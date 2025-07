Update am Morgen: Engpass Verteidigung

Guten Morgen,

an einem Tag, an dem am Himmel über Berlin das Wort Verteidigungsfähigkeit stehen könnte. Auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums feiert die Bundesrepublik heute 70 Jahre Nato-Mitgliedschaft, Nato-Generalsekretär Mark Rutte reist dafür an.

Im Bundestag wird Kanzler Merz in der Generaldebatte zuerst den spät aufgelegten Etat 2025 verteidigen, danach wird auch der aufgebohrte Verteidigungshaushalt diskutiert. Insgesamt wirkt es derzeit so, als ließen sich mit einem geliehenen Geldregen alle Sorgen maroder Brücken, bröckelnder Schulwände, kaputter Panzer etc. einfach wegschwemmen. Wären da nicht all die "Abers".

Projektauswahl, Vorschriftendickicht, Umsetzungsprobleme: In nahezu jedem Feld wird die schöne neue deutsche Welt nicht so schnell entstehen können, wie Finanzminister Klingbeil gerne glauben macht. Auch nicht bei der Verteidigung, wo es so sehr pressiert. Das Beschaffungswesen der Bundeswehr ist erst teilreformiert, und kapitale Stolpersteine hindern die Truppe am Tempo.

08.07.2025 | 30:59 min

Beispiel Rüstung: Nach wie vor wird auch deshalb zu wenig produziert, weil kein Unternehmen Kriegsware ohne Auftrag auf Vorrat fertigen darf. Geld her, Auftrag her, das dauert. Wohin aber dann zum Beispiel mit den neuen Granaten? Die Bundeswehr redet ungern darüber: Es fehlen nicht nur Kasernen, in denen man noch fehlende Soldaten unterbringen könnte. Es fehlen auch Munitionslager. Acht stillgelegte Lagerstätten sollen erst in den nächsten Jahren wieder in Betrieb gehen.

Und wo man schon bunkern könnte, gibt es auch Überraschungen: Bei einer Besichtigung jüngst war der Platz vollgestellt mit noch nicht entsorgter, unbrauchbarer Altmunition.

Bedingt verteidigungsbereit, das werden wir eine Weile bleiben. Von kriegstüchtig wollen wir, müssen wir gar nicht erst reden.

Einen friedlichen Tag wünscht Ihnen Ihr

Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios in Niedersachsen

Was heute noch wichtig ist

Höhepunkt der Haushaltsdebatte: Wenn in der Haushaltswoche der Kanzleretat auf der Tagesordnung steht, bedeutet das in erster Linie: genereller Schlagabtausch zwischen Opposition und Regierung. Im Anschluss der vierstündigen Debatte stellt sich Kanzler Friedrich Merz (CDU) erstmals den Fragen der Abgeordneten. Bei uns können Sie die Debatte ab 9 Uhr live verfolgen.

Wirecard-Insolvenzverwalter im Zeugenstand: Er spielt eine zentrale Rolle in der juristischen Aufarbeitung des größten Betrugsfalls der deutschen Nachkriegsgeschichte: Michael Jaffé, Insolvenzverwalter des einstigen DAX-Konzerns Wirecard. Heute wird er erstmals als Zeuge vor dem Landgericht München aussagen.

Bericht der Wettbewerbsbehörde: Kartellamtschef Andreas Mundt legt den Jahresbericht seiner Behörde vor. Er hat sich vor allem den Erhalt des Wettbewerbs im Internet auf die Fahnen geschrieben.

Fußball-EM der Frauen

Nach Stotterstart und viel Moral in der zweiten Halbzeit: Mit etwas Mühe holen sich die DFB-Frauen den zweiten Sieg im zweiten EM-Spiel. Das Team von Bundestrainer Christian Wück setzt sich in Gruppe C mit 2:1 gegen Dänemark durch.

08.07.2025 | 6:30 min

Um 18 Uhr steht die Partie England - Niederlande an, um 21 Uhr folgen Frankreich - Wales (beide live im ZDF). Für England geht es bereits um alles.

Im Liveblog zur Fußball-EM der Frauen halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf Stand.

Alle Spiele der UEFA Frauen-EM 2025 finden Sie in einer ausführlichen Zusammenfassung. Dazu Livestreams, Partien in voller Länge, Interviews und Hintergründe zum DFB-Team und zum Turnier in der Schweiz.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Millionen Flaschen Wein mussten damals vom Markt genommen werden: Vor 40 Jahren warnt das Gesundheitsministerium erstmals vor dem Genuss österreichischer Prädikatsweine. In Proben war Diethylenglykol nachgewiesen worden - die Chemikalie wird unter anderem als Frostschutzmittel genutzt. Mit der Panscherei sollten billige Tropfen als scheinbar höherwertige verkauft werden. Auch deutsche Weine waren betroffen, Großabfüller hatten sie teils vermischt. Die Folge: Ein enormer Imageschaden für die Weinwirtschaft, aber auch deutlich verschärfte Gesetze und mehr Qualitätsbewusstsein.

Ratgeber

Erkältung, Magen-Darm-Probleme, Reisekrankheit, Kopfschmerzen - gesundheitliche Probleme können jederzeit auftreten, auch im Urlaub. Mit der richtig ausgestatteten Reiseapotheke lassen sich solche Beschwerden meist gut behandeln. Welche Grundausstattung Urlauber im Gepäck haben sollten und was bei Kindern und besonderen Reisezielen zu beachten ist, erklären wir hier:

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.07.2025 | 1:51 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch gibt es von der Ostsee bis zu den Alpen noch häufig Schauer. Sonst bleibt es trocken und vor allem im Nordwesten scheint auch häufig die Sonne. Die Temperatur steigt auf Werte von 17 bis 24 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.