Update am Morgen: Irans Kampf für Freiheit

Guten Morgen,

niemand soll wissen, was in Iran genau passiert. Das Mullah-Regime versucht seit Tagen, Informationen über die Proteste im eigenen Land zu verhindern, stört Internet und Telefon - und trotzdem dringen Berichte nach draußen über Hunderte, womöglich über zweitausend Tote, die es seitdem geben soll, über verzweifelte Angehörige, die nicht wissen, ob ihre Liebsten noch am Leben sind.

Eine der wenigen westlichen Journalistinnen in Teheran ist unsere Korrespondentin Phoebe Gaa, auch unser Kontakt zu ihr bricht seit Tagen immer wieder ab. Als wir sie am Telefon wieder erreichen können, berichtet sie uns von Tagen der Sorge und Angst, die die Menschen in Iran erleben. Die Straßen seien voller Sicherheitskräfte.

Phoebe Gaa und ihr Team hören von Verhaftungen und Schüssen bei den Protesten, von Menschen, die Angst hätten, ins Krankenhaus zu gehen, aus Sorge, auch dort festgenommen zu werden. Das Regime versuche, die Bevölkerung zu verunsichern und die Demonstrierenden zu spalten, behaupte, die Toten seien von gewaltbereiten Terroristen aus dem Ausland umgebracht worden.

Währenddessen hat US-Präsident Donald Trump die Iranerinnen und Iraner indirekt zum Sturz des Mullah-Systems aufgerufen. "Protestiert weiter - übernehmt eure Institutionen", schrieb Trump am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Hilfe sei auf dem Weg", verspricht er, ohne - wie so oft - konkret zu sagen, was er damit meint.

ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa ist sich - Stand Dienstag - nicht sicher, ob Trumps Aufruf und sein Hilfsversprechen viele Iraner erreicht habe. Durch die Kommunikationsblockade sind noch immer viele Menschen von Kontakten nach außen abgeschnitten. Trumps Forderung, weiter zu protestieren, sei schwierig, weil es gefährlich ist, auf Irans Straßen zu gehen und sich regierungskritisch zu zeigen. Die Iraner sind hin- und hergerissen: Auf der einen Seite die Sorge, was passiert, wenn die USA militärisch eingreifen würden - auf der anderen Seite der Wunsch nach Unterstützung aus dem Ausland.

Mehr Eindrücke unserer Korrespondentin aus Iran sehen Sie im auslandsjournal heute um 22:15 Uhr. Über den Druck auf Iran und die Macht Trumps sprechen auch Elmar Theveßen und Ulf Roeller in unserem auslandsjournal-Podcast "Der Trump-Effekt". Außerdem geht es um den tödlichen ICE-Einsatz in den USA und die Ansprüche, die Trump gegenüber Grönland äußert.

Ich freue mich, wenn Sie zuschauen. Im auslandsjournal sehen wir uns jetzt häufiger, herzlich

Alica Jung, Moderatorin des auslandsjournals

USA und Dänemark reden über Grönland: Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen will in Washington mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio über die US-Ansprüche auf Grönland sprechen. An dem Treffen soll auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt teilnehmen.

Erste Bundestagssitzung im neuen Jahr: Der Bundestag will in erster Lesung über die Regierungspläne für einen erleichterten Abschuss von Wölfen debattieren. Eröffnet wird die erste Bundestagssitzung des Jahres mit der regelmäßig stattfindenden Regierungsbefragung. Diesmal stellen sich Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) den Fragen der Abgeordneten.

Vor dem Start der Grünen Woche: Der Deutsche Bauernverband und die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie geben anlässlich des Beginns der Grünen Woche einen Einblick in die Lage der Branche. Die Agrarmesse beginnt am Freitag.

Der Banküberfall in Gelsenkirchen Ende Dezember sorgt noch immer für Aufsehen. ZDFheute live hat sich mit dem Stand der Ermittlungen beschäftigt. Außerdem erklärt ein Fachanwalt Hintergründe.

In der Fußball-Bundesliga stehen heute vier Partien des 17. Spieltags an - unter anderem empfängt der 1. FC Köln den FC Bayern München.

Über alle vier Spiele sind Sie mit dem ZDF-Liveticker stets aktuell informiert - und ab 0:00 Uhr finden Sie im ZDF-Streamingportal Zusammenfassungen der Partien.

Bereits am Dienstagabend gab es drei Spiele. Der VfB Stuttgart gewann 3:2 gegen Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund siegte 3:0 gegen Werden Bremen. Und im Kellerduell setzte sich der 1. FSV Mainz 05 gegen Heidenheim mit 2:1 durch.

Was wir brauchen, ist mehr KI, weniger Kaulquappe. „ Norma Grube, Direktorin einer Oberschule im sächsischen Marienberg

Die Lehrerin, die auch FDP-Mitglied ist, bringt mit der provokativen Äußerung ihre Forderung nach Reformen der Lehrpläne auf den Punkt. Ausgelöst wurde die jüngste Debatte darüber von einem Vorstoß des niedersächsischen Kultusministeriums, die Vorgaben zum Erlernen des schriftlichen Dividierens an Grundschulen zu vereinfachen.

Am Mittwoch bleibt es nur ganz im Süden trocken. Sonst fällt vielerorts Regen. Die Sonne zeigt sich an der Nordsee und am Alpenrand am längsten. Bei zeitweise frischem Südwestwind erreicht die Temperatur in Niederbayern 3, am Oberrhein 12 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

