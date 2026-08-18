Update am Morgen: Die Drohne und der Schattenkrieg

Guten Morgen,

das war knapp. Ein beherzter Busfahrer entdeckt eine verdächtige Drohne am Leipziger Flughafen, drückt sie auf den Boden und schlägt Alarm. Dann stellt sich heraus: Die Drohne transportierte Sprengstoff, offenbar ein Anschlagsversuch auf eine ukrainische Antonov. Die Ermittlungen laufen noch, aber schon jetzt zeigt sich, wie verwundbar Deutschland in solchen Fällen ist.

Zumal die Angreifer nach Recherchen von frontal genau wussten, was sie tun. Demnach steckten in der Drohne zwei SIM-Karten und ein 5G-Router. Das ermöglicht eine Steuerung übers Mobilfunknetz, die übliche Sicherheitssysteme nur schwer erkennen. Theoretisch könnten die Täter die Drohne übers Netz auch vom Ausland dirigiert haben - das macht die Suche nach ihnen nochmal schwieriger (mehr zum Thema heute Abend bei frontal um 21 Uhr).

ZDF-Morgenmagazin, 18.08.2026, 5:30 Uhr 18.08.2026 | 2:02 min

Fest steht: Unbemannte Drohnen erleichtern die hybride Kriegsführung für Angreifer. Auch deshalb will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt die erst kürzlich gegründete Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei aufstocken. Und heute weiht er das neue Technologiezentrum für Drohnensicherheit in Sachsen-Anhalt ein, mit dem die Bundesregierung Abwehrmöglichkeiten entwickeln will. Am Flughafen Leipzig soll unterdessen ein eilig herangeschafftes Radargerät Drohnen frühzeitig erkennen. Doch selbst wenn das gelingt: Absolute Sicherheit vor Tätern, die gezielt Deutschlands kritische Infrastruktur angreifen, gibt es nicht.

Einen schönen Tag und viel Spaß beim Weiterlesen wünscht Ihnen

Ilka Brecht, Moderatorin und Leiterin des ZDF-Magazins frontal

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Was heute noch wichtig ist

Bauernverband zieht Bilanz der Ernte 2026: Der Deutsche Bauernverband stellt eine Bilanz der schwierigen Ernte in diesem Sommer vor. Angesichts anhaltender Trockenheit und Hitze zeichnen sich deutliche Einbußen bei Getreide und Raps ab. Erwartet werden unterdurchschnittliche Ergebnisse. Vor allem in Süddeutschland kam es nach Branchenangaben zu größeren Schäden, die zu totalen Ertragsausfällen führen könnten. Teils gibt es auch Engpässe bei Tierfutter. Der Bauernverband forderte wegen einer angespannten Lage vieler Höfe Finanzhilfen der Politik.

ZDF-Morgenmagazin, 18.08.2026, 5:30 Uhr 18.08.2026 | 2:28 min

Urteil gegen mutmaßliche Agenten Russlands erwartet: Das Oberlandesgericht Stuttgart will um 10 Uhr das Urteil gegen drei junge Männer verkünden, die als Agenten im Auftrag Russlands Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland vorbereitet haben sollen. Die Bundesanwaltschaft legt den Ukrainern im Alter von 22, 25 und 30 Jahren Agententätigkeit und Verabredung zu Brandanschlägen im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes zur Last. Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zufolge sollen sie Teil eines Sabotageplans gewesen sein, der auf Transportwege eines Paketdienstleisters abzielte.

Ausführlich informiert

Wie kam es zum Beinahe-Unglück? Ein Dreamliner von Vietnam Airlines hob erst hinter dem Startbahn-Ende am Flughafen München ab. Später musste die Boeing 787-9 notlanden. ZDFheute live analysiert, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. (29 Minuten)

ZDFheute live, 17.08.2026, 19:30 Uhr 17.08.2026 | 26:10 min

Sportlich in den Tag

Am Wochenende rollt endlich wieder der Ball in der Frauen-Bundesliga - doch an den Reformen regt sich zunehmend Kritik. Warum, weiß unser Autor.

Reform-Debatte nimmt Fahrt auf: Playoffs in der Frauen-Bundesliga?

In Belgien und den Niederlanden läuft gerade die Hockey-WM - und die deutschen Teams hatten gestern Abend jeweils ihr zweites Vorrundenspiel - wie es für die Männer lief, sehen Sie hier:

Gemeinsames Morgenmagazin von ARD und ZDF, 18.08.2026, 05:30 18.08.2026 | 1:32 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 18.08.2026 | 1:55 min

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So wird das Wetter heute

Am Dienstag überwiegen die Wolken. In einem breiten Streifen von Nordwest nach Südost regnet es auch immer wieder. Die Temperatur steigt auf Werte von 19 bis 28 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion