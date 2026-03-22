Kommunalwahlen in Frankreich: Sozialist gewinnt in Paris

Bei den französischen Kommunalwahlen haben Kandidaten aus dem linken Lager in Paris und Marseille gewonnen. Die Rechtsnationalen verpassen erhoffte Erfolge in Großstädten.

In Frankreich fanden am Sonntag Kommunalwahlen statt. Quelle: AFP

Die Sozialisten und Verbündete verteidigen Paris und Marseille, die Rechtsnationalen scheitern in mehreren Großstädten und auch die Linken verpassen mehrfach den Sieg: Das ist nach ersten Hochrechnungen das Ergebnis der Kommunalwahlen in Frankreich. Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl kann das Votum nur bedingt als Stimmungstest für die nationale Ebene gelesen werden.

Sozialist Grégoire setzt sich in Paris durch

Der 48 Jahre alte Sozialist Emmanuel Grégoire zieht Hochrechnungen zufolge ins Pariser Rathaus ein. Er war lange die rechte Hand der bisherigen Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und will deren klima- und fahrradfreundliche Politik fortsetzen. Grégoire setzte sich gegen die konservative Ex-Kulturministerin Rachida Dati durch, die sich im September in einem Korruptionsprozess verantworten muss. Sie war vom Regierungslager unterstützt worden.

Der Abgeordnete der "Socialistes et Apparentés" und Bürgermeisterkandidat von Paris, Emmanuel Grégoire, winkt seinen Unterstützern nach seinem Sieg zu. Quelle: dpa

In Marseille sicherte sich der linke Amtsinhaber Benoît Payan seine Wiederwahl. Er besiegte den rechtspopulistischen Kandidaten Franck Allisio, mit dem er in den Umfragen zeitweise gleichauf gelegen hatte.

Rechtspopulisten verpassen erhoffte Erfolge

Der rechtspopulistische Rassemblement National (RN) scheiterte auch in der südfranzösischen Hafenstadt Toulon, wo die RN-Kandidatin Laure Lavalette in den Umfragen lange vorn gelegen hatte. Dort wurde die konservative Amtsinhaberin Josée Massi im Amt bestätigt.

RN-Parteichef Jordan Bardella sprach dennoch von "dem größten Durchbruch in der Geschichte" seiner Partei. Der RN habe "mehrere Dutzend" Städte erobert. "Der RN und seine Verbündeten hatten nie zuvor so viele Gemeinderäte", erklärte er.

Schon vor der Wahl wurde darüber spekuliert, ob die Kommunalwahlen ein Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl in Frankreich im kommenden Jahr sind. 15.03.2026 | 0:19 min

In den meisten der 35.000 Kommunen war die Wahl schon in der ersten Runde am vergangenen Sonntag entschieden worden. Nur in etwa 1.600 Kommunen, vor allem in den Großstädten wurde an diesem Sonntag erneut abgestimmt. Die Wahlberechtigten wählen zunächst nur die Gemeinde- und Stadträte. Diese wählen dann in ihrer ersten Sitzung den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin - die sogenannte dritte Runde der Kommunalwahl, die als Formsache gilt.

Quelle: AFP, dpa