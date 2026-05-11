Update am Abend: Regierungserklärung, Ethikrat und WM

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Kanzler Merz hat heute im Bundestag seine Regierungserklärung abgegeben. Der Inhalt war wenig überraschend: Reformen muss es geben - und zwar bald. Der Ethikrat hat sich derweil gegen ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche ausgesprochen - und empfiehlt stattdessen etwas anderes. Außerdem beginnt heute Abend mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika die Fußball-WM.

Merz hält Regierungserklärung im Bundestag

Das ist passiert: Bei seiner Regierungserklärung im Bundestag hat Kanzler Merz die Menschen in Deutschland erneut auf Reformen eingeschworen. Man wolle das "Fundament unseres Landes so erneuern, dass es wieder für viele Jahre, vielleicht sogar für ein Jahrzehnt trägt". Lasten müssten dabei allerdings auch gerecht verteilt werden. Außerdem sicherte Merz der Ukraine weiterhin Unterstützung zu.

Das ist der Hintergrund: Die deutsche Wirtschaft schwächelt weiterhin, die Sozialsysteme stehen massiv unter Druck. Bis Mitte Juli will die Regierungskoalition aus CDU und SPD grundlegende Reformen auf den Weg bringen. Dabei geht es neben den Sozialversicherungen um Steuerentlastungen, die Sicherung von Arbeitsplätzen und Bürokratieabbau. Am Mittwochabend hatten die Koalitionsspitzen sich auch mit Gewerkschaften und Wirtschaftsvertretern getroffen.

"Es ist nicht wenig, was schon geschehen ist", sagt der Kanzler im Bundestag. Trotzdem müsse es aber weitere Reformen geben, so Merz in seiner Regierungserklärung. 11.06.2026 | 24:28 min

Ethikrat gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche

Das ist passiert: Der Ethikrat hat sich dagegen ausgesprochen, ein gesetzliches Mindestalter für die Nutzung der sozialen Medien festzulegen. Denn obwohl sie Gefahren bergen, seien sie auch Orte von Austausch und Wissen.

Das ist der Hintergrund: Social Media kann süchtig machen, dennoch wird der Jugendschutz auf vielen Plattformen nicht konsequent durchgesetzt. Auch deshalb hatten in der Vergangenheit CDU, SPD und Grüne eine Altersgrenze für die sozialen Netzwerke gefordert. Das Gutachten des Ethikrats war 2025 durch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner angeregt worden.

Darum ist das wichtig: "Schutz, Teilhabe und Befähigung von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt" steht über der Stellungnahme des Ethikrates. Statt digitale Umgebungen zu verbieten, müsse man Minderjährige besser vor den Gefahren schützen. Zudem sei die Wirkung eines solchen Verbots auch noch gar nicht klar. In Australien, wo es die Regelung mittlerweile gibt, zeige sich, dass Jugendliche durch Freunde, ältere Geschwister oder VPNs trotzdem noch Zugang zu den Sozialen Netzwerken haben.

ZDFheute vom 11.06.2026 um 11:26 Uhr. 11.06.2026 | 0:33 min

Die Fußball-WM der Männer startet

Das wird passieren: Heute geht es los: Die Fußball-WM beginnt. Gastgeberländer sind Kanada, Mexiko und die USA. Und mit dem ZDF sind sie live dabei: Ab 17:05 Uhr beginnt die Vorberichterstattung und um 21 Uhr ist dann Anpfiff im Mexiko-Stadt-Stadion, wo das Gastgeberland auf Südafrika trifft. Deutschland spielt am Sonntag zum ersten Mal und trifft um 19 Uhr auf Curaçao.

Das ist der Hintergrund: Drei Länder, 48 Teams, 104 Spiele - die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer wird eine WM der Megaklasse. Noch nie haben so viele Mannschaften an einer WM teilgenommen. Doch nicht nur Fans haben an dem Konzept der XXL-WM Kritik geäußert. Im Vorfeld sorgte diese WM auch für zahlreiche Negativ-Schlagzeilen: Co-Gastgeberland USA lässt einen somalischen Schiedsrichter nicht ins Land, horrende Ticketpreise, extra teure Tickets für den Öffentlichen Nahverkehr. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob die WM noch zum fröhlichen Fan-Fest wird.

