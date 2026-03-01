Wirtschaftsweise kritisieren Regierung nach Aus für Malmendier

Die Wirtschaftsweisen kritisieren die Regierung nach der Abberufung von Ulrike Malmendier aus dem Gremium. Man nehme die Entscheidung mit "allergrößtem Bedauern" zur Kenntnis.

Die Nichtverlängerung von Malmendier stößt im Sachverständigenrat für Wirtschaft auf Kritik. Quelle: dpa

Der Sachverständigenrat Wirtschaft hat sich erstmals zum Ausscheiden ihrer Kollegin Ulrike Malmendier aus dem Gremium geäußert und die Entscheidung der Bundesregierung kritisiert. "Mit großer Verwunderung und allergrößtem Bedauern nimmt der Sachverständigenrat Wirtschaft zur Kenntnis, dass das Mandat unserer Kollegin Ulrike Malmendier nach nur dreieinhalbjähriger Amtszeit nicht verlängert wurde", heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme.

Mit ihr verliere das Gremium ein hochgeschätztes Mitglied, das in seinem internationalen wissenschaftlichen Renommee in der langen Geschichte des Gremiums seinesgleichen suche. Der Rat werde "insbesondere ihren Blick von außen aus den USA auf Europa und Deutschland vermissen".

Bei ZDFheute live ordnete sie vor gut einer Woche noch das Urteil des Supreme Courts in den USA gegen die Zölle von Präsident Trump ein. Nun ist die an der University of California in Berkeley lehrende Finanzmarktökonomin aus dem Sachverständigenrat abberufen worden.

Ulrike Malmendier im Interview mit ZDFheute live 20.02.2026 | 12:11 min

Hintergrund ist, dass die Union das Vorschlagsrecht für die Besetzung dieser Position hat. Vor allem Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) soll sich für eine Ablösung ausgesprochen haben, was das Kanzleramt unterstützte. Die CDU soll nach Informationen des "Handelsblatts" für die Nachfolge Malmendiers offenbar eine Präferenz für den Wiener Ökonomen Gabriel Felbermayr und die Ökonomin Nicola Fuchs-Schündeln haben.

Quelle: Reuters