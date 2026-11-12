Wirecard-Prozess: Droht Markus Braun eine lange Haftstrafe?

Der Wirecard-Prozess gegen Ex-Chef Markus Braun steuert auf sein Ende zu. Vor dem Urteil geht es um die Frage: Wusste Braun vom Milliardenbetrug oder wurde er selbst getäuscht?

Sechs Jahre nach dem Skandal geht der Strafprozess gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun in die Schlussphase. Während sein Vorstandskollege Jan Marsalek weiterhin auf der Flucht ist. 10.11.2026 | 8:47 min

Ein Mammutprozess neigt sich seinem Ende - knapp 300 Verhandlungstage, mehr als 200 Zeugen, viele Tausend Seiten Akten. Seit fast vier Jahren steht Markus Braun, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Wirecard, mit zwei weiteren Angeklagten vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Managern Bilanzfälschung, bandenmäßigen Betrug, Marktmanipulation und Untreue vor. Die Verhandlungen finden in einem unterirdischen Hochsicherheitssaal in der JVA Stadelheim in München statt.

Wirecard galt als deutsches Vorzeige-Unternehmen der Fin-Tech-Branche. Im Juni 2020 war der Zahlungs- und Finanzdienstleister ‌als erster Dax-Konzern in der Geschichte zusammengebrochen, als aufflog, dass auf Treuhandkonten in Asien 1,9 Milliarden Euro ‌fehlten. Über Jahre wurden Gewinne erfunden, eine immer dubiosere Buchhaltung etabliert und Zahlen fingiert. Die Staatsanwaltschaft kommt zu dem Schluss, dass das vermeintlich erfolgreiche Asiengeschäft in Wahrheit nicht existierte. Es ist einer der ‌größten Finanzskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Braun: Bin von Marsalek getäuscht worden

Seit Sommer 2020 sitzt Markus Braun in Untersuchungshaft. "Er stellt sich dem Kampf und er ist bereit, seine Unschuld zu beweisen", sagt seine Anwältin Theres Kraußlach kämpferisch. Der zweitwichtigste Mann des Unternehmens, Jan Marsalek, floh nach Bekanntwerden des Skandals. Für deutsche Strafverfolgungsbehörden ist der Mann, der das zweifelhafte Asiengeschäft des Konzerns verantwortete, bis heute nicht greifbar.

Aktuelle Fotos, Pass- und Handydaten belegen erstmals, wie Jan Marsalek unter falscher Identität in Moskau lebt. Demnach arbeitet der Ex-Wirecard-Manager offenbar für den russischen Geheimdienst. 24.09.2025 | 11:31 min

Wie Recherchen von ZDF frontal und dem SPIEGEL ergaben, ist Marsalek unter gefälschter Identität in Moskau untergetaucht und dort wahrscheinlich für russische Geheimdienste tätig.

Braun argumentiert im Verfahren, er sei von Marsalek getäuscht worden. Dass Marsalek nicht auch in Stadelheim vor Gericht steht, ist der große Makel dieses Prozesses. Frank Saliger, Strafrechtsprofessor von der Ludwig-Maximilians-Universität München, stellt fest:

Markus Braun zeigt sich uneinsichtig und behauptet bis heute, das Asiengeschäft habe es tatsächlich gegeben. „ Frank Saliger, Ludwig-Maximilians-Universität München

"Diese Verteidigungsstrategie ist aber nicht sehr schlüssig, denn der Insolvenzverwalter von Wirecard hat sich das Asiengeschäft und sämtliche Zahlen des Unternehmens gründlich angeschaut. Er sagt, dass es das Asiengeschäft nie gegeben hat", erklärt Saliger.

Wegen des Wirecard-Skandals steht Olaf Scholz unter Druck. Florian Toncar (FDP) und Kay Gottschalk (AfD) greifen den Finanzminister an. 13.09.2020 | 0:35 min

Brauns Anwältin setzt auf Versagen der Kontrollen

Brauns Argumentation vor Gericht basiert im Wesentlichen auf eigener Unwissenheit und dem Versagen der Kontrollinstanzen. Den Finanzmarkt kontrolliert die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Doch die Bafin hat die gefälschten Zahlen und Machenschaften des Konzerns ebenso wenig bemerkt wie die Wirtschaftsprüfung EY, die Jahr für Jahr die Wirecard-Bilanzen kontrolliert und für korrekt befunden hat. Auf dem Versagen der Kontrollen damals baut heute Brauns Anwältin Kraußlach ihre Verteidigung auf:

Es hat doch überhaupt keinen Anlass dafür gegeben, dass Markus Braun als CEO von Wirecard irgendwelche Zweifel bekommen hat. „ Theres Kraußlach, Anwältin von Markus Braun

Dennoch stellt sich die Frage, wie plausibel es ist, dass der Vorstandsvorsitzende eines Konzerns nicht gewusst haben soll, dass 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz erfunden sind - und ob es ihn von Verantwortung und Schuld entlastet. Wahrscheinlich wird Braun zu einer hohen Haftstrafe von zwölf bis 15 Jahren verurteilt, die Untersuchungshaft wird ihm angerechnet.

Frontal deckte auf, dass der ehemalige Wirecard-Vorstand Jan Marsalek für russische Geheimdienste arbeitet. Jetzt hat der Strafgerichtshof in London einen Agentenring verurteilt. 11.03.2025 | 1:45 min

Ende im Wirecard-Prozess?

Neben Braun ist Oliver Bellenhaus angeklagt, der für Wirecard in Dubai gearbeitet hat. Er hat bereits gestanden und Braun schwer belastet. Bellenhaus wurde im Februar 2024 unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Seine Freiheitsstrafe dürfte deutlich geringer ausfallen.

"Sein Geständnis wirkt sich strafmildernd aus", erklärt Rechtsexperte Saliger. Eine lange Haftstrafe droht hingegen dem dritten angeklagten Wirecard-Manager: Stephan von Erffa, ehemaliger Chefbuchhalter. Das Gericht hatte ihm einen Deal vorgeschlagen, mit einem Geständnis könne er seine zu erwartende Freiheitsstrafe auf sechs bis acht Jahre begrenzen. Von Erffa schlug das aus.

Wirtschaftsprozesse im Allgemeinen und der Wirecard-Fall im Speziellen sind kompliziert und dauern lange. Nach vier Jahren kommt das Verfahren in München nun zu einem - zumindest vorläufigen - Ende. Brauns Anwältin kündigte bereits an, bei einem Schuldspruch auf die nächsthöhere Instanz zu gehen.

Quelle: ZDF