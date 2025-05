Update am Morgen: ESC startet - wird Deutschland wieder Letzter?

Guten Morgen,

"Germany, I’m sorry, zero points." Mit diesen Worten verkündete die ESC-Moderatorin 2019, dass Deutschland vom Publikum keinen einzigen Punkt bekommen hatte. Ähnlich war das auch 2023. Und 2022. Und 2021. Und 2017. Und 2016. Und 2015 - letzter Platz damals, null Punkte.

Dieses Jahr könnte es besser laufen. Die Geschwister Abor und Tynna treten für Deutschland mit dem Song "Baller" an. Ein moderner Dance-Song, der sich gut für Instagram-Storys eignet. Der Titel war bereits in den Top 20 der Charts. Und wenn Tynna sauber singt, ist ein Platz im Mittelfeld drin - wobei beide laut einem Instagram-Post höhere Ziele anstreben:

Let's win this. „ Abor und Tynna, deutsche ESC-Teilnehmer

Wer ist das Geschwister-Duo Abor und Tynna? Das ZDF hat sie getroffen:

Als Favorit tritt heute Abend im ersten Halbfinale die Band "Kaj" für Schweden an, die sich beim Vorentscheid gegen ESC-Sieger Måns Zelmerlöw durchgesetzt hatte. Sollte Schweden gewinnen, wäre es der achte Sieg. Rekord. Kajs Song "Bara bada bastu" - "Einfach mal in die Sauna gehen" - enthält die drei finnischen Wörter, die jeder Schwede und jede Schwedin kann, nämlich "eins, zwei, drei":

Yksi, kaksi, kolme. „ Schwedischer ESC-Song "Bara bada bastu"

Deutschlands miserable ESC-Bilanz im Überblick:

Abor & Tynna, 2025 Die deutsche ESC-Bilanz der vergangenen Jahre ist durchwachsen bis desaströs. "Abor & Tynna" landen beim ESC in Basel mit dem Song "Baller" auf Platz 15. Quelle: dpa

Auch dieser ESC dürfte wieder politisch werden. Für Israel tritt eine Überlebende des Massakers vom 7. Oktober an . Kritiker fordern aber - wie bereits 2024 - einen Ausschluss Israels wegen des Vorgehens in Gaza. Der spanische ESC-Sender etwa fordert eine Diskussion darüber - die Veranstalter zeigen sich dafür inzwischen offen.

Außerdem dürfen die Künstler nur noch ihre Landesfahne mit auf die Bühne nehmen - also zum Beispiel nicht die Regenbogenfahne. Und dann könnte im Finale ja auch noch Céline Dion auftreten, die den ESC 1988 für die Schweiz gewonnen hat. Es wird also eine ereignisreiche Woche in Basel.

Herzliche Grüße aus Basel,

Dominik Rzepka, ZDF-Reporter beim Eurovision Song Contest

Was heute noch wichtig ist

Trump beginnt in Saudi-Arabien mehrtägige Nahost-Reise: Die erste Station ist Saudi-Arabien. Im Anschluss will der US-Präsident nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate weiterreisen. Er hat außerdem nicht ausgeschlossen, für das mögliche Treffen des ukrainischen Präsidenten Die erste Station ist Saudi-Arabien. Im Anschluss will der US-Präsident nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate weiterreisen. Er hat außerdem nicht ausgeschlossen, für das mögliche Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag in die Türkei zu fliegen. Es ist die erste große Auslandsreise des US-Präsidenten in der neuen Amtszeit.

"Peacekeeping Ministerial" in Berlin: Das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium richten am Dienstag und Mittwoch in Berlin eine internationale Konferenz aus. Erwartet werden dazu UN-Generalsekretär Antonio Guterres sowie Delegationen aus mehr als 130 Staaten. Die Konferenz dient dazu, Mittel für weltweite sogenannte Blauhelm-Einsätze zu generieren.

Filmfestspiele in Cannes: Der US-amerikanische Schauspieler Robert De Niro wird am Abend zur Eröffnungszeremonie der 78. Filmfestspiele von Cannes erwartet. Der 81-Jährige soll die Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk erhalten. Die Filmfestspiele finden bis zum 24. Mai statt und gelten neben der Filmbiennale in Venedig als wichtigstes Filmfestival der Welt.

