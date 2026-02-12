EU-Gipfel in Belgien: Merz und Macron demonstrieren Einigkeit

Zum Auftakt des EU-Gipfels in Alden Biesen geben sich Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron harmonisch. Im Fokus des Treffens steht die Wettbewerbsfähigkeit der EU.

Beim informellen EU-Treffen in Belgien demonstrieren Paris und Berlin Einigkeit. Quelle: epa

Nach offen geäußerten deutlichen Meinungsverschiedenheiten haben Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Beginn eines EU-Gipfels Geschlossenheit demonstriert. Bei dem Treffen in Belgien geht es um die Frage, wie Europa wettbewerbsfähiger werden kann. Merz betonte bei der gemeinsamen Ankunft:

Ich freue mich, dass Emmanuel Macron und ich, wie fast immer, einig sind über diese Fragen. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Macron fügte hinzu, dass man "selbstverständlich gemeinsam nachdenke".

Ich glaube, wir teilen dieses Gefühl der Dringlichkeit, dass unser Europa klar handeln muss. „ Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident

Vor Monaten feierten Bundeskanzler Merz und Präsident Macron ein wiederbelebtes deutsch-französisches Verhältnis. Aber es gibt auch Uneinigkeiten - etwa beim Projekt des gemeinsamen Superkampfjets FCAS. 29.01.2026 | 2:11 min

Streitthemen zwischen Merz und Macron

Faktisch gehen die Meinungen beider Spitzenpolitiker aber bei mehreren Themen auseinander, insbesondere bei der von Macron immer wieder geforderten gemeinsamen Schuldenaufnahme zur Investition in Zukunftsbranchen. Auch Macrons Aufruf zu verpflichtenden "Made in Europe"-Quoten stößt in Berlin auf Skepsis. Und schließlich ist nach wie vor offen, was aus dem gemeinsam geplanten Luftkampfsystem FCAS wird.

Das Zukunftsprojekt FCAS, ein europäischer Kampfjet, steht auf der Kippe. Airbus und das französische Unternehmen Dassault streiten sich über die Führung, Arbeitsteilung und das Design. 17.12.2025 | 2:17 min

Einig sind sich Paris und Berlin dabei, dass in Europa so schnell wie möglich Bürokratie abgebaut werden muss. Neben der Konkurrenz aus Drittstaaten und hohen Energiepreisen klagt die Industrie beständig über enormen Bürokratieaufwand, der durch Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorgaben noch größer geworden sei.

Merz: EU soll "schneller" und "besser" werden

Merz bekräftigte vor dem Gipfel seine Forderung nach einem wettbewerbsfähigeren Europa. "Wir wollen diese Europäische Union schneller machen. Wir wollen sie besser machen", sagte er vor dem informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU im belgischen Schloss Alden Biesen.

Ich rechne damit, dass wir heute einen Schritt nach vorne tun. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Die EU-Kommission kommt laut einer Studie beim Bürokratieabbau langsamer voran als geplant. Im vergangenen Jahr wurden 1.456 Rechtsakte auf den Weg gebracht - so viele wie seit 15 Jahren nicht. 31.01.2026 | 0:25 min

Merz hatte die Wettbewerbsfähigkeit zu einer Priorität seiner europäischen Agenda gemacht. Am Mittwoch bekräftigte der Kanzler bei einem Industrietreffen in Antwerpen seine Forderung nach wirtschaftspolitischen Reformen, insbesondere nach der Abschaffung von Regeln für Unternehmen.

EU-Gipfel: Keine konkreten Beschlüsse zu erwarten

Da die Diskussion in Alden Biesen informeller Natur ist, sind allerdings keine konkreten Beschlüsse zu erwarten. "Es wird keine Entscheidung geben, sondern es gibt eine Aussprache über Wettbewerbsfähigkeit und über die Vollendung des europäischen Binnenmarktes", sagte Merz.

Man bereite Entscheidungen vor, die beim kommenden regulären Gipfeltreffen der EU-Spitzen Ende März in Brüssel getroffen werden sollen. Macron sprach von einem Aktionsplan, um die Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen.

Quelle: dpa, AFP