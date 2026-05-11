Update am Abend: Fußballwelt sieht rot, grünes Licht für Haushalt

Quelle: ZDF

Guten Abend,

nun sorgt Donald Trump nicht nur in der Welt der Politik, sondern auch im Sport für Aufregung: Sein Telefonat mit Gianni Infantino bringt die FIFA jedenfalls in Erklärungsnot. Die Bundesregierung erklärt derweil ihre finanziellen Vorhaben der nächsten Jahre und will mehr Geld ausgeben als ursprünglich geplant. Und: Der Krieg in der Ukraine beschäftigt mal wieder das Nato-Bündnis.

Aufgehobene Rot-Sperre erregt die Gemüter

Das ist passiert: Die FIFA hat eine Sperre wegen einer Roten Karte für den US-Stürmer Folarin Balogun zur Bewährung ausgesetzt. Der für das US-Team wichtige Torschütze kann damit am Achtelfinale gegen Belgien teilnehmen. Die Entscheidung wurde heftig kritisiert.

Die FIFA hat eine Sperre wegen einer Roten Karte für den US-Stürmer Folarin Balogun zur Bewährung ausgesetzt. Der für das US-Team wichtige Torschütze kann damit am Achtelfinale gegen Belgien teilnehmen. Die Entscheidung wurde heftig kritisiert. Darum steht die FIFA jetzt unter Druck: Nach eigener Aussage bat Donald Trump FIFA-Chef Gianni Infantino darum, die Rote Karte zu überprüfen. Schon bevor der US-Präsident den heiklen Anruf bestätigte, war der Fußball-Weltverband massiv unter Druck geraten. DFB-Präsident Bernd Neuendorf etwa sagte: "Der Eindruck, dass es hier eine aktive Einflussnahme der Politik auf den Sport gegeben hat, muss zügig und schlüssig ausgeräumt werden." Die UEFA sprach von einer "roten Linie", die überschritten worden sei.

Nach eigener Aussage bat Donald Trump FIFA-Chef Gianni Infantino darum, die Rote Karte zu überprüfen. Schon bevor der US-Präsident den heiklen Anruf bestätigte, war der Fußball-Weltverband massiv unter Druck geraten. DFB-Präsident Bernd Neuendorf etwa sagte: "Der Eindruck, dass es hier eine aktive Einflussnahme der Politik auf den Sport gegeben hat, muss zügig und schlüssig ausgeräumt werden." Die UEFA sprach von einer "roten Linie", die überschritten worden sei. Das sagt ZDF-Experte René Adler: "In einer idealen Welt würden sich jetzt alle Verbände, die bei der WM dabei sind, zusammentun" und Entscheidungen gegen die FIFA treffen, sagt ZDF-Experte Adler. Selbst wenn dies nicht geschehe, wäre es seiner Auffassung nach "schon ein starkes Zeichen, wenn der amerikanische Verband jetzt vielleicht zum Beispiel Balogun gar nicht einsetzen würde", um die Entscheidung der Schiedsrichter zu respektieren.

Wie sich die Entscheidung auf das Achtelfinale auswirkt, wird sich in der Nacht zeigen - die USA spielen um 2 Uhr deutscher Zeit gegen Belgien.

Hier sehen Sie die gesamte Einordnung des ZDF-Fußball-Experten René Adler:

ZDF sportstudio, 06.07.2026, 09:15 Uhr 06.07.2026 | 1:32 min

Kabinett beschließt Haushaltsentwurf

Das ist passiert: Das Regierungskabinett hat den Entwurf für den Bundeshaushalt 2027 beschlossen. Das Budget sieht im kommenden Jahr Ausgaben von 555,4 Milliarden Euro und eine Neuverschuldung von 118,7 Milliarden Euro vor - beides mehr als zunächst geplant.

Das Regierungskabinett hat den Entwurf für den Bundeshaushalt 2027 beschlossen. Das Budget sieht im kommenden Jahr Ausgaben von 555,4 Milliarden Euro und eine Neuverschuldung von 118,7 Milliarden Euro vor - beides mehr als zunächst geplant. Das ist zu den Plänen bekannt: Der Finanzplan des Bundes bis 2030 enthält insbesondere eine starke Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Zudem sind hohe Investitionen vorgesehen, Schwerpunkte sind hier Verkehrs-, Energie- und Digitalinfrastruktur. Weiter ist eine Plastiksteuer geplant sowie die Erhöhung der Alkohol- und Tabaksteuer. Gespart werden soll unter anderem im sozialen Bereich wie bei Kranken- und Rentenversicherung, Wohn- und Elterngeld.

Der Finanzplan des Bundes bis 2030 enthält insbesondere eine starke Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Zudem sind hohe Investitionen vorgesehen, Schwerpunkte sind hier Verkehrs-, Energie- und Digitalinfrastruktur. Weiter ist eine Plastiksteuer geplant sowie die Erhöhung der Alkohol- und Tabaksteuer. Gespart werden soll unter anderem im sozialen Bereich wie bei Kranken- und Rentenversicherung, Wohn- und Elterngeld. Das sagt SPD-Fraktionschef Miersch im ZDF: Natürlich müsse man auf die Neuverschuldung achten, sagt SPD-Fraktionschef Matthias Miersch im ZDF-Morgenmagazin. Aber man müsse auch schauen, woher die Schulden kommen: "Wir nehmen Milliarden in die Hand, um in die Infrastruktur, aber auch in Klimaschutz, in dieses Land, zu investieren. Die Folgekosten, wenn wir das nicht machen würden, wären weitaus höher."

