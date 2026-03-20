Update am Morgen: Nach dem Wahlkrimi ist vor dem Wahlkrimi

Nach dem Wahlkrimi ist vor dem Wahlkrimi

Guten Morgen,

nur zwei Wochen nach dem Wahlkrimi in Baden-Württemberg steht erneut eine knappe Landtagswahl an. Am Sonntag wählen die Menschen in Rheinland-Pfalz. Bereits heute Morgen sprechen wir im ZDF-Morgenmagazin mit den wichtigsten Spitzenkandidatinnen und -kandidaten in unserem moma vor der Wahl, live aus Mainz. Am besten lesen Sie schnell zu Ende und schalten dann ein.

Es wird wieder ein enges Rennen. Diesmal kämpfen SPD und CDU darum, stärkste Kraft zu werden. Im aktuellen ZDF-Politbarometer von gestern Abend liegt die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Gordon Schnieder mit 29 Prozent knapp vorne. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Alexander Schweitzer kommen auf 27 Prozent.

Es geht in Rheinland-Pfalz vor allem um die Themen Bildung, Infrastruktur/Gesundheit und Wirtschaft. Und es wird eine Wahl mit politischer Signalwirkung für Land und Bund. Für die SPD steht viel auf dem Spiel. Verliert sie hier nach 35 Jahren an der Macht, steht die Partei auch bundesweit zunehmend unter Druck - vor allem nach dem 5,5-Prozent-Debakel in Baden-Württemberg. Mit konfliktreichen Vorzeichen für Schwarz-Rot in Berlin. Die CDU braucht nach der knappen Niederlage in Baden-Württemberg einen Sieg, um dieses Superwahljahr 2026 nicht schon auf den ersten Metern zu vermasseln.

Bei den anderen Parteien wird wohl einiges durcheinandergewirbelt. Die Linke könnte erstmals den Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag schaffen, die Freien Wähler vielleicht zum zweiten Mal. Die AfD wird ihr Ergebnis womöglich verdoppeln. Die FDP hat kaum Chancen, im Landtag zu bleiben. Auch die Grünen werden wohl nicht mehr mitregieren. Seit zehn Jahren regierte hier - relativ geräuschlos - eine Ampel-Koalition aus SPD, Grüne und FDP. Es war die letzte verbleibende Ampel in Deutschland.

Herzliche Grüße aus Berlin

Andreas Wunn, Leiter und Moderator von ZDF-Morgenmagazin und ZDF-Mittagsmagazin

Was im Iran-Krieg passiert ist

Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier. News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran:

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation : Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog Israel und die USA greifen Iran an, das Teheraner Regime schlägt mit Raketenangriffen auf Israel und US-Basen zurück. Alle Entwicklungen zur Eskalation im Nahen Osten im Liveblog. Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Orbán blockiert 90-Milliarden-Euro-Kredit: Die Ukraine muss weiter auf den zugesagten Kredit der EU warten. Beim EU-Gipfel in Brüssel hielten Ungarn und die Slowakei ungeachtet des Drucks der übrigen Mitgliedsstaaten an ihrer Blockade fest. Bundeskanzler Friedrich Merz fand im Anschluss deutliche Worte. Er warf Orbán einen "groben Verstoß gegen die Loyalität der Mitgliedsstaaten" vor und kündigte weitreichende Konsequenzen an.

Wie Putin die Kommunikation immer stärker kontrolliert: In Moskau wird das mobile Internet abgestellt, gleichzeitig forciert der Kreml die Nutzung staatlicher Messengerdienste. Russland schränkt freie Kommunikation so immer weiter ein.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Ausführlich informiert

Neue Angriffe im Iran-Krieg verschärfen die Energiekrise. Die Ukraine rüstet sich für neue Offensiven - und wartet weiter auf EU-Milliarden. Die Analyse mit Oberst Reisner bei ZDFheute live.

19.03.2026 | 32:12 min

Was heute noch wichtig ist

Was am Freitag wichtig wird - der Ausblick des heute journal update. 20.03.2026 | 0:39 min

Börsengang von Rüstungszulieferer Vincorion: Der Rüstungszulieferer Vincorion feiert sein Debüt an der Frankfurter Börse. Das Unternehmen aus Wedel bei Hamburg kommt auf eine Bewertung von rund 850 Millionen Euro. Die Nachfrage nach den Anteilen ist groß. Vincorion stellt unter anderem Generatoren für Panzer und Flugabwehrsysteme her und verbuchte 2025 einen Umsatz von gut 240 Millionen Euro.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 20.03.2026 | 2:54 min

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So wird das Wetter heute

Am Freitag überwiegen in der Mitte die Wolken und im Osten kann es auch ein paar Tropfen Regen geben. Sonst ist es meist freundlich und trocken. Die Temperatur steigt auf Werte von 8 bis 17 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider