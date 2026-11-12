Strafprozess vor dem Ende:Wirecard-Prozess: Droht Markus Braun eine lange Haftstrafe?
von Christoph Söller
Der Wirecard-Prozess gegen Ex-Chef Markus Braun steuert auf sein Ende zu. Vor dem Urteil geht es um die Frage: Wusste Braun vom Milliardenbetrug oder wurde er selbst getäuscht?
Ein Mammutprozess neigt sich seinem Ende - knapp 300 Verhandlungstage, mehr als 200 Zeugen, viele Tausend Seiten Akten. Seit fast vier Jahren steht Markus Braun, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Wirecard, mit zwei weiteren Angeklagten vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Managern Bilanzfälschung, bandenmäßigen Betrug, Marktmanipulation und Untreue vor. Die Verhandlungen finden in einem unterirdischen Hochsicherheitssaal in der JVA Stadelheim in München statt.
Wirecard galt als deutsches Vorzeige-Unternehmen der Fin-Tech-Branche. Im Juni 2020 war der Zahlungs- und Finanzdienstleister als erster Dax-Konzern in der Geschichte zusammengebrochen, als aufflog, dass auf Treuhandkonten in Asien 1,9 Milliarden Euro fehlten. Über Jahre wurden Gewinne erfunden, eine immer dubiosere Buchhaltung etabliert und Zahlen fingiert. Die Staatsanwaltschaft kommt zu dem Schluss, dass das vermeintlich erfolgreiche Asiengeschäft in Wahrheit nicht existierte. Es ist einer der größten Finanzskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Braun: Bin von Marsalek getäuscht worden
Seit Sommer 2020 sitzt Markus Braun in Untersuchungshaft. "Er stellt sich dem Kampf und er ist bereit, seine Unschuld zu beweisen", sagt seine Anwältin Theres Kraußlach kämpferisch. Der zweitwichtigste Mann des Unternehmens, Jan Marsalek, floh nach Bekanntwerden des Skandals. Für deutsche Strafverfolgungsbehörden ist der Mann, der das zweifelhafte Asiengeschäft des Konzerns verantwortete, bis heute nicht greifbar.
Wie Recherchen von ZDF frontal und dem SPIEGEL ergaben, ist Marsalek unter gefälschter Identität in Moskau untergetaucht und dort wahrscheinlich für russische Geheimdienste tätig.
Braun argumentiert im Verfahren, er sei von Marsalek getäuscht worden. Dass Marsalek nicht auch in Stadelheim vor Gericht steht, ist der große Makel dieses Prozesses. Frank Saliger, Strafrechtsprofessor von der Ludwig-Maximilians-Universität München, stellt fest:
"Diese Verteidigungsstrategie ist aber nicht sehr schlüssig, denn der Insolvenzverwalter von Wirecard hat sich das Asiengeschäft und sämtliche Zahlen des Unternehmens gründlich angeschaut. Er sagt, dass es das Asiengeschäft nie gegeben hat", erklärt Saliger.
Brauns Anwältin setzt auf Versagen der Kontrollen
Brauns Argumentation vor Gericht basiert im Wesentlichen auf eigener Unwissenheit und dem Versagen der Kontrollinstanzen. Den Finanzmarkt kontrolliert die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Doch die Bafin hat die gefälschten Zahlen und Machenschaften des Konzerns ebenso wenig bemerkt wie die Wirtschaftsprüfung EY, die Jahr für Jahr die Wirecard-Bilanzen kontrolliert und für korrekt befunden hat. Auf dem Versagen der Kontrollen damals baut heute Brauns Anwältin Kraußlach ihre Verteidigung auf:
Dennoch stellt sich die Frage, wie plausibel es ist, dass der Vorstandsvorsitzende eines Konzerns nicht gewusst haben soll, dass 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz erfunden sind - und ob es ihn von Verantwortung und Schuld entlastet. Wahrscheinlich wird Braun zu einer hohen Haftstrafe von zwölf bis 15 Jahren verurteilt, die Untersuchungshaft wird ihm angerechnet.
Ende im Wirecard-Prozess?
Neben Braun ist Oliver Bellenhaus angeklagt, der für Wirecard in Dubai gearbeitet hat. Er hat bereits gestanden und Braun schwer belastet. Bellenhaus wurde im Februar 2024 unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Seine Freiheitsstrafe dürfte deutlich geringer ausfallen.
"Sein Geständnis wirkt sich strafmildernd aus", erklärt Rechtsexperte Saliger. Eine lange Haftstrafe droht hingegen dem dritten angeklagten Wirecard-Manager: Stephan von Erffa, ehemaliger Chefbuchhalter. Das Gericht hatte ihm einen Deal vorgeschlagen, mit einem Geständnis könne er seine zu erwartende Freiheitsstrafe auf sechs bis acht Jahre begrenzen. Von Erffa schlug das aus.
Wirtschaftsprozesse im Allgemeinen und der Wirecard-Fall im Speziellen sind kompliziert und dauern lange. Nach vier Jahren kommt das Verfahren in München nun zu einem - zumindest vorläufigen - Ende. Brauns Anwältin kündigte bereits an, bei einem Schuldspruch auf die nächsthöhere Instanz zu gehen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zu Wirecard
BGH erteilt Schadenersatzforderungen Absage:Kein Geld für Wirecard-Aktionärevon Christoph Schneider und Charlotte Greiplmit Video1:59
- Newsletter
Update am Morgen:Engpass Verteidigungvon Peter Kunz
Vor fünf Jahren Insolvenzantrag:Wirecard: Was vom Finanzskandal bleibtvon Frank Bethmannmit Video43:49
Schadenersatz von Wirecard:Ist da für Anleger noch was zu holen?von Peter Aumeier