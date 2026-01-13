Phoebe Gaa in Iran: "Extrem schwierig, sich zu versammeln"

ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa ist wohl die einzige westliche Journalistin, die aktuell aus Iran berichtet. Wie erlebt sie die Proteste im Land?

ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa ist wohl die einzige westliche Journalistin, die aktuell in Iran vor Ort ist. Nach mehreren Tagen der Internetblockade kann sie am Telefon nun erstmals wieder ihre aktuellen Eindrücke schildern.

Was kannst Du uns über die aktuelle Situation in Teheran sagen?

Wir haben in den letzten Tagen keine größeren Proteste mehr gesehen oder wahrgenommen. Wir haben manchmal, wenn wir abends durch die Stadt gefahren sind, einzelne Gruppen gesehen, die sich versammelt haben und dann entweder gerufen haben, "Lang lebe der König" oder auch "Nieder mit dem Regime". Auch noch ein bisschen, sagen wir mal, stärkere Ausdrücke wurden da verwendet. Wir haben auch immer wieder einzelne Stimmen gehört, die das aus ihren Wohnungen dann gerufen haben. Aber es ist deutlich weniger, als es Donnerstag oder Freitag war.

Das Sicherheitsaufgebot in der Stadt ist nach wie vor immens. Wir sehen Basidsch-Milizen, wir sehen die Polizei natürlich, wir sehen auch Uniformierte, die Gewehre bei sich tragen. Und wir haben, ich glaube, das war vorgestern Abend, zwei Drohnen über Teheran gesehen, eine eher stationär, die andere kreiste. Und ich gehe davon aus, dass das Aufklärungsdrohnen sind.

Es ist extrem schwierig für die Menschen, sich zu versammeln, um gegen das Regime zu protestieren. Es ist auch sehr schwierig geworden für uns, mit Menschen zu sprechen, also sie zu interviewen. „ Phoebe Gaa, ZDF-Korrespondentin in Iran

Was zum Beispiel auch daran liegt, dass es immer wieder Warnungen gibt von verschiedenen Offiziellen aus der iranischen Regierung, dass man hart gegen die vorgehen würde, die mit feindlichen Medien zusammenarbeiten.

Ich habe jetzt auch ein paar Mal gehört, dass Sicherheitskräfte teilweise anfangen, Satellitenschüsseln an Privathäusern abzubauen - vermutlich, um den Empfang von solchen Auslandssendern zu stören oder zu unterbrechen. Es soll auch Verhaftungen geben von Menschen, die einfach auf ihren Handys zum Beispiel Videos von den Protesten aus den ersten Nächten haben. Das sind allerdings alles Sachen, die ich im Moment nicht unabhängig bestätigen kann, die mir die Leute hier halt erzählen.

Kannst Du sagen, wer an den Protesten teilnimmt? Sind das bestimmte Bevölkerungsgruppen?

Donnerstagabend war ja der erste Abend, an dem ich hier vor Ort war. Und da schien es mir so zu sein, dass es eigentlich fast ein Querschnitt durch die Bevölkerung ist. Jetzt lassen wir mal die ganz Konservativen außen vor, aber es gab Alte, es gab Junge, es gab Frauen, es gab Männer, es gab Studenten, es gab Arbeiter und so weiter und so fort. Also es hatte sich auf jeden Fall ausgeweitet von dem Beginn der Proteste, wo das ja vor allem die Bassari waren, die angefangen hatten.

Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, dass sie jetzt den Moment gekommen sehen, um auf die Straße zu gehen, auch wenn sie sich früher vielleicht nicht an Protesten beteiligt haben. Mir fällt es wirklich schwer, einen Überblick zu bekommen, weil wir abgeschnitten sind von Kommunikationsmöglichkeiten. Wir können eigentlich nur das lokale Internet nutzen und darüber werden solche Videos von Protesten nicht geteilt. Das heißt, ich kann immer nur das sagen, was ich selbst mit meinen eigenen Augen sehe. Und da schien das jetzt schon eher so die jüngere Generation zu sein, die dann noch versucht, sich in diesen kleineren Gruppen irgendwo zu treffen und zu rufen.

