Nach den Wahlen - Wie weiter in Bund und Ländern?

In Berlin geht die Linke als stärkste Kraft aus der Wahl hervor, in Mecklenburg-Vorpommern wird die AfD stärkste Partei. Nun beginnt die Suche nach tragfähigen Mehrheiten und neuen Regierungsbündnissen.

Welche Folgen haben die Wahlergebnisse für die Landespolitik? Wie reagieren die Parteien auf das Abschneiden von AfD, CDU, SPD, Grünen und Linken? Und was bedeutet der Wahlausgang für die Bundespolitik und die Bundesregierung von Friedrich Merz? Darüber spricht in der Sendung unter anderem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die Reaktionen aus den Parteien und die politischen Folgen der Wahlen werden eingeordnet. Die Sendung moderiert Shakuntala Banerjee.