48 Teams und 104 Spiele: So viele gab es bei einer Fußball-WM noch nie. Wir haben euch die Highlights des ersten Spieltags zusammengestellt. 11.06.2026 | 1:55 min

Ratgeber: Was Sie bei späten Spielen beachten müssen

Viele WM-Spiele laufen in diesem Jahr spät abends. Entgegen der Werbekampagne einer großen deutschen Elektronikfachmarkt-Kette könnte es sehr wohl zu Konsequenzen führen, nachts die Nachbarn mit einer Soundanlage oder Fangesängen zu beschallen. Welche Lärmgrenzen gelten, was bei Arbeit, Schule, Autokorso und Public Viewing zu beachten ist und welche Ausnahmen möglich sind, lesen Sie hier:

Volle Kanne vom 11.06.2026, 10:30 Uhr. 11.06.2026 | 2:42 min

Und noch mehr zur Fußball-WM

Um 18:45 Uhr können Sie heute die Pressekonferenz des DFB aus Winston-Salem mit den DFB-Stars Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck hier live verfolgen.

Nico Paz kennen viele. Doch bei der WM könnten noch andere junge Spieler den Durchbruch schaffen. Fünf Talente, die man im Blick haben sollte.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

'54, '74, '90 und natürlich 2014 - aber wie oft wurden eigentlich andere Nationen Fußball-Weltmeister? In unserem historischen Vergleich erfahren Sie es:

ZDFheute vom 11.06.2026 um 6:30 Uhr. 11.06.2026 | 0:30 min

Hören Sie mal rein

Als "tödlichen Cocktail" beschreibt Militärökonom Marcus M. Keupp die Lage in Russland - angesichts der nicht endenden Drohnenangriffe auf Putins Kriegswirtschaft und die festgefahrene Lage an der Front in der Ukraine. In der neuen Podcast-Folge von "Militär & Macht - die Analyse" zieht er Parallelen zur Sowjetunion vor dem Zusammenbruch Ende der 80er-Jahre. Hier finden Sie den passenden Link für Ihre Podcast-App:

Ein Lichtblick

ZDFheute vom 11.06.2026, 9 Uhr 11.06.2026 | 0:52 min

Desislava Ralcheva und ihre ungeborenen Zwillinge befanden sich in großer Gefahr - dank des beherzten Eingreifens eines Teams von Ärztinnen und Ärzten sind nun aber alle drei am Leben. Die junge Mutter bemerkte im fünften Schwangerschaftsmonat Schmerzen in der Brust. Die Diagnose: Ein Aortenriss. Vier Monate lang kämpfte das Team aus Sofia um das Leben von ihr und ihren Kindern - mit Erfolg. Die beiden wurden nach zwei der Ärzte benannt.

Streaming-Tipps für den Abend

Jede Familie hat eine Geschichte. Die Serie "This is Us" erzählt die der Familie Pearson. Über Jahrzehnte begleitet die preisgekrönte Serie die Schicksale von Jack und Rebecca als junge Eltern bis hin zu den erwachsenen Kindern Kevin, Kate und Randall. Die Suche nach Liebe, Erfüllung und Akzeptanz: Die Drama-Serie zeigt, wie die Ereignisse und Menschen, die wir in unserem Leben treffen, uns verändern können. (sechs Staffeln mit je rund 16 Folgen von rund 40 Minuten)

12.06.2026 | 41:24 min

Falls Sie heute oder in den nächsten Wochen keine Lust auf Fußball haben - wie wäre es stattdessen mal mit Tennis? Empfehlen können wir Ihnen zum Beispiel die Doku "Großes Tennis - Made in East Germany", die die Geschichte von fünf großen DDR-Tennisprofis nachverfolgt. Die vierteilige Doku-Serie erzählt die Geschichte von Thomas Emmrich, Grit Schneider, Gabriele Lucke, Juliana Gorka und Jana Kandarr, die als erfolgreiche Tennisspieler und Tennisspielerinnen in einem System sportlich aktiv waren, das diesen Sport nicht fördern wollte.

19.09.2025 | 25:44 min

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Anna Grösch und das gesamte ZDFheute-Team