Slowenien-Wahl: Liberale Regierungspartei laut Umfrage vorne

Richtungsentscheidung in EU-Land:Wahl in Slowenien: Regierungspartei laut Umfrage vorne
Bei der Parlamentswahl in Slowenien liegt Ministerpräsident Golob mit seiner liberalen Regierungspartei laut Wahltagsumfrage knapp vorn. Die Wahl gilt auch als wichtig für die EU.
Sloweniens Ministerpräsident Robert Golob liegt einer Wahltagsumfrage zufolge bei der Parlamentswahl vorn. Seine liberale Freiheitsbewegung (GS) käme demnach auf 29,9 Prozent der Stimmen, gefolgt von der oppositionellen Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) des rechtskonservativen Ex-Premiers Janez Jansa mit 27,5 Prozent. Die restlichen Stimmen entfielen auf kleinere Parteien, die zum Teil mit jeweils einem der Blöcke koalieren könnten.
Die Wahltagsumfrage führte das Institut "Mediana" im Auftrag der Fernsehanstalten des Landes durch. Für Golob und seine Koalitionspartner - die Sozialdemokraten (SD) und die Linke (Levica) - zeichnet sich jedoch diesen Ergebnissen zufolge keine Parlamentsmehrheit ab. Das bisherige Regierungslager käme demnach auf nur 42 der 90 Parlamentsmandate. Erste aussagekräftige amtliche Teilergebnisse werden für den späteren Abend erwartet.
Ausgang der Wahl auch wichtig für EU
Bei der Wahl ging es auch um die außenpolitische Ausrichtung des EU- und Nato-Mitglieds. Jansa gilt als Verbündeter des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und als Befürworter von US-Präsident Donald Trump. Golob hatte zuletzt mit den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges zu kämpfen und ordnete Beschränkungen für den Verkauf von Benzin an.