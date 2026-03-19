Goldstrand: Katerina Poladjan erhält Belletristik-Preis

Für ihren Roman "Goldstrand" erhält Katerina Poladjan den diesjährigen Belletristik-Preis in Leipzig. Die Jury lobte ihre Sprache als leicht und gleichzeitig abgründig.

Katerina Poladjan gewinnt den Belletristik-Preis in Leipzig für ihr Buch "Goldstrand". Quelle: dpa

Katerina Poladjan wurde mit dem Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Die 1971 in Moskau geborene Autorin erhielt die Ehrung für ihren Roman "Goldstrand".

Auf 160 Seiten nimmt Poladjan ihre Leserinnen und Leser mit auf eine Reise von Odessa über Rom bis zum titelgebenden sozialistischen Ferienort Goldstrand in Bulgarien.

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Poladjans eigene Erlebnisse fließen ein

Die Jury bescheinigte der Autorin eine leichte und zugleich abgründige Sprache. In der Begründung der Jury hieß es zudem:

Meisterlich führt Katerina Poladjan vor, wie eine Biografie aus Selbstbefragung und Erfindung entsteht, aus Fabulieren und dem Umschiffen von Schmerz. „ Begründung der Jury

Poladjan kennt die Schauplätze ihres Romans aus eigener Erfahrung: Ende der 1970er Jahre reiste sie als Kind mit ihrer Familie aus der Sowjetunion in den Westen, lebte zunächst in Rom und später in Deutschland.

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Ihre Großmutter blieb damals zurück, weshalb sich die Familie konspirativ am Goldstrand traf - fast ihre gesamten Ferien verbrachte sie dort.

Poladjan bereits zum zweiten Mal nominiert

Für die Recherche ihres Romans kehrte Poladjan erneut an den Goldstrand zurück. Die brutalistischen Hotels aus sozialistischen Zeiten waren inzwischen abgerissen und durch bunte Neubauten ersetzt - die nun ebenfalls bröckeln. Poladjan reflektiert dabei auch über die Architektur.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Poladjan für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurde. 2022 stand sie mit "Zukunftsmusik" auf der Shortlist.

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Leipziger Buchmesse noch bis Sonntag

Die Preise der Leipziger Buchmesse werden in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben; jeder Sieger erhält 15.000 Euro. In diesem Jahr hatten 177 Verlage über 400 Werke eingereicht.

Die Leipziger Buchmesse läuft noch bis Sonntag, begleitet vom Lesefestival "Leipzig liest", bei dem zahlreiche Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland live zu erleben sind.

Quelle: dpa