Urteil um Schauspieler Gérard Depardieu erwartet: Der französische Schauspielstar steht wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung zweier Frauen bei Dreharbeiten vor Gericht. Ihm drohen fünf Jahre Haft und eine Geldbuße von 75.000 Euro.

Lage im Nahost-Konflikt

Hamas lässt US-israelische Geisel Edan Alexander frei: Erstmals seit zweieinhalb Monaten hat die Hamas wieder eine Geisel aus dem Gazastreifen freigelassen. Der US-Israeli Edan Alexander sei infolge von "Kontakten mit der US-Regierung" freigelassen worden, erklärte die islamistische Palästinenserorganisation am Montag. Das Rote Kreuz nahm den 21-Jährigen nach eigenen Angaben in Empfang und übergab ihn an die israelische Armee.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Kämpfe an Fronten in der Ukraine: Die Forderungen an Russland nach einer Waffenruhe an den Fronten in der Ukraine sind offenbar ungehört verhallt. Insgesamt habe es im Tagesverlauf am Montag 133 russische Angriffe gegeben, teilte der Generalstab in Kiew in der Nacht mit. Allein bei der Kleinstadt Pokrowsk im Gebiet Donezk seien 50 Attacken abgewehrt worden. Daneben seien von diversen Abschnitten 45 russische Luftangriffe sowie zahlreiche Attacken mit sogenannten Kamikaze-Drohnen gemeldet worden. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Weitere Schlagzeilen

Ausführlich informiert

Elon Musk soll Ziel russischer Agenten gewesen sein, berichtet ein Ex-FBI-Agent im ZDF. Es soll auch Kontakt mit Putin gegeben haben. Was dahinter steckt, zeigt ZDFheute live.

Grafik des Tages

Quelle: Kevin Mazur/Getty Images for AD

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland über 250.000 Konzerte gespielt - vor allem in den Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen. Beliebt waren vor allem Großkonzerte wie die von Adele.

Zahl des Tages

Weltweit lag 2024 die Zahl der Binnenvertriebenen - also Menschen, die im eigenen Land anderswo Zuflucht suchen mussten - bei 83,4 Millionen, berichtet die Beobachtungsstelle für Binnenvertriebene. Das sind fast zehn Prozent mehr als 2023.

Quelle: AFP/Sean Rayford/Getty Images North America

Die Zahl der Vertreibungen durch Naturkatastrophen war nirgends so hoch wie in den USA - Auslöser waren unter anderem die Hurrikane "Helene" und "Milton".

Ein Lichtblick

Quelle: iStock/AlexandarNakic/Symbolbild

Kostenlose Leihfahrräder, Yogakurse oder vergünstigter Eintritt ins Nationalmuseum: Kopenhagen startet in diesem Sommer ein Belohnungssystem für besonders umweltbewusste Touristen. Belohnt werden soll, wer beispielsweise mit dem Zug in die dänische Hauptstadt reist, Müll sammelt oder länger als vier Tage bleibt. Die Kampagne beginnt am 17. Juni und läuft über neun Wochen.

Gesagt

You are the sunshine of my life. „ Stevie Wonder

Die berühmte Textzeile singt US-Musiker Stevie Wonder, der heute 75 Jahre alt wird. In dem Song geht es um eine tiefe Liebeserklärung an eine bestimmte Person im Leben des Sängers.

Quelle: AFP/Saul Loeb/Archiv

Sportlich in den Tag

NHL-Star Tim Stützle ist endlich bei der Eishockey-WM in Dänemark angekommen - und er soll heute gegen Norwegen (16:20 Uhr) zum ersten Mal spielen. Für die deutsche Nationalmannschaft ein "unheimlicher Gewinn".

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Dienstag scheint zunächst überall die Sonne. Am Nachmittag entwickeln sich hier und da einige Quellwolken. Im Nordosten ziehen hohe Wolken auf. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 16 Grad auf den Nordseeinseln und 25 Grad im Rheinland.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher