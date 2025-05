Update am Morgen: Historisches Jubiläum und Alltag für den Papst

Update am Morgen

Guten Morgen,

die politische Woche hierzulande beginnt mit einem historischen Jubiläum: 60 Jahre deutsch-israelische Beziehungen. Israels Präsident Herzog ist heute in Berlin zu Gast. Am Dienstag dann der Gegenbesuch: Bundespräsident Steinmeier reist nach Israel . Zwei Tage Feierlichkeiten für ein wahrlich historisches Ereignis. Denn vor 60 Jahren hat sich der Staat Israel dazu entschlossen, mit dem Land der Täter, Deutschland nämlich, diplomatische Beziehungen aufzunehmen.

Welche Überwindungen das gekostet haben muss! Nach dem Genozid an über sechs Millionen Jüdinnen und Juden, nach dem staatlich verordneten und systematisch organisierten Holocaust durch Nazi-Deutschland.

Damals ein Aufbruch in eine neue Zeit - für zwei noch junge Staaten. Ein Jubiläum, das vor allem in Zeiten wie diesen besondere Aufmerksamkeit verdient - nicht nur in Israel und Deutschland - Schalom!

Aufmerksam verfolgen muss man deshalb auch die Entwicklungen im Ukraine-Krieg . Kommt es zu einer Waffenruhe, um endlich Verhandlungen führen zu können, so wie es die europäische Delegation der Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien und Kanzler Merz am Wochenende bei ihrem Kiew-Besuch gefordert haben? Wird sich der russische Präsident darauf einlassen? Wladimir Putin schließt Verhandlungen nicht aus - allerdings will er auch während der Gespräche weiterhin die Ukraine mit seinen Bomben terrorisieren.

Für den neugewählten Papst Leo XIV. beginnt nun der Arbeitsalltag. Heute gibt er seine erste Audienz für die Pressevertreter, die aus dem Vatikan berichten. Er wolle ein "guter Zuhörer" sein - ließ er im Vorfeld wissen. "Es ist immer wichtig, dass wir alle lernen immer mehr zuzuhören, um so in einen Dialog zu treten", so der Pontifex. Ein guter Draht zum lieben Gott ist ihm ja von Berufs wegen sicher - ein guter Draht zu den Medien kann aber sicherlich auch nicht schaden.

In diesem Sinne - bleiben Sie fröhlich.

Andreas Huppert, ZDF-Hauptstadtkorrespondent

Lage im Nahost-Konflikt

Wadephul bei Netanjahu in Israel: Der neue deutsche Außenminister hat den israelischen Premier Benjamin Netanjahu besucht. Auch Kritik am Vorgehen im Gazastreifen kam zur Sprache. Der neue deutsche Außenminister hat den israelischen Premier Benjamin Netanjahu besucht. Auch Kritik am Vorgehen im Gazastreifen kam zur Sprache.

Hamas-Geisel Edan Alexander soll freikommen: Der am 7. Oktober 2023 von der Hamas entführte israelische Soldat könnte bald frei sein.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Kanzleramtschef: Erst Waffenruhe, dann Gespräche: Beginnen bald in Istanbul die Friedensgespräche für ein Ende des Ukraine-Krieges? Nach Ansicht von Kanzleramtschef Frei muss dafür zuerst eine Waffenruhe gelten.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Ukraine-Konferenz in London: Der britische Außenminister David Lammy hat Vertreter aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, der EU sowie der Ukraine eingeladen, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Für die Bundesregierung nimmt Außenminister Johann Wadephul (CDU) an dem Treffen teil.

Donald Trump im Nahen Osten: Der US-Präsident beginnt seine dreitägige Reise mit einem Besuch in Saudi-Arabien. Bei den Gesprächen geht es vor allem um wirtschaftliche Beziehungen. Außerdem sollen Gespräche über eine mögliche zivile Nutzung von Atomenergie geführt werden, die das ölproduzierende Saudi-Arabien stärker in den Fokus nehmen will.

Highlights der Fußball-Bundesliga

In der Fußball-Bundesliga sind am 33. Spieltag die ersten Entscheidungen im Abstiegskampf gefallen: Holstein Kiel und der VfL Bochum müssen den Gang in die 2. Liga antreten.

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Die Höhepunkte des Bundesliga-Spieltags Alle Spiele, alle Tore und die strittigsten Szenen des Spieltags: Die Highlights aller Partien in kompakten Videos.

Gesagt

In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der Beschäftigten in Pflegeberufen auf insgesamt 1,72 Millionen Beschäftigte gewachsen, sagt Vanessa Ahuja von der Bundesagentur für Arbeit anlässlich des heutigen Tages der Pflege. Seit drei Jahren werde das Wachstum ausschließlich von ausländischen Pflegekräften getragen - ihr Anteil in allen Pflegeberufen liege mittlerweile bei 18 Prozent.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag wird es bei 15 bis 24 Grad meist sonnig oder nur locker bewölkt. An den Alpen und im Schwarzwald sind am Nachmittag einzelne Gewitter möglich. Es ist weiterhin zu trocken.

Zusammengestellt von David Metzmacher