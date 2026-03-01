Wenn ich schnell überreizt und tief berührt bin - ist es ADHS oder bin ich hochsensibel? Sogar beides zusammen kann vorkommen, sagt die Forschung.

Janne ist 29 Jahre alt. Als Kind wurde bei ihr ADHS diagnostiziert. Viele Jahre später stößt sie auf Berichte über Hochsensibilität und hat plötzlich das Gefühl, sich selbst zu lesen. Die intensive Wahrnehmung, das schnelle Überreiztsein, die tiefen Gefühle. Sie fragt sich: Können ADHS und Hochsensibilität nebeneinander bestehen?

Was ist ADHS? Diagnose und Neurodiversität

ADHS zeichnet sich durch anhaltende Unaufmerksamkeit und/oder Hyperaktivität-Impulsivität aus, die den Alltag deutlich beeinträchtigen können. Im medizinischen Modell - etwa im DSM-5 - gilt ADHS als Neuroentwicklungsstörung und betrifft etwa fünf Prozent der Kinder und zwei Prozent der Erwachsenen.

Neurodiversitätsorientierte Ansätze dagegen verstehen ADHS nicht als "Störung", sondern als natürliche - biologische und umweltgeformte - Varianten darin, wie Menschen denken, fühlen und Reize verarbeiten. Diese Unterschiede können auch Stärken mit sich bringen, etwa eine im Durchschnitt höhere Kreativität.

Was bedeutet Hochsensibilität? Definition und Merkmale

Hochsensibilität hingegen hat andere theoretische Wurzeln: Sie entstammt der Persönlichkeits- und Temperamentsforschung und ist keine Diagnose. Häufig wird sie als bereits im jungen Lebensalter auftretende Eigenschaft der Reizverarbeitung und Selbstregulation verstanden. Kerneigenschaften sind eine feine Wahrnehmung von Nuancen, tiefe Verarbeitung, hohe emotionale Reaktivität und schnelle Überstimulation.

Hochsensibilität wird als Spektrum verstanden; die oberen 20 bis 30 Prozent können als hochsensibel beschrieben werden.

Unterschiede ADHS und Hochsensibilität: Woran erkennt man was?

Hochsensibilität und ADHS unterscheiden sich konzeptuell deutlich. ADHS umfasst Kerneigenschaften wie Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität, die nicht Teil der Definition von Hochsensibilität sind. Während Hochsensibilität damit einhergeht, dass man erst innehält, bevor man etwas tut, und Entscheidungen gründlich abgewogen werden, tritt bei ADHS öfter spontanes oder risikofreudiges Verhalten auf. Zudem liegt die Erblichkeit von ADHS im Jugendalter bei etwa 75 Prozent, bei Hochsensibilität bei rund 45 Prozent.

ADHS im Alltag

Trotz konzeptueller Unterschiede überschneiden sich manche Erfahrungen. In der Zusammenarbeit mit der niederländischen Organisation Impuls & Woortblind, die Erwachsene mit ADHS und Legasthenie vertritt, berichten Personen mit ADHS häufig von starker sensorischer Sensitivität, Erschöpfung und intensiven emotionalen Eindrücken.

Wie Hans van de Velde, Leiter einer Forschungsinteressengruppe der Organisation, beschreibt, erleben viele Menschen mit ADHS "eine überwältigende Flut aus Geräuschen, Bildern und emotionalen Eindrücken", was viel Energie kostet und soziale Teilhabe erschweren kann. Solche Erfahrungen können sich mit Hochsensibilität überschneiden. Janne, eine fiktive Figur, steht stellvertretend für ähnliche Erfahrungen.

Studienlage: Zusammenhang zwischen ADHS und Hochsensibilität

Studien finden moderate Zusammenhänge zwischen ADHS-Eigenschaften und Hochsensibilität. Auch gibt es erste Hinweise, dass Menschen mit ADHS im Durchschnitt etwas häufiger höhere Sensibilitätswerte als Menschen ohne ADHS berichten.

Das heißt, Janne könnte durchaus beides sein: eine Person mit ADHS und gleichzeitig hochsensibel. Doch nicht jede Person mit ADHS ist hochsensibel, und die meisten Personen, die höhere Werte auf dem Sensibilitätsspektrum haben, haben kein ADHS.

Ob den Überschneidungen im Erleben ähnliche neurobiologische Mechanismen zugrunde liegen, ist bislang offen.

Neue Perspektive auf ADHS

Die Forschung bewegt sich zunehmend weg vom starren Denken in Diagnosen hin zu dimensionalen Modellen. Eigenschaften wie ADHS werden dabei weniger als "entweder oder", sondern als Ausprägungen auf einem Kontinuum verstanden.

Künftig hilft dies, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Hochsensibilität und ADHS besser einzuordnen. Zudem helfen neurodiversitätsorientierte Perspektiven, Wahrnehmungsvielfalt als Teil menschlicher Vielfalt zu verstehen.

ADHS und Hochsensibilität: Kann beides zusammen auftreten?

Moderne Modelle ermöglichen ein differenzierteres Verständnis von ADHS und sensiblen Erfahrungen. ADHS und Hochsensibilität sind separate Konstrukte, können aber zusammen vorkommen. In Kombination können sie zu widersprüchlichen inneren Erfahrungen führen: Janne erlebt zum Beispiel, dass sie spontan handelt, und sich kurz darauf von den vielen Eindrücken überfordert fühlt.

Wie sich ADHS und Hochsensibilität in einzelnen Personen ergänzen oder überlagern, verdient eine nuancierte Betrachtung - denn jede Person ist einzigartig.

Corina Greven... ... ist eine international anerkannte Expertin für Hochsensibilität. Sie leitet den Lehrstuhl für Umweltsensibilität in der Gesundheit am Radboud University Medical Center in den Niederlanden. In ihrer Forschung betont sie die Bedeutung wissenschaftlicher Strenge und kritischer Reflexion, um Hochsensibilität als Persönlichkeitsmerkmal besser zu verstehen und fundierte Erkenntnisse für hochsensible Personen und die Gesellschaft zu gewinnen. Sie wuchs in Nürnberg auf, liebt Meditation und Hunde. Sie sagt: "Hochsensibilität sichtbar zu machen und ihr Potenzial zu fördern, ist eine gesellschaftliche Chance."

