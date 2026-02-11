Albanien: Mehrere Verletzte bei Protesten gegen Regierung

In Tirana kommt es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Regierungsgegnern. Mehrere Menschen werden verletzt. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Rama.

In der albanischen Hauptstadt Tirana sind Proteste gegen die Regierung eskaliert. 11.02.2026 | 0:39 min

Bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei sind in der albanischen Hauptstadt Tirana mehrere Menschen verletzt worden. Mindestens 16 Polizeibeamte seien verletzt und 13 Menschen festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demonstranten warfen Molotowcocktails auf ein Regierungsgebäude, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Tausende Anhänger der Opposition forderten den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Edi Rama.

Korruptionsvorwürfe gegen stellvertretende Ministerpräsidentin

Die Regierung ist wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin Belinda Balluku in die Kritik geraten. Die Staatsanwaltschaft wirft Balluku vor, sich in das Prozedere bei öffentlichen Bauprojekten eingemischt zu haben, damit bei Aufträgen bestimmte Unternehmen bevorzugt wurden.

Balluku, die auch Ministerin für Energie und Infrastruktur ist, weist die Anschuldigungen zurück. Die Staatsanwaltschaft hat das Parlament aufgefordert, in dieser Woche die Immunität der Politikerin aufzuheben, um eine Festnahme zu ermöglichen. Ob und wann das Parlament darüber abstimmt, ist jedoch offen. Ramas Partei hat dort die Mehrheit.

Opposition kritisiert Ramas Umgang mit Justiz

Der Oppositionschef und Ex-Ministerpräsident Sali Berisha, gegen den es auch schon Korruptionsvorwürfe gegeben hat, sagte, der Protest am Dienstag sei ein "friedlicher Aufstand" zu einer für Albanien kritischen Zeit.

Bei einer Rede vor den Demonstranten warf er Rama vor, "dem Justizsystem den Krieg" zu erklären. Die Unruhen sind die jüngsten in einer Reihe gewaltsamer Proteste, die die seit 2013 andauernde Herrschaft Ramas zunehmend gefährden.

Korruption und organisierte Kriminalität sind eine zentrale Hürde für den von Albanien angestrebten EU-Beitritt.

Der Bürgermeister von Tirana, Erion Veliaj, war im Februar des vergangenen Jahres wegen des Verdachts der Korruption und Geldwäsche festgenommen worden. Zwei ehemaligen Ministern Ramas werden Unterschlagung und Machtmissbrauch zur Last gelegt. Der ehemalige Präsident Ilir Meta war im Oktober 2024 festgenommen worden - auch ihm werden Korruption und Geldwäsche vorgeworfen.