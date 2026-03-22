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Stichwahlen in München: OB Reiter räumt Niederlage ein

Eilmeldung

Stichwahlen in Bayern:Grüne Wahl-Sensation in München: Reiter räumt Niederlage ein

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Nach 42 Jahren muss die SPD in München den Chefsessel im Rathaus räumen. SPD-Oberbürgermeister Reiter räumte die Niederlage gegen den Grünen Dominik Krause ein.

Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl in Bayern 2026 liegen auf dem Tisch. Darauf liegt eine Brille mit durchsichtigem Rahmen.

In Bayern sind am 8. März rund zehn Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Knapp 40.000 Mandate sind zu vergeben.

06.03.2026 | 1:20 min

München wird in den nächsten sechs Jahren von einem grünen Oberbürgermeister regiert. Der amtierende OB Dieter Reiter von der SPD räumte in einer Erklärung seine Niederlage bei der Stichwahl ein. Er gratuliere seinem Herausforderer Dominik Krause (Grüne) zum Sieg und erkläre seine politische Laufbahn für beendet, sagte Reiter an diesem Sonntag in München. 42 Jahre hatte die SPD den Chefsessel im Rathaus besetzt.

Ich hab's verbockt.

Dieter Reiter, SPD

Zuvor zeichnete sich am Sonntagabend in Deutschlands drittgrößter Stadt ein überraschend deutlicher Sieg Krauses gegen den seit zwölf Jahren amtierenden Dieter Reiter ab. Kurz vor der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass der Sozialdemokrat dem Stadtrat Details seines Engagements als Funktionär des FC Bayern München vorenthalten hatte. So musste er kurz vor der Wahl einräumen, für seine Tätigkeit erhaltene 90.000 Euro nicht angegeben zu haben.

Bayern, München: Anhänger der Grünen jubeln bei der Wahlparty von Bündnis 90/Die Grünen nach der Stichwahl in der bayerischen Landeshauptstadt nach Bekanntgabe der ersten Zahlen.

Jubelnde Grüne in München.

Quelle: dpa

Grüne feiern ihren Sieg

Für die Münchner Grünen mit ihrem 35 Jahre alten Oberbürgermeisterkandidaten Krause ist es ein historischer Sieg. Die Grünen stellen damit erstmals den Oberbürgermeister in der bayerischen Landeshauptstadt.

Nach Auszählung von knapp zwei Dritteln der Wahlbezirke führte Krause in der bayerischen Landeshauptstadt mit knapp 59 Prozent der Stimmen, SPD-Kandidat Reiter (67) kam auf gut 41 Prozent.

Dieter Reiter

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat im Stadtrat einen rassistischen Begriff verwendet und sich später dafür entschuldigt. Er sprach von einem spontanen Zitat des Kabarettisten Fesl.

06.03.2026 | 0:26 min

Im ersten Wahlgang hatte Reiter noch mit 35,6 Prozent vor Krause (29,5) gelegen, CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner war als Dritter ausgeschieden. Bündnis 90/Die Grünen stellen auch im Münchner Stadtrat die größte Fraktion.

In Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg verteidigte dagegen CSU-Oberbürgermeister Marcus König das Rathaus. Nach Auszählung fast aller Stimmen lag König mit 55,7 Prozent vor seinem SPD- Herausforderer Nasser Ahmed (44,3).

Quelle: Reuters, ZDF, AFP, dpa
Über das Thema berichtete das ZDF in mehrerern Sendungen, zuletzt am 06.03.2026 um 18:00 Uhr.
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BayernSPDGrüne

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