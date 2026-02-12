  3. Merkliste
Update am Abend: Klöckner in Gaza und Olympia-Streit um Helm

Update

Update am Abend:Klöckner in Gaza, Streit um Helm und Epstein-Ermittlungen

von David Metzmacher

|
David Metzmacher

Guten Abend,

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besuchte heute als erste deutsche Top-Politikerin seit dem Überfall der Hamas auf Israel den Gazastreifen. In Norwegen zeigen die Epstein-Files Wirkung und bei Olympia spitzt sich ein emotionaler Streit um mutmaßlich politische Botschaften zum Ukraine-Krieg zu. Der kompakte Überblick über die Themen des Tages.

Klöckner-Besuch in Gaza

  • Das ist passiert: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist in den Gazastreifen gereist. Begleitet vom israelischen Militär inspizierte sie die Lage bis zur "Gelben Linie".
  • Das ist der Hintergrund: Seit dem Kriegsausbruch blieb das Gebiet für internationale Beobachter weitgehend versiegelt. Klöckner will sich vor Ort nach eigenen Angaben selbst ein Bild der Lage machen.
  • Das sagen Beobachter: ZDF-Korrespondentin Britta Buchholz ordnet die Reise als "heikle Mission" ein. Die Opposition spricht von "Katastrophentourismus". ZDF-Korrespondent Thomas Reichart betont: "Klöckner sieht, was Israels Armee ihr zeigen will."

Bundestagspräsidentin Klöckner besucht Israel

Über das Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 12.02.2026 ab 12:00 Uhr.

12.02.2026 | 2:35 min

Epstein-Skandal beschäftigt Norwegen

Das Bild von Jeffrey Epstein bei seiner Inhaftierung in 2019 und im Hintergrund ist ein Bild der sogenannten Epstein-Akten zu sehen

Über das Thema berichtete ZDFheute live am 07.02.2026 um 12:33 Uhr.

07.02.2026 | 15:33 min

Olympia-Aus für Ukrainer

  • Das ist passiert: Der Skeletoni Wladislaw Heraskewytsch wurde bei den Winterspielen vom Wettbewerb ausgeschlossen. Grund war sein Helm mit Fotos von im Krieg getöteten ukrainischen Athleten.
  • Das ist der Hintergrund: Während das IOC auf strikte Neutralität pocht, sieht Heraskewytsch in seinem Helm keine politische Botschaft. Er verweist auf Präzedenzfälle, in denen Athleten mit Fotos an verstorbene Angehörige erinnert hätten. Nun will der Athlet vor das Internationale Sportgericht CAS ziehen.
  • Das sagt unser Sportexperte: Markus Harm kritisiert "fehlendes Fingerspitzengefühl" des IOC. Durch das Verbot habe der Verband das Thema erst recht politisiert.

Olympia Skeleton Helm

Über das Thema berichtete heute Xpress am 12.02.2026 um 12:34 Uhr.

12.02.2026 | 0:23 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

IOC-Präsidentin den Tränen nahe: Kirsty Coventry reagiert emotional auf den Ausschluss von Heraskewytsch.

IOC Präsidentin Kirsty Coventry im Interview am 12.02.2026.

12.02.2026 | 1:45 min

Der Athlet selbst findet klare Worte: "Mein olympischer Moment wurde mir gestohlen".

Wladislaw Heraskewytsch (Ukraine) zeigt seinen Helm am 12.02.2026 in Cortina d'Ampezzo.

12.02.2026 | 5:07 min

Grafik des Tages

Importiertes medizinisches Cannabis

Cannabis auf Rezept per Klick: Der Online-Handel boomt, doch die Werbung ist umstritten, berichtet Leon Fried.

Ratgeber: Immunsystem stärken im Winter

Weniger Bewegung, mehr Infekte: In der Erkältungszeit braucht das Immunsystem Unterstützung. Doch was bringen Wechselduschen, Supplements, Ingwershots oder Eisbaden wirklich?

Löffel mit Fischöl-Kapseln

Über das Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 12.02.2026 ab 12:00 Uhr.

12.02.2026 | 2:43 min

Olympische Winterspiele

Das Wintersport "KOMPAKT"- Logo vor Bergkulisse mit einem Alpin-Skifahrer

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Super-G der Frauen, Skeleton und Curling.

12.02.2026 | 2:46 min

Der goldene Eiskanal von Cortina: Die deutschen Rodler hoffen ab 18:30 Uhr (live im ZDF-Stream) auf weitere Goldmedaillen. Im Einzel dürfen sich Max Langenhan und Julia Taubitz schon Olympiasieger nennen, jetzt wollen sie es auch im Team schaffen.

Auftakt für Eishockey-Männer: Nach Silber 2018 will Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft um NHL-Star Leon Draisaitl auch in Italien eine Medaille gewinnen. Ab 21 Uhr findet das erste Spiel gegen Dänemark statt. Den Livestream finden Sie hier:

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Weiberfastnacht, Köln: Karnevalisten feiern im Regen

Über das Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 12.02.2026 ab 12:00 Uhr.

12.02.2026 | 3:24 min

Mit Weiberfastnacht beginnt die Hochzeit des Straßenkarnevals - auch bekannt als "Schmutziger Donnerstag". In Köln strömten die Menschen auf die Straßen, besonders rund um den Alter Markt.

Die Närrinnen sind los
Weiberfastnachtsfrauen stürmen Düsseldorfer Rathaus
Mainzer Olympia-Frauen an Fastnacht
Flower Power beim Kölner Karneval
Kölle Alaaf trotz Regen

Karneval im Regen - na und?

Die Jeckinnen in Düsseldorf ließen sich vom Regen am Rhein nicht abschrecken. Rot-weiße Verkleidung statt blau-weißer Himmel.

Streaming-Tipp für den Abend

"Neo Social Club": Laura Larsson begrüßt in ihrer Comedyshow drei prominente Gäste, die in spielerischen Runden gegeneinander antreten. Im Fokus stehen spontane Reaktionen, kreative Pointen und schlagfertige Kommentare zum digitalen Wahnsinn im Fokus. Unter süßen Tiervideos den Vibe in den Kommentaren zerstören? Kein Problem für Lena Kupke, Simon Stäblein und Maraam.

Lena Kupke, Simon Stäblein, Laura Larsson und Maraam (v.l.n.r.) posieren im Studio der Comedy-Gameshow "Neo Social Club". Hinter ihnen steht ein überdimensionierter Smartphone-Bildschirm.

11.02.2026 | 29:49 min

Rezept des Tages: Tempura-Garnelen

Auf einem schwarzen Teller ist das Gericht Tempura-Garnelen mit Mandarinen-Fenchel-Salat. Im Hintergrund liegen geschälte Mandarinen, eine Zwiebel und eine Knolle Ingwer.

13.01.2026 | 5:39 min

Tempura ist ein leichter, knuspriger Teigmantel und eine beliebte Frittiertechnik in Japan. Mario Kotaska serviert die Garnelen mit einem fruchtigen und vitaminreichen Mandarinen-Fenchel-Salat.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

David Metzmacher und das gesamte ZDFheute-Team

Alles gut? Danke, dass Sie unser ZDFheute Update lesen!

Thema
Briefing