Update am Morgen: Klimaschutz muss man sich leisten können

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

für viele Familien, die am Wochenende aus den Sommerferien zurück nach Hause rollen, ist es sicher keine gute Nachricht: Seit gestern dürfen schwere Lastwagen in mehreren Bundesländern auch sonntags wieder auf die Autobahn. Eine Entscheidung aus der Not: In Deutschlands großen Flüssen sind die Pegelstände auf rekordverdächtig niedrige Werte gefallen; besonders am Rhein, Europas wichtigster Wasserstraße, können die Binnenschiffer kaum mehr Ladung transportieren. Das bringt nicht nur die Chemie-Riesen in Ludwigshafen und Leverkusen in die Bredouille - betroffen sind auch die Stahlwerke im Saarland und viele andere Unternehmen an Rhein und Ruhr.

heute journal, 08.08.2026, ab 23:15 Uhr 08.08.2026 | 1:51 min

Es erscheint deshalb folgerichtig, dass die Landesregierungen in Düsseldorf, Mainz und Saarbrücken, aber auch in Hannover, als Erste vom Sonntagsfahrverbot für Lkw abgerückt sind. Auch wenn Lkw die Binnenschiffe wohl nicht komplett ersetzen können: Die deutsche Wirtschaft steckt in der tiefsten und längsten Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik. Es wäre widersinnig, diese Krise durch stures Festhalten an Vorschriften zu vertiefen, auch wenn sie sicher gut gemeint sind. Schließlich war das Sonntagsfahrverbot eigentlich mal gedacht, um im sommerlichen Reiseverkehr die Fernstraßen zu entlasten.

Bezeichnend deshalb, dass Kritik an der Entscheidung nicht etwa vom ADAC kommt oder von anderen Verbänden, die in Berlin gern als "Autolobby" geschmäht werden, sondern von Umweltverbänden und vom grünlich angehauchten "Verkehrsclub Deutschland". Der allzu wohlfeile Hinweis auf die Klimakrise greift hier einmal mehr zu kurz. Eine sinnvolle Anpassung an den Klimawandel kann nur gelingen, wenn Deutschland wirtschaftlich stark bleibt. Klimaschutz muss man sich leisten können.

heute Xpress, 08.08.2026, ab 17 Uhr 08.08.2026 | 1:48 min

Es erscheint deshalb nicht nur mutig, sondern richtig, wenn selbst der grüne Verkehrsminister von NRW solche Kritik seiner eigenen Vorfeldorganisationen entschieden zurückweist: Er könne nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass ein Großteil der Industrie in seinem Land die Produktion stilllegen müsse.

Wenn Sie also gestern mit Ihrer Familie viel Zeit im Stau verloren haben oder mit Grausen auf die bevorstehende Rückreise aus dem Urlaub schauen, ärgern Sie sich nicht zu sehr: Der Schwerlastverkehr auf den Autobahnen könnte auch Ihren Arbeitsplatz sichern, selbst am Sonntag.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

Frank Buchwald, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Nahen Osten passiert ist

Huthi greifen Westküste Jemens an: Die von Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen haben erneut die an der Westküste Jemens liegende Hafenstadt Mokka angegriffen. Die Armee teilt auf der Plattform X mit, die Huthi-Miliz habe ballistische Raketen und Drohnen auf ein Wohnviertel der von der Regierung kontrollierten Stadt geschossen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Fünf Verletzte bei Angriff auf Sumy: Bei russischen Bombenangriffen auf die nordukrainische Stadt Sumy wurden örtlichen Behörden zufolge mindestens fünf Menschen verletzt. Zudem gebe es Schäden in mehreren Wohngebieten, teilte der regionale Gouverneur Oleh Hryhorow über Telegram mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update ausblick, 09.08.2026, 18:15 Uhr 09.08.2026 | 0:38 min

Nacht-Sperrungen des Gotthard-Tunnels: In der Schweiz wird der Gotthard-Straßentunnel zur Durchquerung der Alpen in diesem Monat in zwölf Nächten für Arbeiten gesperrt. Die Schließungen finden ab heute bis zum 27. August und nur von Montag bis Donnerstag und von 23 Uhr bis 5 Uhr statt.

Schulstart in drei Bundesländern: In Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland geht für Schülerinnen und Schüler heute die Schule wieder los. Damit enden in den ersten drei Bundesländern die Sommerferien.

Prozess um Mord an Tupac beginnt: Knapp 30 Jahre liegt der Mord an US-Rapper Tupac Shakur nun zurück. Ab heute muss sich Duane "Keefe D" Davis dafür vor Gericht verantworten. Er soll den Mord orchestriert und die Tatwaffe bereitgestellt haben, aber nicht der Schütze gewesen sein. Geschossen habe der bereits 1998 verstorbene Orlando Anderson.

hallo Deutschland, 07.08.2026, 16:39 Uhr 07.08.2026 | 0:49 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

In Wendlingen am Neckar wurde ein Radweg gebaut, doch der Abstand zur dort verlaufenden Stromleitung ist zu gering. Daher bleibt er gesperrt. Der Ärger über die Fehlplanung ist groß:

länderspiegel, 09.08.2026, ab 17:05 Uhr 08.08.2026 | 2:34 min

Gesagt

Wir haben in den letzten Jahren als Linke gezeigt, dass wir Verantwortung für dieses Land übernehmen. Vor allem dann, wenn es darum geht, die AfD zu verhindern. „ Luigi Pantisano, Linken-Co-Chef

Nach aktuellen Umfragen wäre es für Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Sven Schulze (CDU) nur möglich, im Amt zu bleiben, wenn er auch Stimmen von den Linken bekommt. Der Linken-Co-Vorsitzende, Luigi Pantisano, hat im ZDF-Sommerinterview nicht ausgeschlossen, dass seine Partei Schulze wählen würde.

ZDF-Sommerinterview, 09.08.2026, ab 19:10 Uhr 09.08.2026 | 1:05 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 10.08.2026 | 1:55 min

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So wird das Wetter heute

Heute regnet es im äußersten Norden etwas. Am Nachmittag kann es vom Saarland bis nach Brandenburg Gewitter mit Sturmböen geben. Sonst ist es freundlich und trocken bei einem starken Wind aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad an der See und bis 36 Grad im Süden.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt vom ZDFheute-Team.