Update am Morgen:Notaufnahmen vor dem Kollaps
von Ilka Brecht
Guten Morgen,
das haben sicher viele von Ihnen schon erlebt: Sie wachen auf mit fürchterlichen Bauchschmerzen. Sie haben sich beim Kochen schlimm verbrannt. Oder Sie verletzen sich beim Sport. Und Sie wissen, Ihr Arzt hat keine Sprechstunde. Wenn Sie ein Krankenhaus in der Nähe haben, dann suchen Sie jetzt Hilfe in der Notaufnahme - und warten, warten, warten. Notfällen, die mit dem Rettungswagen zu den Ambulanzen kommen, geht es häufig ebenso. Überfüllte Warteräume, überlastetes Personal - Deutschlands Notaufnahmen sind, so scheint es, selbst ein Notfall.
Das geht auch aus einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) hervor, die ZDF frontal und dem "Spiegel" exklusiv vorliegt. Mehr noch: Fast jede zweite Notaufnahme in Deutschland ist demnach überlastet, teilweise so stark, dass die Patientensicherheit gefährdet wird - mehr dazu heute Abend um 21 Uhr bei ZDF frontal, zum Lesen schon jetzt hier:
- Überlastete Notaufnahmen: "Nackt im Sturm des Kostendrucks"
Zu wenig Personal, zu hohe Belastung und eine Versorgung, die im Notfall nicht mehr zuverlässig funktioniert. Immer wieder schlagen die Kliniken Alarm - und das geht so seit Jahren. Fest steht: Es fehlt bis dato nicht an Warnungen, sondern an wirksamen politischen Konsequenzen. Aber jetzt kommt was, so der Plan. Schon kommenden Freitag sollte eigentlich der Entwurf eines "Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung" im Bundestag verabschiedet werden. Eigentlich. Nur wurde die Abstimmung auf den späten Herbst verschoben - und in der Notaufnahme heißt es weiter: warten, warten, warten.
Geduldige Grüße aus Berlin,
Ilka Brecht, Moderatorin und Leiterin des ZDF-Magazins "frontal"
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Was heute noch wichtig ist
Wadephul in New York: Der Außenminister springt für Bundeskanzler Friedrich Merz ein bei der 81. Vollversammlung der UN. Seine Rede ist erst im Laufe der Woche angesetzt.
Bildungskonferenz in Berlin: Bei einer gemeinsamen Bildungskonferenz fordern die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mehr Anstrengungen in der Bildungspolitik. Die öffentlichen Bildungsausgaben müssten gezielt und wirksam erhöht werden.
Kabinett beschließt Tankrabatt ab 1. Oktober: Das Bundeskabinett hat grünes Licht für den Tankrabatt ab 1. Oktober gegeben. Bundestag und Bundesrat sollen die Maßnahme noch diese Woche beschließen.
Ausführlich informiert
ZDFspezial: Die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben die politischen Kräfteverhältnisse in beiden Ländern verändert. Der Überblick über den Tag nach den Wahlen.
illner spezial: Nach den Landtagswahlen: Wer will oder kann mit wem regieren? Was bedeuten die Wahlergebnisse für das Land und die Bundesregierung? Dabei in der Runde sind unter anderem Thorsten Frei (CDU) und Sigmar Gabriel (SPD).
Sportlich in den Tag
Der FC Bayern will mit seinem Frauenteam an die großen Erfolge der Männer anknüpfen. Auf nationaler Ebene ist das den Münchnerinnen bereits gelungen - nun soll auch in Europa der erste Titel her. Den Auftakt in die diesjährige Champions League machen die Bayern-Frauen zu Hause gegen Manchester City - live im ZDF-Stream ab 18:45 Uhr.
Das deutsche Mixed-Team will im Zeitfahren die nächste Medaille bei der WM in Montreal holen. Das Rennen beginnt um 14:30 Uhr - live im Stream auf sportstudio.de.
Gianni Infantino gibt seine Blockadehaltung auf: Der FIFA-Präsident zeigt sich erstmals offen für Reformen im Fußball-Weltverband.
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So wird das Wetter heute
Am Dienstag bleibt es meist trocken. Im Süden gibt es den meisten Sonnenschein. Über der Mitte und im Nordwesten sind die Wolken zahlreicher. Bei einem schwachen Wind aus nördlichen Richtungen erwärmt sich die Luft auf 14 bis 23 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.
Zusammengestellt von Jan Schneider
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