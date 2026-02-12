Update am Abend: Klöckner in Gaza und Olympia-Streit um Helm

Guten Abend,

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besuchte heute als erste deutsche Top-Politikerin seit dem Überfall der Hamas auf Israel den Gazastreifen. In Norwegen zeigen die Epstein-Files Wirkung und bei Olympia spitzt sich ein emotionaler Streit um mutmaßlich politische Botschaften zum Ukraine-Krieg zu. Der kompakte Überblick über die Themen des Tages.

Klöckner-Besuch in Gaza

Das ist passiert: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist in den Gazastreifen gereist. Begleitet vom israelischen Militär inspizierte sie die Lage bis zur "Gelben Linie".

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist in den Gazastreifen gereist. Begleitet vom israelischen Militär inspizierte sie die Lage bis zur "Gelben Linie". Das ist der Hintergrund: Seit dem Kriegsausbruch blieb das Gebiet für internationale Beobachter weitgehend versiegelt. Klöckner will sich vor Ort nach eigenen Angaben selbst ein Bild der Lage machen.

Seit dem Kriegsausbruch blieb das Gebiet für internationale Beobachter weitgehend versiegelt. Klöckner will sich vor Ort nach eigenen Angaben selbst ein Bild der Lage machen. Das sagen Beobachter: ZDF-Korrespondentin Britta Buchholz ordnet die Reise als "heikle Mission" ein. Die Opposition spricht von "Katastrophentourismus". ZDF-Korrespondent Thomas Reichart betont: "Klöckner sieht, was Israels Armee ihr zeigen will."

Über das Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 12.02.2026 ab 12:00 Uhr. 12.02.2026 | 2:35 min

Epstein-Skandal beschäftigt Norwegen

Das ist passiert: In Oslo haben Ermittler die Privaträume des ehemaligen norwegischen Ministerpräsidenten Thorbjørn Jagland wegen Korruptionsverdachts durchsucht.

In Oslo haben Ermittler die Privaträume des ehemaligen norwegischen Ministerpräsidenten Thorbjørn Jagland wegen Korruptionsverdachts durchsucht. Das ist der Hintergrund: Jagland soll während seiner Zeit als Generalsekretär des Europarates in Epsteins Luxus-Apartments in Paris, New York und Palm Beach logiert haben. Der Europarat hob erst am Mittwoch seine Immunität auf, um den Weg für Ermittlungen freizumachen.

Jagland soll während seiner Zeit als Generalsekretär des Europarates in Epsteins Luxus-Apartments in Paris, New York und Palm Beach logiert haben. Der Europarat hob erst am Mittwoch seine Immunität auf, um den Weg für Ermittlungen freizumachen. Darum ist das wichtig: Für die norwegische Elite ist dies die schwerste Krise der jüngeren Geschichte. Der Fall zeigt, wie systematisch Epstein europäische Entscheidungsträger und Royals umgarnte.

Über das Thema berichtete ZDFheute live am 07.02.2026 um 12:33 Uhr. 07.02.2026 | 15:33 min

Olympia-Aus für Ukrainer

Das ist passiert: Der Skeletoni Wladislaw Heraskewytsch wurde bei den Winterspielen vom Wettbewerb ausgeschlossen. Grund war sein Helm mit Fotos von im Krieg getöteten ukrainischen Athleten.

Der Skeletoni Wladislaw Heraskewytsch wurde bei den Winterspielen vom Wettbewerb ausgeschlossen. Grund war sein Helm mit Fotos von im Krieg getöteten ukrainischen Athleten. Das ist der Hintergrund: Während das IOC auf strikte Neutralität pocht, sieht Heraskewytsch in seinem Helm keine politische Botschaft. Er verweist auf Präzedenzfälle, in denen Athleten mit Fotos an verstorbene Angehörige erinnert hätten. Nun will der Athlet vor das Internationale Sportgericht CAS ziehen.

Während das IOC auf strikte Neutralität pocht, sieht Heraskewytsch in seinem Helm keine politische Botschaft. Er verweist auf Präzedenzfälle, in denen Athleten mit Fotos an verstorbene Angehörige erinnert hätten. Nun will der Athlet vor das Internationale Sportgericht CAS ziehen. Das sagt unser Sportexperte: Markus Harm kritisiert "fehlendes Fingerspitzengefühl" des IOC. Durch das Verbot habe der Verband das Thema erst recht politisiert.

Über das Thema berichtete heute Xpress am 12.02.2026 um 12:34 Uhr. 12.02.2026 | 0:23 min

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Super-G der Frauen, Skeleton und Curling.

Der goldene Eiskanal von Cortina: Die deutschen Rodler hoffen ab 18:30 Uhr auf weitere Goldmedaillen. Im Einzel dürfen sich Max Langenhan und Julia Taubitz schon Olympiasieger nennen, jetzt wollen sie es auch im Team schaffen.

Auftakt für Eishockey-Männer: Nach Silber 2018 will Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft um NHL-Star Leon Draisaitl auch in Italien eine Medaille gewinnen. Ab 21 Uhr findet das erste Spiel gegen Dänemark statt.

Olympische Spiele : Eishockey: Männer Gruppe C, Deutschland - Dänemark Die deutschen Eishockeyspieler starten ins olympische Turnier. In ihrem ersten Vorrundenspiel der Gruppe C treffen sie auf Dänemark. Livestream

Mit Weiberfastnacht beginnt die Hochzeit des Straßenkarnevals - auch bekannt als "Schmutziger Donnerstag". In Köln strömten die Menschen auf die Straßen, besonders rund um den Alter Markt.

Karneval im Regen - na und? Die Jeckinnen in Düsseldorf ließen sich vom Regen am Rhein nicht abschrecken. Rot-weiße Verkleidung statt blau-weißer Himmel.

