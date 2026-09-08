Update am Morgen: Von Gründern, die die Welt verändern wollen

Guten Morgen,

heute wird in Berlin der Deutsche Gründerpreis verliehen. Und auch in diesem Jahr haben die Unternehmen, die es ins Finale geschafft haben, das Potenzial und den unbeirrbaren Willen, unsere Welt zu verändern.

Unter den Finalisten in der Kategorie Start-up ist die Firma DeepDrive aus Garching, die den Elektromotor neu gedacht und entwickelt hat. Bis zu 20 Prozent weniger Energie soll er verbrauchen und dabei auch noch kraftvoller sein. Oder da sind die Teleskope von Mtex Antenna Technology aus Wiesbaden, die so präzise sind, dass sie sogar den Lauf eines Golfballs auf dem Mond verfolgen können. Nicht weniger als die Kraft der Sonne auf die Erde holen will das Team von Proxima Fusion in München. Es arbeitet am ersten Kernfusionsreaktor der Welt und hat dafür schon mehr als 400 Millionen Euro eingesammelt.

Sie alle wollen die drängenden Probleme unserer Zeit lösen, und dabei fehlt es den Gründern auch nicht an Selbstbewusstsein. Die Besten aus Europa sollen dabei sein - und sie haben dafür auch zahlreiche Fachkräfte aus den USA zurückgeholt.

Ich habe den Deutschen Gründerpreis in den letzten Jahren als Jurorin begleiten dürfen. Diesmal war etwas anders. Noch nie haben die Gründerinnen und Gründer den Wert der Arbeit in Europa so wertschätzend betont wie in diesem Jahr. Denn bei allen berechtigten Bürokratie-Klagen und der Behäbigkeit in Entscheidungsprozessen bietet das europäische Umfeld ein wichtiges Gut: Berechenbarkeit. Wer gründet, braucht neben Geld und Förderprogrammen auch ein stabiles Rechtssystem und Marktregeln, die sich nicht mit einem Federstrich ändern lassen. In geopolitisch unruhigen Zeiten ist das nicht mehr selbstverständlich.

So wird heute Abend in Berlin der Gründergeist in Deutschland geehrt und gefeiert. Und ein Stück weit wird auch die Erzählung widerlegt, dass Europa nur zuschaut, während die USA und China Motoren, Chips und die Energie der Zukunft allein gestalten. Schauen Sie doch mal rein. ZDFheute streamt die Veranstaltung ab 20 Uhr und wir werden in unseren aktuellen Sendungen darüber berichten.

Ich wünsche Ihnen einen Tag voller Zuversicht.

Susanne Biedenkopf, Leiterin des ZDF-Landesstudios Hessen

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 08.09.2026, ab 00:40 Uhr 08.09.2026 | 1:11 min

Pisa-Studie 2025 wird vorgestellt: Die Ergebnisse der jüngsten Auflage der Pisa-Studie werden heute vorgestellt. Für den internationalen Bildungsvergleich wurden in Deutschland im vergangenen Jahr rund 6.700 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren in grundlegenden Kompetenzen wie Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Weltweit nahmen mehr als 760.000 Gleichaltrige teil.

Klingbeil bringt Haushaltsentwurf in Bundestag ein: Finanzminister Lars Klingbeil bringt heute den Entwurf des Bundeshaushalts für das kommende Jahr in den Bundestag ein. Der SPD-Politiker plant mit Ausgaben von 555,4 Milliarden Euro - etwas mehr als in diesem Jahr. Allein im Kernhaushalt sollen dafür Schulden von 118,7 Milliarden Euro gemacht werden. Dazu kommen neue Kredite aus den Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr. Insgesamt soll die Neuverschuldung 2027 damit bei gut 200 Milliarden Euro liegen.

Kanadas Gegenzölle auf US-Importe treten in Kraft: Kanada verhängt im Zollstreit mit den USA Gegenzölle von bis zu 50 Prozent auf US-Importe im Wert von 27,6 Milliarden Dollar. Die Maßnahmen sollen die entsprechenden US-Zölle auf kanadische Waren spiegeln.

Sportlich in den Tag

Fußball: Heute Abend (21 Uhr) steht für Borussia Dortmund das erste Spiel der neuen Champions-League-Saison an. Gegen den FC Villarreal setzen die Schwarz-Gelben vor allem auf ihren Abwehr-Stabilisator Waldemar Anton: Der Routinier ist in Abwesenheit der verletzten Nico Schlotterbeck und Emre Can derzeit mehr denn je gefragt. Zuletzt im Ligaspiel in Hoffenheim löste er diese Aufgabe überragend.

Para-Schwimm-EM: Taliso Engel gehört zu den schillerndsten deutschen Athleten bei der Para-Schwimm-EM in der Türkei. Am Abend geht’s für den 24-Jährigen, den viele Menschen auch aus der TV-Tanz-Show "Let's Dance" kennen, um Medaillen.

Zahl des Tages

50 Jahre - so alt ist der VHS-Rekorder. Das Video Home System brachte Filme ins Wohnzimmer und gab Zuschauern neue Freiheit. Eine Medienrevolution, die Videotheken und Videoabende unvergesslich machte.

hallo deutschland, 07.09.2026, 17:10 Uhr 07.09.2026 | 11:03 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

Nach dem regulären Saisonende öffnet das Waldfreibad Sahlenburg seine Becken für Hunde. Im ungechlorten Wasser toben die Tiere ausgelassen und springen mutig von den Startblöcken.

hallo deutschland, 07.09.2026, 16:39 Uhr 07.09.2026 | 1:01 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 07.09.2026 | 2:03 min

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So wird das Wetter heute

Heute überwiegen im Norden bei 19 bis 25 Grad die Wolken. Vor allem im Umfeld der Nordsee kann es regnen. Im Süden scheint die Sonne und die Temperatur erreicht Werte von 26 bis 34 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Annika Heffter