Iran-Proteste: Welche Rolle der Schah-Sohn Reza Pahlavi spielt

Reza Pahlavi ruft zum Umsturz im Iran auf. Der Sohn des gestürzten Schahs beansprucht eine Führungsrolle im Land. Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr zur Monarchie?

Tote bei den Protesten, Internet-Blackout, weitere Drohungen: Wie gefährlich wird die Lage in Iran und welche Rolle könnten die USA spielen? 11.01.2026 | 23:50 min

Reza Pahlavi, der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, ruft in einer neuen Botschaft an die Protestbewegung im Iran zur nächsten Phase des Aufstands auf, "um die Islamische Republik zu stürzen".

Angestellte staatlicher Institutionen sowie Angehörige der Streit- und Sicherheitskräfte haben die Wahl: sich auf die Seite des Volkes zu stellen und Verbündete der Nation zu werden oder sich für die Komplizenschaft mit den Mördern des Volkes zu entscheiden. „ Reza Pahlavi, iranischer Oppositioneller und Sohn des gestürzten Schahs

Neben der Besetzung zentraler Straßen in den Städten seien jetzt auch alle Institutionen, die für die Propaganda der Staatsführung und die Unterbrechung der Kommunikation verantwortlich seien, "legitime Ziele", erklärte der in den USA lebende Oppositionelle auf der Plattform X.

Mitteilung von Reza Pahlavi Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Pahlavi will politischen Übergang in Iran anführen

Wegen der Internetsperre ist aber unklar, ob und in welchem Ausmaß Menschen im Iran seine Forderungen überhaupt zu sehen bekommen. Pahlavi rief zudem dazu auf, außerhalb des Irans an allen iranischen Botschaften und Konsulaten die "schändliche Flagge der Islamischen Republik" gegen die alte Flagge auszutauschen, die zuletzt während der Herrschaft seines Vaters Schah Mohammed Reza Pahlavi genutzt worden war.

Dessen prowestliche Monarchie wurde 1979 durch eine islamische Revolution gestürzt. Der Schah verließ das Land mit seiner Familie und starb im Ausland. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News erklärte sein Sohn, er sei bereit, "bei der ersten Gelegenheit" in den Iran zurückzukehren, um dort den "Übergang" anzuführen.

Der Aufstand auf Irans Straßen weitet sich aus, brutales Zurückschlagen des Regimes ist die Folge. Was sagen Iraner in Großbritannien dazu, in einer der größten iranischen Exil-Communities? 12.01.2026 | 1:29 min

Nahost-Experte: Pahlavi keine "Erlöserfigur" für Iran

Wie Clips in den sozialen Netzwerken zeigen, skandieren iranische Demonstranten immer wieder in Anspielung an Pahlavi "Lang lebe der König!". In den vergangenen Jahren habe Pahlavi bei den Menschen vor Ort allerdings keine Rolle gespielt, erklärt Nahost-Experte Daniel Gerlach.

Das war eine reine Exilfigur, letztendlich auch eine Fantasie vieler Exiliraner, die zum Teil wirklich mit sehr aggressiven Mitteln versucht haben, andere Oppositionsfiguren zur Seite zu drängen und diesen Anspruch durchzusetzen. „ Daniel Gerlach, Nahost-Experte

Obwohl die Führung Irans eine strikte Internetsperre verhängt hat, schaffen es Videos in die Sozialen Medien. ZDFheute hat überprüft, ob die Aufnahmen authentisch sind. 12.01.2026 | 1:42 min

Viele Menschen, die in Iran den Namen Pahlavis in ihre Protestrufe einbringen, täten das, "weil sie damit das Regime maximal verärgern".

Das tun sie nicht, weil sie irgendwelche Hoffnungen haben, dass Reza Pahlavi die Erlöserfigur ist, sondern weil sie wissen, dass eine Unterstützung und allein der Name dieser Figur genügt, um das Regime zu verärgern und zu provozieren. „ Daniel Gerlach, Nahost-Experte

Weil es im Machtapparat selbst keine Alternativen gebe, wendeten sich manche Menschen nun dieser Figur zu, sagt Gerlach. Zudem bekomme Pahlavi Unterstützung aus dem Ausland.

Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass offensichtlich Reza Pahlavi sehr, sehr starke Unterstützung bekommt von Agenturen, die in sozialen Medien zum Teil auch KI-generierte Posts verbreiten. „ Daniel Gerlach, Nahost-Experte

Seit Wochen gehen im Iran Menschen auf die Straße – aus Wut über die schlechte Wirtschaftslage und politische Unterdrückung. Das Regime reagiert mit Härte, Informationen aus dem Land sind rar. 12.01.2026 | 1:46 min

Gerlach: In Iran derzeit "alles möglich"

Die von US-Präsident Donald Trump geführte Regierung habe sich allerdings nicht sehr unterstützend über den Schah-Sohn geäußert. Und auch die iranische Oppositionsbewegung der Volksmudschahedin wollten ihre eigene Anführerin in den Vordergrund drängen, ordnet der Experte ein.

Gleichwohl sei "alles möglich derzeit in Iran", sagt Gerlach. "Und wenn man keine Alternativen hat, dann wenden sich die Menschen eben der Figur zu, die sie kennen."

Lage in Teheran spitzt sich zu : Proteste in Iran: Aktivisten melden mehr als 500 Tote Iranische Aktivisten melden über 500 Tote und etwa 10.700 Festnahmen. Die USA erwägen laut Trump "sehr starke Optionen" für ein Eingreifen in Iran. Alle Entwicklungen im Liveblog. Liveblog

Quelle: dpa, AFP, ZDF