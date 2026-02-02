Update am Morgen: Streik trotz Eis

Quelle: ZDF

müssen Sie heute zur Arbeit? Falls Sie auf Bus oder Bahn hoffen: vergessen Sie's. Die Gewerkschaft Verdi hat in allen Bundesländern (außer Niedersachsen) einen 24-stündigen Warnstreik angekündigt. Ärgerlich, erst recht bei Eis und Schnee, wenn der Arbeitsweg mit dem Auto schnell zur Schlittertour werden kann.

Für ihr Ziel - faire Löhne im öffentlichen Nahverkehr - darf die Gewerkschaft trotzdem auf Verständnis hoffen. Bus-Piloten lenken ihre achtzehn Meter langen Gelenkzüge zentimetergenau und geduldig durch einen immer aggressiveren Stadtverkehr, U-Bahn-Fahrer verbringen die meiste Zeit ihrer langen Arbeitstage in stickigen Tunneln - und das alles für relativ geringe Gehälter.

Büro-Arbeiter können heute mühelos ins Homeoffice wechseln. Der Streik trifft deshalb eher Menschen, die wenig verdienen: etwa im Einzelhandel, unter gewerblichen Arbeitnehmern, die pünktlich am Band stehen müssen oder auf der Baustelle. Leute, die, genau wie Bus- und Bahnfahrer, hart für ihr Geld arbeiten müssen.

Warnstreik im ÖPNV: Wo am Montag gestreikt wird - und wo nicht

Nicht nur deshalb aber ist der Streik riskant. Er könnte auch den Rationalisierungsdruck erhöhen. Längst sirren Züge, automatisiert und ferngesteuert, durch Flughäfen und Einkaufszentren. Warum nicht auch die U-Bahn, wenn selbst Autos heute autonom ihren Weg durch die Stadt finden.

Malen Sie sich deshalb einfach eine herrliche Zukunft aus, wenn Sie heute im Stau stehen. Und lassen Sie sich nicht verwirren, wenn im Berliner Stadtverkehr dann doch eine Straßenbahn an Ihnen vorbei gleitet. Dort fährt die Tram nämlich, sie nimmt allerdings keine Leute mit. Es geht nur darum, das Vereisen der Oberleitung zu verhindern. Dit is Berlin.

Haushaltsstreit in Frankreich vor Lösung: Premierminister Sébastien Lecornu hat am Freitag die endgültige Haushalts-Verabschiedung durch das Parlament ohne abschließende Abstimmung eingeleitet. Die Regierung muss heute Misstrauensanträge der Links- und Rechtspopulisten überstehen. Sollten die Anträge wie erwartet nicht die Mehrheit erreichen, bleibt die Regierung im Amt, und das Haushaltsgesetz ist damit verabschiedet.

Urteil im Prozess gegen AfD-Politiker Halemba erwartet: Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-jährigen AfD-Abgeordneten unter anderem Volksverhetzung, Geldwäsche, Sachbeschädigung, Nötigung und versuchte Nötigung vor. Halemba weist alle Vorwürfe zurück.

Handball-EM: Aus der Traum vom EM-Titel, es bleibt bei Silber: Die deutschen Handballer verlieren das Finale gegen Gastgeber Dänemark mit 27:34.

Fußball-Bundesliga: In der Fußball-Bundesliga könnte der Titelkampf unverhofft noch einmal spannend werden: Der Vorsprung von Spitzenreiter FC Bayern auf Verfolger Borussia Dortmund ist auf sechs Punkte geschmolzen. Die Münchner kamen beim Hamburger SV nicht über ein 2:2 hinaus, der BVB siegte nach Aufholjagd gegen den 1. FC Heidenheim mit 3:2.

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Zahl des Tages

Vor 20 Jahren ist in der Ostsee vor Rostock die erste Offshore-Windkraftanlage Deutschlands fertiggestellt worden. Die insgesamt 125 Meter hohe Anlage kam auf eine Nennleistung von 2,5 Megawatt. Heute plant Europa den größten Offshore-Ausbau seiner Geschichte. 5.000 Windräder stehen schon, bis 2050 sollen es zehnmal so viele sein. Vor allem die Nordsee wird so zur "Steckdose Europas".

Gesagt

Sie wollen eine Wettervorhersage? Es wird kalt werden und es wird grau werden. Und so wird es dann sein für den Rest Ihres ganzen Lebens! „ Aus dem Filmklassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier"

In den USA wird heute der Murmeltiertag begangen, bekannt durch den Filmklassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier". Es heißt: Wenn das Murmeltier aus Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania am 2. Februar seinen Schatten sieht, wird der Winter weitere sechs Wochen dauern. Ist der Himmel bedeckt, wird das Wetter milder.

Übrigens: "Und täglich grüßt das Murmeltier" können Sie noch für kurze Zeit bei ZDFneo schauen (97 Min.):

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag ist der Himmel stark bewölkt. Nur in Vorpommern und in Alpennähe scheint die Sonne länger. Ganz im Westen fällt etwas Schnee oder Regen, teils auch gefrierender Regen. An den Küsten weht ein böiger Ostwind. Im Nordosten bleibt es bei Dauerfrost zwischen minus 9 und 0 Grad. Sonst werden 0 bis 8 Grad erreicht, am Oberrhein sind 11 Grad möglich.

