Iran-Proteste: Welche Rolle der Schah-Sohn Reza Pahlavi spielt

Reza Pahlavi ruft zum Umsturz auf:Iran-Proteste: Welche Rolle der Sohn des Schahs spielt
Reza Pahlavi ruft zum Umsturz im Iran auf. Der Sohn des gestürzten Schahs beansprucht eine Führungsrolle im Land. Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr zur Monarchie?
Reza Pahlavi, der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, ruft in einer neuen Botschaft an die Protestbewegung im Iran zur nächsten Phase des Aufstands auf, "um die Islamische Republik zu stürzen".
Neben der Besetzung zentraler Straßen in den Städten seien jetzt auch alle Institutionen, die für die Propaganda der Staatsführung und die Unterbrechung der Kommunikation verantwortlich seien, "legitime Ziele", erklärte der in den USA lebende Oppositionelle auf der Plattform X.
Mitteilung von Reza Pahlavi
Pahlavi will politischen Übergang in Iran anführen
Wegen der Internetsperre ist aber unklar, ob und in welchem Ausmaß Menschen im Iran seine Forderungen überhaupt zu sehen bekommen. Pahlavi rief zudem dazu auf, außerhalb des Irans an allen iranischen Botschaften und Konsulaten die "schändliche Flagge der Islamischen Republik" gegen die alte Flagge auszutauschen, die zuletzt während der Herrschaft seines Vaters Schah Mohammed Reza Pahlavi genutzt worden war.
Dessen prowestliche Monarchie wurde 1979 durch eine islamische Revolution gestürzt. Der Schah verließ das Land mit seiner Familie und starb im Ausland. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News erklärte sein Sohn, er sei bereit, "bei der ersten Gelegenheit" in den Iran zurückzukehren, um dort den "Übergang" anzuführen.
Nahost-Experte: Pahlavi keine "Erlöserfigur" für Iran
Wie Clips in den sozialen Netzwerken zeigen, skandieren iranische Demonstranten immer wieder in Anspielung an Pahlavi "Lang lebe der König!". In den vergangenen Jahren habe Pahlavi bei den Menschen vor Ort allerdings keine Rolle gespielt, erklärt Nahost-Experte Daniel Gerlach.
Viele Menschen, die in Iran den Namen Pahlavis in ihre Protestrufe einbringen, täten das, "weil sie damit das Regime maximal verärgern".
Weil es im Machtapparat selbst keine Alternativen gebe, wendeten sich manche Menschen nun dieser Figur zu, sagt Gerlach. Zudem bekomme Pahlavi Unterstützung aus dem Ausland.
Gerlach: In Iran derzeit "alles möglich"
Die von US-Präsident Donald Trump geführte Regierung habe sich allerdings nicht sehr unterstützend über den Schah-Sohn geäußert. Und auch die iranische Oppositionsbewegung der Volksmudschahedin wollten ihre eigene Anführerin in den Vordergrund drängen, ordnet der Experte ein.
Gleichwohl sei "alles möglich derzeit in Iran", sagt Gerlach. "Und wenn man keine Alternativen hat, dann wenden sich die Menschen eben der Figur zu, die sie kennen."
