Hochsensibel, ADHS - oder beides? | Terra-X-Kolumne

Die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X:ADHS und Hochsensibilität: Kann man beides haben?

von Corina Greven

Wenn ich schnell überreizt und tief berührt bin - ist es ADHS oder bin ich hochsensibel? Sogar beides zusammen kann vorkommen, sagt die Forschung.

Janne ist 29 Jahre alt. Als Kind wurde bei ihr ADHS diagnostiziert. Viele Jahre später stößt sie auf Berichte über Hochsensibilität und hat plötzlich das Gefühl, sich selbst zu lesen. Die intensive Wahrnehmung, das schnelle Überreiztsein, die tiefen Gefühle. Sie fragt sich: Können ADHS und Hochsensibilität nebeneinander bestehen?

In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Was ist ADHS? Diagnose und Neurodiversität

ADHS zeichnet sich durch anhaltende Unaufmerksamkeit und/oder Hyperaktivität-Impulsivität aus, die den Alltag deutlich beeinträchtigen können. Im medizinischen Modell - etwa im DSM-5 - gilt ADHS als Neuroentwicklungsstörung und betrifft etwa fünf Prozent der Kinder und zwei Prozent der Erwachsenen.

Neurodiversitätsorientierte Ansätze dagegen verstehen ADHS nicht als "Störung", sondern als natürliche - biologische und umweltgeformte - Varianten darin, wie Menschen denken, fühlen und Reize verarbeiten. Diese Unterschiede können auch Stärken mit sich bringen, etwa eine im Durchschnitt höhere Kreativität.

Dr. Leon Windscheid sitzt auf einem Motorrad. Neben ihm sitzt Lola Weippert in einem Beiwagen. Beide tragen Helme und lächeln nach vorne. Im Hintergrund ist eine Backsteinwand mit Bäumen zu sehen.

Wird ADHS überdiagnostiziert? Immer mehr Menschen glauben, betroffen zu sein. Für Terra Xplore beleuchtet Leon Windscheid im Gespräch mit Betroffenen wie Lola Weippert den ADHS-Hype sowie Fragen rund um Diagnose und Behandlung.

06.10.2025 | 43:36 min

Was bedeutet Hochsensibilität? Definition und Merkmale

Hochsensibilität hingegen hat andere theoretische Wurzeln: Sie entstammt der Persönlichkeits- und Temperamentsforschung und ist keine Diagnose. Häufig wird sie als bereits im jungen Lebensalter auftretende Eigenschaft der Reizverarbeitung und Selbstregulation verstanden. Kerneigenschaften sind eine feine Wahrnehmung von Nuancen, tiefe Verarbeitung, hohe emotionale Reaktivität und schnelle Überstimulation.

Hochsensibilität wird als Spektrum verstanden; die oberen 20 bis 30 Prozent können als hochsensibel beschrieben werden.

Mann mit geschlossenen Augen versteckt sein Gesicht in einem Pullover.

Psychische Leiden wie Autismus, Schizophrenie oder eine bipolare Störung können nützlich sein. In der 3sat Wissensdoku zeigt die Evolutionsgeschichte: Neurodiversität ist ein Erfolgsmodell.

10.10.2025 | 43:52 min

Unterschiede ADHS und Hochsensibilität: Woran erkennt man was?

Hochsensibilität und ADHS unterscheiden sich konzeptuell deutlich. ADHS umfasst Kerneigenschaften wie Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität, die nicht Teil der Definition von Hochsensibilität sind. Während Hochsensibilität damit einhergeht, dass man erst innehält, bevor man etwas tut, und Entscheidungen gründlich abgewogen werden, tritt bei ADHS öfter spontanes oder risikofreudiges Verhalten auf. Zudem liegt die Erblichkeit von ADHS im Jugendalter bei etwa 75 Prozent, bei Hochsensibilität bei rund 45 Prozent.

Dr. Leon Windscheid erklärt die Ursprünge der ADHS-Forschung bei Kindern.

Schon 1775 wird die "unaufmerksame Person" als ungeduldig und unsorgfältig beschrieben. Vom Struwwelpeter bis zur Charité zeigt sich: ADHS ist historisch belegt.

01.03.2026 | 1:31 min

ADHS im Alltag

Trotz konzeptueller Unterschiede überschneiden sich manche Erfahrungen. In der Zusammenarbeit mit der niederländischen Organisation Impuls & Woortblind, die Erwachsene mit ADHS und Legasthenie vertritt, berichten Personen mit ADHS häufig von starker sensorischer Sensitivität, Erschöpfung und intensiven emotionalen Eindrücken.

Wie Hans van de Velde, Leiter einer Forschungsinteressengruppe der Organisation, beschreibt, erleben viele Menschen mit ADHS "eine überwältigende Flut aus Geräuschen, Bildern und emotionalen Eindrücken", was viel Energie kostet und soziale Teilhabe erschweren kann. Solche Erfahrungen können sich mit Hochsensibilität überschneiden. Janne, eine fiktive Figur, steht stellvertretend für ähnliche Erfahrungen.

