Lesemarathon zur Leipziger Buchmesse: Ein Buch in 18 Stunden

Im Rahmen von "Leipzig liest" veranstaltet das ZDF am 18. März einen Lesemarathon. Prominente lesen gemeinsam mit Leipziger Bürgern live aus Juli Zehs Roman "Unterleuten".

Die 627 Seiten von Juli Zehs Roman "Unterleuten" werden am 18. März ab 18 Uhr live in Leipzig gelesen. Quelle: Adobe Stock

Zur Buchmesse in Leipzig (19. bis 22. März 2026) gibt es ein außergewöhnliches Event. Im Rahmen von "Leipzig liest" veranstaltet das ZDF am 18. März 2026 ab 18 Uhr einen Lesemarathon in der Schaubühne Lindenfels.

Beta Energiewende, Dorfpolitik, Machtkämpfe: Fühlt ihr die Themen aus "Unterleuten"? 3 Beiträge Was denkst du dazu? F flokke klingt super spannend, da bin ich sicher dabei. Alle Themen aktueller denn je, die das Buch behandelt. Beta Energiewende, Dorfpolitik, Machtkämpfe: Fühlt ihr die Themen aus "Unterleuten"? 3 Beiträge F flokke klingt super spannend, da bin ich sicher dabei. Alle Themen aktueller denn je, die das Buch behandelt. Was denkst du dazu?

Prominente aus Kultur, Politik und Gesellschaft lesen gemeinsam mit Leipziger Bürgerinnen und Bürgern live aus Juli Zehs Erfolgsroman "Unterleuten" - vollständig, über 627 Seiten und rund 18 Stunden lang.

Lesemarathon in der Schaubühne oder im Livestream

Das ZDF zeigt den gesamten Lesemarathon vom Mittwoch, 18. März ab 18 Uhr bis Donnerstag, 19. März bis ca. 12 Uhr im Livestream.

Und die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich aktiv am Event beteiligen. Via ZDFspaces können sie ihre Meinung und ihre Fragen posten und sich untereinander austauschen. Die Lesung wird so zum echten Communityevent.

Mit diesem neuen Format wird Lesen zu einem gemeinschaftlichen Ereignis - vor Ort in Leipzig und digital in der ganzen Republik.

Wann: 18. März 2026, ab 18 Uhr

Wo: Schaubühne Lindenfels in Leipzig oder digital

Vor Ort in Leipzig dabei sein

Sie kommen aus Leipzig oder Umgebung und möchten vor Ort mitlesen? Dann bewerben Sie sich bis zum 4. März per Mail unter lesemarathon@zdf.digital.

Was ist der Public Spaces Incubator?

Der Public Spaces Incubator (PSI) ist ein internationales Forschungsprojekt, in dem sich ARD und ZDF mit internationalen Rundfunkanstalten zusammengetan haben. Gemeinsam entwickeln und testen wir technische Lösungen, die einen konstruktiveren Austausch von Meinungen im Netz ermöglichen sollen. Für mehr Dialog und Austausch, gegen Hass und toxische Diskussionskultur - als eine echte Alternative im digitalen Raum.