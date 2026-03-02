Update am Morgen: Merz, Trump und die Drecksarbeit

Guten Morgen,

heute Abend will der Bundeskanzler in die USA fliegen. Wenn die Reise nicht abgesagt wird, wird er morgen den Kriegsherrn persönlich treffen. Friedrich Merz wird als erster Regierungschef den amerikanischen Präsidenten besuchen, nachdem der Iran hat angreifen lassen.

Hat Donald Trump nun die wahre "Drecksarbeit" erledigt? So hatte Merz die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen im Juni bezeichnet. Im ZDF-Interview zollte der Kanzler damals "größten Respekt davor, dass die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen".

Und er sagte auch, was heute wieder passen könnte: "Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise auch noch mit einer Atomwaffe in der Hand."

Demnach folgte auf den ersten Schritt, dem Ausschalten der Atomanlagen, nun acht Monate später der zweite: Ausschalten des Verantwortlichen. Denn genau das war der greise Ajatollah Ali Chamenei. Er hatte das Atomprogramm unbeirrt vorangetrieben, daran festgehalten wie an einer Fatwa, was nun seiner Terrorregierung zum Verhängnis geworden ist. Mit ihm und seinen Schergen sind die radikalsten Antisemiten, Holocaustleugner und Freiheitsgegner getötet worden, die in unserer Zeit ein Land regierten.

Wird Merz also Trump danken, morgen im Oval Office? Gestern klang er skeptisch. Nicht, weil er den Tod der Terror-Mullahs für einen Fehler hält oder das Völkerrecht in Gefahr sieht. Im Kanzleramt hatte der Nationale Sicherheitsrat, was das halbe Kabinett ist, lange debattiert: Ob es nicht ein schlimmerer Verstoß gegen das Völkerrecht sei, fast 50 Jahre lang ein solches Regime gewähren zu lassen, das ein anderes Land tilgen und dessen Volk auslöschen wolle?

Merz' Sorge ist, dass Trump den Job nur halb erledigt haben könnte und nun Teherans Restregime in seiner Endangst wie irre den Nahen Osten anzündet. Davor will er Trump warnen. Und ihm jede Erwartung nehmen, dass Deutschland trotz Verständnis für das amerikanische Vorgehen dabei mitmacht.

Deutschlands Aufgabe ist die Ukraine, so Merz' Botschaft. Die ist von Auslöschung bedroht durch Putin, so wie es Israel ist durch die Mullahs. Ob Trump diesen Vergleich versteht, sollte Merz ihn machen? Wir werden berichten von der Reise.

Rede von Macron zu nuklearer Abschreckung: Frankreich ist die einzige Atommacht der EU. Wie will das Land künftig mit diesem besonderen Status umgehen? Darum soll es heute in einer Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gehen.

Klima-Klagen zu Verbrenner-Aus: Die Deutsche Umwelthilfe fordert, dass BMW und Mercedes-Benz ab 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen. In den Vorinstanzen hatten die Klagen keinen Erfolg. Ob heute schon ein Urteil fällt, ist unklar.

Wie stark nutzen Deutsche soziale Medien? Dazu will das Statistische Bundesamt heute Zahlen veröffentlichen - aufgeschlüsselt nach Altersgruppen. Spannend ist die Frage vor allem vor der Diskussion rund um ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche.

Für den Ölhandel ist sie ein Nadelöhr: Rund 20 Prozent der weltweiten Öltransporte werden täglich durch die Straße von Hormus verschifft. Derzeit haben Dutzende Tanker vor beiden Seiten der Meerenge Anker geworfen. Nach den US-israelischen Angriffen hätten die iranischen Revolutionsgarden vor einer Passage gewarnt und mit dem Entern gedroht, meldeten Besatzungen. Viele Reedereien stellten die Fahrt ein. Die Kerngruppe des Opec-Ölkartells kündigte am Sonntag an, die Produktion ab April leicht hochzufahren.

Am 24. Spieltag hat sich vielleicht die Meisterschaft entschieden. Der FC Bayern gewann in einem rasanten Topspiel bei Borussia Dortmund und hat nun elf Punkte Vorsprung auf den BVB - alle Highlights des Spiels sehen Sie hier im Video:

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

1.264 Menschen versorgt eine Hausärztin oder ein Hausarzt in Deutschland laut Statistischem Bundesamt im Schnitt. Viele Praxen hoffen dabei auf Entlastung. Die Bertelsmann Stiftung hat vor diesem Hintergrund untersucht, wie eine Aufgabenübertragung von hausärztlichen Aufgaben an qualifizierte Praxisassistenzberufe funktionieren kann. Unter anderem wurden Hausärzte sowie die Bevölkerung zu ihrer Haltung dazu befragt. Heute soll die Studie vorgestellt werden.

Es fängt an mit Abneigung gegen andere, von oben herab schauen auf andere, missachten anderer - und das führt geraden Weges in die Gaskammer. „ Leon Weintraub, Holocaust-Überlebender am 3.01.2024 bei "Markus Lanz"

Der 100-Jährige Holocaust-Überlebende Leon Weintraub erhält heute die Ehrendoktorwürde der Uni Göttingen. Damit würdigt die Universitätsmedizin seine unerschütterliche Haltung gegenüber Leid und Ungerechtigkeit, sein medizinisches Wirken und sein lebenslanges Engagement für Toleranz und Menschenrechte. Weintraub studierte nach dem 2. Weltkrieg Humanmedizin an der Medizinischen Fakultät in Göttingen.

Leon Weintraub. Archivbild Quelle: dpa

Kann man ADHS haben und hochsensibel sein? Dieser Frage geht Corina Greven, Expertin für Hochsensibilität, in der Terra-X-Kolumne nach.

Der Montag bleibt überall trocken und freundlich, teils mit sehr viel Sonne. Die Temperaturen steigen auf 10 Grad an den Küsten und 19 Grad am Niederrhein.

