Eröffnung der Fußball-WM: Was Sie zum Start wissen müssen

Die größte Fußball-WM der Geschichte startet am Abend in Mexiko. Wer tritt bei der Eröffnungsshow auf, kommt der US-Präsident und wie sicher ist das XXL-Event? Ein Überblick.

Alles, was Sie zur WM-Eröffnung wissen müssen

Heute beginnt die Fußball WM in den USA, Kanada und Mexiko. Um 21 Uhr spielt Mexiko gegen Südafrika in einem wahren Fußball-Tempel, dem Aztekenstadion. Viele Mexikaner sind voller Vorfreude. 11.06.2026 | 2:06 min

Nur noch wenige Stunden, dann beginnt an diesem Donnerstagabend die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten: 48 Teams, 104 Spiele und mit den USA, Mexiko und Kanada gleich drei Gastgeberländer. Im Eröffnungsspiel trifft Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika. Das Wichtigste rund um die Eröffnung.

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Wo und wann wird die WM eröffnet?

Die große Eröffnungsfeier soll 90 Minuten vor Anpfiff, also 19:30 Uhr deutscher Zeit, im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt starten. Die Fifa kündigte eine "Feier von Fußball, Musik und Kultur" an.

Im Eröffnungsspiel trifft die Nationalauswahl von Gastgeber Mexiko auf die Elf von Südafrika. Mexiko richtet bereits zum dritten Mal eine Weltmeisterschaft aus. Südafrika kehrt 16 Jahre nach dem Heimturnier zurück auf die große Bühne des Fußballs.

Das Spiel sowie die Eröffnungsshow überträgt das ZDF live. Das Vorprogramm startet ab 17:15 Uhr.

Zudem sollen am Freitag und Samstag vor den jeweils ersten Spielen von Kanada gegen Bosnien-Herzegowina und den USA gegen Paraguay ebenfalls Eröffnungszeremonien stattfinden. In Toronto wird am Freitag ab 19:30 Uhr (deutscher Zeit) die WM eingeläutet; in der Nacht auf Samstag (01:30 Uhr deutscher Zeit) folgt dann das US-Event.

Heute Abend startet die XXL-Fußball-WM - in drei Ländern und vier Zeitzonen mit 48 Mannschaften. Ein Turnier der Superlative. 11.06.2026 | 1:55 min

Wer tritt bei der Eröffnungsshow auf?

In Mexiko-Stadt wird Sängerin Shakira gemeinsam mit Sänger Burna Boy erstmals den offiziellen WM-Song "Dai Dai" live aufführen. Auch Auftritte der Künstler Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs und Alejandro Fernándes werden erwartet. Nur das Wetter muss mitspielen. Der mexikanische Wetterdienst warnt für Donnerstag vor starken Niederschlägen und Gewittern in der Millionenmetropole.

Bei der Eröffnungsfeier in Kanada werden Stars wie Alanis Morissette, Michael Bublé und Alessia Cara den Start zelebrieren. Die US-Eröffnung wird in Los Angeles unter anderem mit Superstars wie Katy Perry, Future oder LISA aufwarten.

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Wie steht es um die Sicherheit?

Seit Tagen demonstrieren radikale Mitglieder der Lehrergewerkschaft CNTE in der mexikanischen Hauptstadt. Die Stimmung ist angespannt. Ein mehrstündiges Treffen am Mittwochabend zwischen der CNTE und Regierungsvertretern soll ohne Einigung ausgegangen sein. Um für Sicherheit zu sorgen, sollen deshalb laut Berichten mehrere Maßnahmen getroffen werden.

Schrittweise sollten Straßen gesperrt und Zugänge kontrolliert werden auf dem Weg zum Aztekenstadion. Die vollständige Sperrung der Zufahrten soll bis acht Stunden vor dem Anpfiff bis rund 1,6 Kilometer vor dem Stadion in Kraft treten. Man spricht von der "Letzten Meile". Nur zu Fuß oder mit dem Rad geht es (mit Ausnahme autorisierter Autos) dann noch für diejenigen weiter, die ins Stadion wollen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Flughafen und in der Stadt im Einsatz.

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Wird US-Präsident Trump in Mexiko sein?

Ob Donald Trump bei der Eröffnungsfeier in Mexiko anwesend sein wird, ist unklar, gilt aber als sehr unwahrscheinlich. Zwar hatte der US-Präsident zuletzt bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus geäußert, er werde bei der WM eine Rolle spielen. Konkret wurde er jedoch nicht. Nach Informationen mehrerer US-Medien werde der Präsident auch beim Spiel der USA gegen Paraguay fehlen. Das US-Außenministerium teilte mit, Außenminister Marco Rubio werde in Los Angeles vor Ort sein.

Gianni Infantino kündigte jedoch an, der US-Präsident werde beim Finale anwesend sein. Er wolle der Siegermannschaft den "magischen" WM-Pokal gemeinsam mit Trump im MetLife-Stadion im Bundesstaat New Jersey überreichen, kündigte der FIFA-Chef an.

Die größte WM aller Zeiten - mit drei sehr unterschiedlichen Gastgebern. Aber die große Party droht am Geltungsanspruch der USA unter Präsident Donald Trump zu ersticken. 11.06.2026 | 29:06 min

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird es ab Sonntag ernst. Die Nationalmannschaft spielt um 19:00 Uhr deutscher Zeit gegen WM-Neuling Curaçao. Und wer optimistisch ist, sollte sich auch das folgende Datum vormerken: Am Sonntag, den 19.07. startet um 21:00 Uhr deutscher Zeit das Finale.

Quelle: mit Material von dpa und AFP