WM 2026: Diese fünf Talente könnten den Durchbruch schaffen

Die nächsten großen Stars?:Welche Talente bei der WM begeistern könnten
von Sebastian Ungermanns
Nico Paz kennen viele. Doch bei der WM könnten noch andere junge Spieler den Durchbruch schaffen. Fünf Talente, die man im Blick haben sollte.
Für viele junge Talente ist die WM traditionell eine große Chance, sich den größten Klubs der Welt zu präsentieren. Hier sind fünf Talente, auf die bei dieser WM-Endrunde besonders geachtet werden sollte - und die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat:
Nico Paz, Argentinien
Starten wir mit dem wohl bekanntesten Spieler dieser Liste. Nico Paz, geboren und ausgebildet in Spanien, hat es in den Kader des Weltmeisters Argentinien geschafft. Auf Vereinsebene für Como in der Serie A aktiv, hat er sich dort nahezu unverzichtbar gemacht. Sein Marktwert von rund 80 Millionen Euro verrät: Der 21-Jährige ist längst kein Geheimtipp mehr.
Paz lebt von seiner Kreativität im offensiven Mittelfeld. Oft sucht er die Lösung mit einem cleveren Pass, sei es vertikal oder zwischen die Ketten. Leistet der Gegner gute Deckungsarbeit, verschafft sich der junge Argentinier durch Dribblings den nötigen Freiraum. In die Startelf schafft er es zu Turnierbeginn wohl nicht, doch aufgrund seiner vielseitigen Fähigkeiten kann er im Verlauf der WM zum echten Unterschiedsspieler werden.
Julio Enciso, Paraguay
Auch Julio Enciso ist längst kein Unbekannter mehr. Der 22-Jährige aus Paraguay kickt seit der abgelaufenen Saison in Straßburg und kam gegen Ende richtig in Fahrt. Unter anderem schoss er Mainz im Viertelfinale der Conference League fast im Alleingang aus dem Wettbewerb.
Enciso hat sich auch für Paraguays Nationalteam unverzichtbar gemacht. Er lässt sich gerne fallen, holt sich Bälle tief in der eigenen Hälfte und fungiert als entscheidender Ideengeber in Paraguays eher vorsichtiger Offensive. Erwischt der 22-Jährige ein gutes Turnier, kann er sein Team weit tragen.
Ayyoub Bouaddi, Marokko
Wenn eine ganze Entourage um den Nationaltrainer zu deinem Wohnort geschickt wird, um dich von einem Verbandswechsel zu überzeugen, dann musst du etwas Besonderes haben. So geschehen bei Ayyoub Bouaddi, der sich am Ende tatsächlich für Marokko und gegen sein Geburtsland Frankreich entschied.
Der gerade einmal 18 Jahre alte Mittelfeldmann gilt als Ausnahmetalent und spielt für Lille in der Ligue 1 bereits regelmäßig von Beginn an. Er kombiniert die Technik und Dribbelstärke eines Flügelspielers mit der Zweikampfhärte und Übersicht eines Top-Mittelfeldmanns. Ein Komplettpaket, das bei stetiger Entwicklung schon bald von Europas größten Klubs gejagt werden dürfte.
Gilberto Mora, Mexiko
Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein 16-Jähriger entscheidenden Anteil am Gold-Cup-Gewinn Mexikos hat. Gilberto Mora feierte im Viertelfinale sein Debüt für die Nationalmannschaft und wurde damit zum jüngsten Spieler für "El Tri" aller Zeiten. Auch im Halbfinale und Finale lief er von Beginn an auf - und überzeugte.
Mora verfügt über technische Finesse, starke Dribblings und kluges Passspiel. Vor allem aber besitzt er eine Fähigkeit, die sich nur schwer erlernen lässt: ein außergewöhnliches Spielverständnis. Der heute 17-Jährige antizipiert viele Situationen, bevor Gegenspieler sie überhaupt erkennen. Aktuell spielt er noch für Tijuana in Mexiko, doch mit seinem 18. Geburtstag dürfte ein Wechsel zu einem europäischen Spitzenklub nur eine Frage der Zeit sein.
Relebohile Mofokeng, Südafrika
Der wohl interessanteste Spieler einer spannenden Mannschaft aus Südafrika. Relebohile Mofokeng hat mit den Orlando Pirates eine starke Saison in Südafrikas erster Liga hinter sich. Der pfeilschnelle Außenstürmer, der auch im Zentrum eingesetzt werden kann, fällt durch seine Tiefenläufe auf, kann aber ebenso selbst das Spiel gestalten und den entscheidenden Pass setzen.
Er ist ein offensiver Freigeist, der für die manchmal stockende Offensive Südafrikas zum entscheidenden Faktor werden könnte. Klubs aus der MLS sollen ihn bereits auf dem Zettel haben. Spielt er bei der WM so begeisternd wie in der vergangenen Saison, dürften Vereine aus Europa folgen.
Sebastian Ungermanns ist Redakteur in der ZDF-Sportredaktion.
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