Nehmen die Proteste weiter zu? Und welches Potenzial haben sie, für die herrschende Regierung gefährlich zu werden?

Mein Eindruck ist, dass die Proteste abgenommen haben, deutlich abgenommen haben, viel kleiner geworden sind, als sie das am Donnerstag und am Freitag waren. Ich denke, wir müssen abwarten, wie es dann am nächsten Wochenende ist. Das ist dann eben Donnerstag, Freitag - hier im Iran ist das das Wochenende. Wir müssen schauen, ob sich da wieder größere Mengen zusammenfinden.

Das iranische Regime hat einiges unternommen, um diese Proteste zu beenden. Auf der einen Seite machen sie Versprechungen, dass man sich den wirtschaftlichen Problemen annehme, Reformen zu versprechen und sozusagen die Parlamentarier da an die Arbeit zu schicken. Das andere ist aber auch ganz klar die Einschüchterung, indem man sagt: Jeder, der an den Protesten teilnimmt, muss damit rechnen, verhaftet zu werden und auch verurteilt zu werden. Weiterhin wird gesagt, dass sich unter diese Protestierenden ausländische Terroristen mischen würden und dass die Leute also vorsichtig sein sollen, wenn sie auf die Straße gehen, dass sie nicht Opfer dieser Terroristen werden, die dann aber nicht näher benannt sind, für die es auch keine Belege gibt.

Wir bekommen auf unsere iranischen Handys immer wieder SMS zum Beispiel von der Polizei, die vor sowas warnt oder die sagt: Passt auf eure Kinder auf, dass sie sich nicht diesen gewalttätigen Protesten anschließen. All das hat Wirkung auf die Menschen hier im Land. Sie sind sehr verunsichert. Es kursieren viele Gerüchte darüber, wie viele Tote es bei den Protesten wohl schon gegeben hat. Und all das lässt sich aber eben nicht wirklich in irgendeiner Form überprüfen oder verifizieren, weil der Informationsfluss so abgeschnitten ist.

Wie hat sich die Staatsführung denn zu den Protesten und den Opferzahlen bisher geäußert? Und was bezweckt sie damit?

Die Staatsführung versucht zu erklären, dass es derzeit ausländische Terroristen gibt, die nichts Gutes für den Iran wollen, die den Iran in Probleme stürzen wollen, die für Unruhe sorgen wollen und dass sozusagen alles auf deren Konto zurückzuführen sei. Das sind dann natürlich immer aus Sicht des Irans die USA und Israel, die Interesse daran hätten, dass das Regime gestürzt wird.

Wenn man das Staatsfernsehen schaut, dann werden zum Beispiel die ausgebrannten Feuerwehrwagen gezeigt oder auch verletzte Sicherheitskräfte. Und es wird gesagt, das alles gehe auf das Konto von ausländischen Kräften. Ich denke, das ist auch der Versuch, die Protestierenden zu spalten, zu verunsichern und davon abzuhalten, weiter auf die Straße zu gehen.

Die iranische Führung hat früh begonnen, die Protestbewegung aufzuteilen und zu sagen: Es gibt da diejenigen, die gegen die wirtschaftliche Lage protestieren. Für die gibt es ein gewisses Grad an Verständnis. Und die können sich, das sind dann die Worte des Regimes, darauf verlassen, dass man versucht, diese Wirtschaftslage zu verbessern.

Und dann wird aber immer auch davon gesprochen, dass es eben die Unruhestifter gebe, die Gewaltbereiten. Mittlerweile werden die als Terroristen bezeichnet, aus dem Ausland gesteuert oder sie seien sogar aus dem Ausland eingereiste Terroristen. Die Toten, von denen auch das Regime durchaus spricht, dass es die gegeben habe, die sollen auf das Konto dieser ausländischen Kräfte gehen.

Phoebe Gaa ist Leiterin des ZDF-Studios Istanbul, zu dessen Berichtsgebiet Iran zählt.

