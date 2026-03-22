Slowenien-Wahl: Liberale Regierungspartei laut Umfrage vorne

Bei der Parlamentswahl in Slowenien liegt Ministerpräsident Golob mit seiner liberalen Regierungspartei laut Wahltagsumfrage knapp vorn. Die Wahl gilt auch als wichtig für die EU.

Welchen politischen Weg schlägt Slowenien ein? Der Druck durch hohe Preise und fehlende Fachkräfte wächst, der rechtskonservative Janez Janša fordert den liberalen Amtsinhaber Robert Golob heraus 18.03.2026 | 2:10 min

Sloweniens Ministerpräsident Robert Golob liegt einer Wahltagsumfrage zufolge bei der Parlamentswahl vorn. Seine liberale Freiheitsbewegung (GS) käme demnach auf 29,9 Prozent der Stimmen, gefolgt von der oppositionellen Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) des rechtskonservativen Ex-Premiers Janez Jansa mit 27,5 Prozent. Die restlichen Stimmen entfielen auf kleinere Parteien, die zum Teil mit jeweils einem der Blöcke koalieren könnten.

Die Wahltagsumfrage führte das Institut "Mediana" im Auftrag der Fernsehanstalten des Landes durch. Für Golob und seine Koalitionspartner - die Sozialdemokraten (SD) und die Linke (Levica) - zeichnet sich jedoch diesen Ergebnissen zufolge keine Parlamentsmehrheit ab. Das bisherige Regierungslager käme demnach auf nur 42 der 90 Parlamentsmandate. Erste aussagekräftige amtliche Teilergebnisse werden für den späteren Abend erwartet.

Entscheidung am Sonntag : Kleines Land, große Wirkung: Richtungswahl in Slowenien Die EU blickt erneut mit Sorge auf eine Parlamentswahl im Südosten. Am Sonntag wählt Slowenien - wo ein Freund und Bewunderer Viktor Orbans gewinnen könnte. Christian von Rechenberg, Wien mit Video 2:10

Ausgang der Wahl auch wichtig für EU

Bei der Wahl ging es auch um die außenpolitische Ausrichtung des EU- und Nato-Mitglieds. Jansa gilt als Verbündeter des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und als Befürworter von US-Präsident Donald Trump. Golob hatte zuletzt mit den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges zu kämpfen und ordnete Beschränkungen für den Verkauf von Benzin an.

Quelle: dpa