Beratung junge Menschen aus der Falle halten soll

Die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) vertritt die Interessen von überschuldeten Menschen in Deutschland und der in der Schuldnerberatung tätigen Verbände. In ihr haben sich die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege auf Bundesebene, der Verbraucherzentrale Bundesverband und die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung zusammengeschlossen. Die AG SBV wurde im Jahr 2000 gegründet.



Regelmäßig erarbeitet sie Stellungnahmen und Positionen und wirkt an Gesetzgebungsverfahren mit, die für überschuldete Menschen von Bedeutung sind. Sie setzt sich für ein professionelles Hilfeangebot für überschuldete Menschen ein und kooperiert dazu eng mit Wissenschaft und Forschung.