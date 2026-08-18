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Künstliche Intelligenz: Google kauft Daten von Spirit Airlines

Training Künstlicher Intelligenz:Google kauft Daten gescheiterter US-Fluggesellschaft

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Interne Chats gescheiterter Start-ups sind im Silicon Valley begehrt zum Training von KI-Systemen. Google kauft nun sogar Daten einer ganzen Fluggesellschaft.

Google-Logo am Google-Hauptsitz

Google trainiert seine KI-Systeme mit riesigen Datenmengen.

Quelle: epa

Google hat sich zum Training Künstlicher Intelligenz ein riesiges Datenpaket des pleitegegangenen US-Billigfliegers Spirit Airlines gesichert.

Für ein Gebot von zehn Millionen Dollar (8,6 Millionen Euro) ersteigerte der Tech-Riese in einer Auktion unter anderem rund 100 Millionen E-Mails sowie 500 Millionen Unterhaltungen über die Messaging-Plattform Microsoft Teams, wie aus Unterlagen im Insolvenzverfahren hervorgeht.

MOUNTAIN VIEW, KALIFORNIEN – 4. Februar: Das Google-Logo ist am 4. Februar 2026 an einem Gebäude der Google-Zentrale in Mountain View, Kalifornien, zu sehen.

Ein neues Feature im Kartendienst Google Earth erleichtert die KI-Manipulation von Satellitenfotos - so lassen sich etwa falsche Bombenkrater einzeichnen. Experten warnen vor gefährlichen Folgen.

31.07.2026 | 1:15 min

KI soll aus echten Abläufen lernen

Google betonte, dass vor der Übergabe der Daten alle personenbezogenen Informationen von einem weiteren Unternehmen entfernt werden sollen. Der Datensatz könne helfen, "unsere Produkte und KI-Modelle zu verbessern", hieß es in einer Stellungnahme beim Finanzdienst Bloomberg. Zu dem Paket gehören auch Software sowie Daten zur Preisgestaltung.

Der Kauf passt zu in jüngster Zeit bekanntgewordenen Versuchen von KI-Firmen, firmeninterne Kommunikation etwa gescheiterter Start-ups zum Training Künstlicher Intelligenz zu erwerben. Die Idee dabei ist unter anderem, zur Verbesserung der KI reale Abläufe in Unternehmen zu simulieren. Unterlegener Bieter bei der Spirit-Auktion war die KI-Firma Mercor mit einem Gebot von 7,5 Millionen Dollar.

ILLUSTRATION - 28.10.2021, Paraguay, Asunción: Das Logo von Meta, der neuen Dachmarke des Facebook-Konzerns, wird auf einem Smartphone angezeigt, im Hintergrund sind die Logos von Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp und Oculus zu sehen.

Eine KI-Software von Meta hat sich bei einem Sicherheitstest in ein anderes Unternehmen gehackt. Meta zufolge hatte das KI-Modell durch eine falsche Einstellung Zugang zum Internet.

06.08.2026 | 0:26 min

Billigflieger im zweiten Insolvenzverfahren binnen zwölf Monaten

Spirit Airlines hatte Anfang Mai den Betrieb eingestellt. Seit August vergangenen Jahres war der Billigflieger bereits im zweiten Insolvenzverfahren binnen weniger als zwölf Monaten.

Ursprünglich wollte die Airline es im Sommer mit niedrigeren Schulden verlassen. Doch dann wurden diese Pläne durch die im Krieg in Iran stark gestiegenen Kerosinpreise torpediert. Der "plötzliche und anhaltende" Anstieg habe keinen anderen Weg gelassen, als den Betrieb einzustellen, betonte Spirit-Chef Dave Davis.

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Quelle: dpa
Über Künstliche Intelligenz berichteten verschiedene Sendungen, etwa die heute-Nachrichten am 11.08.2026 ab 19:00 Uhr sowie das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 05.08.2026 ab 05:30 Uhr.
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