Jasmina Neudecker steht vor einer Grafik, auf der eine Frau sich die Ohren zuhält – um sie herum sind unterschiedliche Reize: ein Lautsprecher, ein klingelndes Handy, grelles Licht, sprechende Menschen.

Jasmina Neudecker trifft den hochsensiblen Thomas und erlebt, wie sich ein Leben mit besonders intensiven Wahrnehmungen anfühlt. Sie zeigt in Terra Xplore, was Hochsensibilität bedeutet und ob man sie wissenschaftlich testen kann.

01.07.2024 | 27:00 min

Studienlage: Zusammenhang zwischen ADHS und Hochsensibilität

Studien finden moderate Zusammenhänge zwischen ADHS-Eigenschaften und Hochsensibilität. Auch gibt es erste Hinweise, dass Menschen mit ADHS im Durchschnitt etwas häufiger höhere Sensibilitätswerte als Menschen ohne ADHS berichten.

Das heißt, Janne könnte durchaus beides sein: eine Person mit ADHS und gleichzeitig hochsensibel. Doch nicht jede Person mit ADHS ist hochsensibel, und die meisten Personen, die höhere Werte auf dem Sensibilitätsspektrum haben, haben kein ADHS.

Ob den Überschneidungen im Erleben ähnliche neurobiologische Mechanismen zugrunde liegen, ist bislang offen.

Presenterin Thora Schubert hält sich die Ohren zu und wirkt überfordert

Wie nehmen hochsensible Menschen ihre Umgebung wahr – und was sagt die Wissenschaft dazu? Terra Xplore beleuchtet das Phänomen der Hochsensibilität und zeigt persönliche Erfahrungen von Betroffenen.

22.07.2023 | 12:41 min

Neue Perspektive auf ADHS

Die Forschung bewegt sich zunehmend weg vom starren Denken in Diagnosen hin zu dimensionalen Modellen. Eigenschaften wie ADHS werden dabei weniger als "entweder oder", sondern als Ausprägungen auf einem Kontinuum verstanden.

Künftig hilft dies, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Hochsensibilität und ADHS besser einzuordnen. Zudem helfen neurodiversitätsorientierte Perspektiven, Wahrnehmungsvielfalt als Teil menschlicher Vielfalt zu verstehen.

Jungefrau mit langen rotbraunen, glatten Haaren und Kopfhörern auf den Ohren steht in einer Fußgängerzone. Hintergrund unscharf. Sie schaut ernst in die Kamera.

Simone zweifelt lange an ihren Fähigkeiten - bis sie mit 24 Jahren die Diagnose ADHS erhält. Bei 37 Grad zeigt sie ihren persönlichen Weg zur Diagnose und gibt Einblicke in die Herausforderungen im Alltag.

14.11.2023 | 18:17 min

ADHS und Hochsensibilität: Kann beides zusammen auftreten?

Moderne Modelle ermöglichen ein differenzierteres Verständnis von ADHS und sensiblen Erfahrungen. ADHS und Hochsensibilität sind separate Konstrukte, können aber zusammen vorkommen. In Kombination können sie zu widersprüchlichen inneren Erfahrungen führen: Janne erlebt zum Beispiel, dass sie spontan handelt, und sich kurz darauf von den vielen Eindrücken überfordert fühlt.

Wie sich ADHS und Hochsensibilität in einzelnen Personen ergänzen oder überlagern, verdient eine nuancierte Betrachtung - denn jede Person ist einzigartig.

Dr. Leon Windscheid schaut ernst in die Kamera. Eine Grafik neben ihm zeigt ein auf dem Boden sitzendes Kind, wie es traurig den Kopf auf die eigenen Knie legt und ein Elternpaar dahinter, welches die Hände über den Kopf zusammenschlägt.

Sei es Magersucht, Depression, ADHS oder Autismus – wenn das eigene Kind betroffen ist, haben Eltern oft Schuldgefühle. Leon Windscheid geht für Terra Xplore auf die Suche nach Antworten und zeigt die Rolle von Eltern bei psychischen Erkrankungen auf.

29.04.2025 | 27:09 min

... ist eine international anerkannte Expertin für Hochsensibilität. Sie leitet den Lehrstuhl für Umweltsensibilität in der Gesundheit am Radboud University Medical Center in den Niederlanden. In ihrer Forschung betont sie die Bedeutung wissenschaftlicher Strenge und kritischer Reflexion, um Hochsensibilität als Persönlichkeitsmerkmal besser zu verstehen und fundierte Erkenntnisse für hochsensible Personen und die Gesellschaft zu gewinnen. Sie wuchs in Nürnberg auf, liebt Meditation und Hunde. Sie sagt: "Hochsensibilität sichtbar zu machen und ihr Potenzial zu fördern, ist eine gesellschaftliche Chance."

Thema
