Update am Morgen: Schwarzer Tag für die SPD

Guten Morgen,

Gordon Schnieder ist gelungen, was seit über 30 Jahren keinem CDU-Spitzenkandidaten in Rheinland-Pfalz mehr gelungen ist: Er hat das Ministerpräsidentenamt von der SPD zurückerobert. Und zwar deutlich mit 31 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die SPD unter Ministerpräsident Alexander Schweitzer kam nur auf 25,9 Prozent - das bislang schlechteste Ergebnis der Partei in Rheinland-Pfalz.

heute journal vom 22.03.2026 22.03.2026 | 2:28 min

Es ist eine bittere Niederlage für die Sozialdemokraten und für Alexander Schweitzer. Den Kampf seines Lebens, wie er selbst den Wahlkampf nannte, hat er nun verloren. Trotz guter Beliebtheitswerte, trotz Amtsbonus. Die Wähler wollten es dann doch anders.

Das heißt auch: Die letzte Ampel-Regierung in Deutschland ist Geschichte. Die Grünen sind zwar wieder im Landtag vertreten, aber die FDP ist raus. Es dürfte allerdings nicht das Ende der SPD in der künftigen Regierung sein. Alles spricht für eine große Koalition in Mainz - unter Führung der CDU. Mit Gordon Schnieder als neuem Ministerpräsidenten und ohne Alexander Schweitzer. Er will nicht ins Kabinett.

heute journal vom 22.03.2026 22.03.2026 | 2:35 min

Das Wahlergebnis in Mainz ist bis nach Berlin zu spüren - als Schockwelle für die Bundes-SPD. Erst das Debakel in Baden-Württemberg, jetzt die Niederlage in Rheinland-Pfalz - ein Fiasko, das Personal- und Richtungsdebatten bei den Sozialdemokraten weiter anfachen wird und das Regieren in der schwarz-roten Koalition vielleicht noch ungemütlicher macht.

Und auch das ist ein wichtiges Ergebnis der Wahlen: die AfD hat sich mehr als verdoppeln können, auf 19,5 Prozent. Es ist ihr bestes Ergebnis in einem westlichen Bundesland. Regieren will hier keiner mit ihr. Als lautstarke Stimme in der Opposition wird sie aber nicht zu überhören sein.

Christel Haas, Leiterin des ZDF-Landesstudios Rheinland-Pfalz

Was im Iran-Krieg passiert ist

IEA-Chef warnt vor womöglich schwerster Energiekrise seit Jahrzehnten: Fatih Birol vergleicht die Folgen des Iran-Kriegs mit den zwei aufeinanderfolgenden Ölkrisen in den 1970er-Jahren. Der Leiter der Internationalen Energieagentur warnt: "Kein Land wird von den Auswirkungen dieser Krise verschont bleiben, wenn sie sich weiter in diese Richtung entwickelt."

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was heute noch wichtig ist

Was am Montag wichtig wird - der Ausblick im heute journal update. 21.03.2026 | 1:03 min

Bundesweiter Protesttag von Apotheken: Apotheken sind heute aufgerufen, ihre Geschäfte geschlossen zu halten. Die Versorgung soll durch die Notdienst-Apotheken aufrechterhalten werden. Angekündigt sind laut Bundesvereinigung der Apothekerverbände Kundgebungen in Berlin, Hannover, München und Düsseldorf.

"Munich Space Summit 2026" beginnt: Das Treffen vereint erstmals den "Munich Satellite Navigation Summit" und den "Munich New Space Summit". Die Konferenz bringt Vertreter aus Raumfahrtagenturen, Forschungseinrichtungen, Industrie und New-Space-Unternehmen zusammen. Es geht bis Freitag.

Entscheidung zu Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes: Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen. Gegen 11 Uhr entscheidet heute der Bundesgerichtshof. In den Vorinstanzen hatten die Klagen keinen Erfolg.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Es hatte sich abgezeichnet: Lukas Kwasniok ist seit gestern Abend nicht mehr Trainer beim 1. FC Köln. Der Klub zog die Konsequenzen aus der anhaltenden Negativ-Serie in der Bundesliga, die die Geißbockelf-Elf in Abstiegsnöte gebracht hat. Autor-Stephan Klemm benennt die Gründe für Kwasnioks Entlassung.

Das letzte Spiel auf der Kölner Bank hatte Kwasniok am Samstag erlebt - das 3:3 im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach war letztlich zu wenig für die Klub-Verantwortlichen, um am Trainer festzuhalten:

Die Höhepunkte des Rhein-Derbys im Video. 23.03.2026 | 9:57 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Ein Lichtblick mit Drohnen

Die K-Pop-Band BTS feiert ihr Comeback in Seoul. Die Fans der Band konnten das Konzert sowie die dazu gehörige Drohnenshow kostenlos genießen. 21.03.2026 | 0:45 min

Die K-Pop-Band BTS feierte am Wochenende ihr Comeback in Seoul. Die Fans der Band konnten das Konzert sowie die dazugehörige Drohnenshow kostenlos genießen.

Gesagt

When we observe today, we don't just predict the weather, we protect tomorrow. „ Motto des Internationalen Tages der Meteorologie 2026

So lautet das Motto des diesjährigen Welttags der Meteorologie (deutsch etwa: "Wenn wir die Gegenwart beobachten, sagen wir nicht nur das Wetter voraus, sondern schützen auch die Zukunft.").

Heute morgen hat die Weltwetterorganisation (WMO) ihren jährlichen Bericht über globale Temperaturen, Treibhausgaskonzentration, Gletscherschmelze und mehr veröffentlicht. Er zeichnet ein Gesamtbild zum Zustand des Weltklimas.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Gene sind kein Schicksal bei Schizophrenie: Was dahintersteckt - und wie wir Stigma bei psychischen Krankheiten überwinden, erklärt Psychiater Andreas Meyer-Lindenberg in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 23.03.2026 | 11:03 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Montag wird es mit neun bis 18 Grad erneut sehr mild. In einem Breiten Streifen von Südwesten nach Nordosten gibt es viel Sonne. An der Nordsee und direkt an den Alpen können die Wolken auch dichter sein.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.