ZDF-Morgenmagazin, 06.07.2026, 05:30 Uhr 06.07.2026 | 2:31 min

Anstehender Nato-Gipfel beschäftigt sich mit Krieg in Ukraine

Das ist passiert: Einen Tag vor Beginn des Nato-Gipfels in der Türkei hat Russland schwere Angriffe auf die Ukraine gestartet, auch Kiew wurde heftig getroffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich am Mittwoch auf dem Gipfel in Ankara mit US-Präsident Donald Trump treffen, um über Wege aus dem russischen Angriffskrieg zu sprechen.

Einen Tag vor Beginn des Nato-Gipfels in der Türkei hat Russland schwere Angriffe auf die Ukraine gestartet, auch Kiew wurde heftig getroffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich am Mittwoch auf dem Gipfel in Ankara mit US-Präsident Donald Trump treffen, um über Wege aus dem russischen Angriffskrieg zu sprechen. Das steht im Fokus: Bei dem Treffen mit Trump wird der ukrainische Präsident wohl um weitere Patriot-Flugabwehrraketensysteme bitten. Zudem soll die Ukraine offenbar ein neues Versprechen für milliardenschwere Militärhilfen bekommen. Darauf verständigten sich in Brüssel nach dpa-Informationen Vertreter der 32 Bündnisstaaten wenige Tage vor dem Spitzentreffen.

Bei dem Treffen mit Trump wird der ukrainische Präsident wohl um weitere Patriot-Flugabwehrraketensysteme bitten. Zudem soll die Ukraine offenbar ein neues Versprechen für milliardenschwere Militärhilfen bekommen. Darauf verständigten sich in Brüssel nach dpa-Informationen Vertreter der 32 Bündnisstaaten wenige Tage vor dem Spitzentreffen. Werden Fortschritte erwartet? Noch ist unklar, ob der Nato-Gipfel einen Durchbruch bei den Friedensbemühungen bringen kann. Ein hochrangiger US-Beamter soll gesagt haben, dass keine der beiden Kriegsparteien nennenswerte militärische Fortschritte mache. Trump hatte am Wochenende mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Selenskyj telefoniert - die US-Regierung scheint zuversichtlich, Fortschritte erzielen zu können.

ZDFheute Xpress, 06.07.2026, 9 Uhr 06.07.2026 | 0:22 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Krieg in der Ukraine.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Heute ist der internationale Tag des Kusses. Aber warum küssen wir überhaupt gerne? Und ist küssen sogar gesund? ZDF-Reporterin Annette Streicher hat mit Menschen in Berlin über das Thema geredet.

Ratgeber: So wählen Sie die richtige Sonnenbrille

Sonnenbrillen gibt es in vielen Preisklassen. Bietet ein hoher Preis automatisch besseren Schutz? Wir haben drei Modelle verschiedener Anbieter von einem Optikermeister und einer Augenärztin prüfen lassen.

Volle Kanne, 06.07.2026, 09:05 Uhr 06.07.2026 | 5:09 min

Fußball-WM 2026

Zwei Partien stehen an bei der Fußball-WM 2026. Um 21 Uhr beginnt der Fußball-Abend mit einem echten Kracher. Mit-Favorit Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo trifft auf Europameister Spanien. Für Ronaldo, der inzwischen 41 Jahre alt ist, wird dieses Turnier wohl die letzte Chance auf den WM-Pokal sein. Das ZDF überträgt ab 20:15 Uhr live.

ZDF-Morgenmagazin, 06.07.2026, 05:30 Uhr 06.07.2026 | 2:44 min

Um 2 Uhr deutscher Zeit spielt Gastgeber USA dann gegen Belgien - nach Aufhebung der Sperre wohl auch mit Top-Stürmer Folarin Balogun.

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Mehr Sport

Mit dem Schwung eines frisch gebackenen Grand-Slam-Siegers ist Alexander Zverev durch Wimbledon gepflügt. Im Achtelfinale wartet heute ab 18:45 Uhr mit dem an Position 13 gesetzten Jiri Lehecka der erste richtige Härtetest auf den 29-Jährigen. Ob Zverev den Einzug ins Viertelfinale schafft, erfahren Sie natürlich bei ZDFheute.

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

In Singapur hat Clarence Chua in sechs Jahren rund sechs Millionen Bienen gerettet. Statt Nester zu vernichten, siedelt er die Tiere an sichere Orte um.

ZDFheute Xpress, 06.07.2026, 12:31 Uhr 06.07.2026 | 1:29 min

Streaming-Tipp für den Abend

Dunkle Parks, zwielichtige Viertel, feiernde Massen: Angsträume gibt es überall. Sie wirken bedrohlich - auch ohne Taten. Die Reportage "City Vibes: Wie machen wir unsere Städte sicherer?" beleuchtet neue Ideen, um Vertrauen zu stärken und öffentliche Orte sicherer zu machen. (43 Minuten)

ZDF, plan b, City Vibes, 2026 25.06.2026 | 43:27 min

Rezept des Tages: Sardinenfilets mit Chermoula-Füllung

Volle Kanne, 06.07.2026, 09:05 Uhr 06.07.2026 | 8:37 min

In Marokko gehören Sardinen zur Alltagsküche. Sie sind preiswert und nährstoffreich. Sie werden gegrillt, frittiert oder wie bei Halima Pflipsen mit einer würzigen Chermoula-Füllung zubereitet.

Den Download für das Rezept finden Sie hier.

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