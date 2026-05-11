Update am Abend: CSD-Attentat und Merz' Personalrochade

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Berlin trauert noch immer um die Tote und die Verletzten des Berliner CSD. Doch nach dem ersten Schock stehen auch Fragen im Raum. Zum Beispiel: Wieso konnte der mutmaßliche Attentäter Abdul B. einen Anschlag begehen, obwohl er der Polizei als Gefährder bekannt war? Auch im politischen Berlin ist es unruhig: Merz' Personalwechsel kommen nicht bei allen in der CDU gut an. Und rund läuft es auch bei Porsche nicht: Der deutsche Autobauer baut erneut Stellen ab.

Hätte ein härteres Strafrecht den Berliner Attentäter stoppen können?

Das ist passiert: Ein Auto fährt in eine Menge von Menschen, die friedlich den Christopher Street Day in Berlin feiern. Nach der Attacke im Tiergarten ist eine Frau tot, 29 weitere Menschen sind verletzt.

Das ist der Hintergrund: Auch zwei Tage nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag sitzen Trauer und Schock tief. Der mutmaßliche Attentäter ist tot, bei einem Polizeieinsatz am Sonntag wurde er in einer Kleingartenanlage in Berlin erschossen. Mittlerweile weiß man: Der junge Mann galt schon länger als Gefährder, war der Justiz bekannt und sogar bereits verurteilt.

Darum ist das wichtig: Geht unser Strafrecht zu lasch mit Gefährdern um? Es ist eine der Fragen, die sich nach dem CSD-Anschlag in Berlin stellen. Schon jetzt werden Rufe nach einem strengeren Strafrecht laut.

heute xpress vom 27.07.2026 um 9:00 Uhr. 27.07.2026 | 1:15 min

Hoppermann wird CDU-Generalsekretärin

Quelle: ZDF

Das ist passiert: Franziska Hoppermann soll neue Generalsekretärin der CDU werden. Nötig ist die Neubesetzung, weil der vorherige Amtsinhaber Carsten Linnemann den Posten des Bundesgesundheitsministers bekommen hat. Hoppermann ist nach Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer die dritte Frau, die CDU-Generalsekretärin wird.

Das ist der Hintergrund: Wie viel Zeit haben Sie? In Kürze: Spahn, der über die Leihmutter-Affäre stolperte, war als Fraktionschef zurückgetreten. Daraufhin musste der Kanzler den Posten neu besetzen und schraubte auch anderweitig am Personaltableau: Thorsten Frei wird neuer Fraktionschef, Nina Warken Kanzleramtschefin. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Gitta Connemann, wechselt ins Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Philipp Amthor wird neuer Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen. Verkehrsminister Patrick Schnieder bat Merz um seine Entlassung und diesen Posten soll nun offenbar Steffen Bilger bekommen, der bisher Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion war. In Kürze: Spahn, der über die Leihmutter-Affäre stolperte, war als Fraktionschef zurückgetreten. Daraufhin musste der Kanzler den Posten neu besetzen und schraubte auch anderweitig am Personaltableau: Thorsten Frei wird neuer Fraktionschef, Nina Warken Kanzleramtschefin. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Gitta Connemann, wechselt ins Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Philipp Amthor wird neuer Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen. Verkehrsminister Patrick Schnieder bat Merz um seine Entlassung und diesen Posten soll nun offenbar Steffen Bilger bekommen, der bisher Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion war.

Das sagen unsere Korrespondenten: Innerhalb der CDU rumort es. Denn wie so oft gibt es bei Personalentscheidungen Gewinner und Verlierer, wie Diana Zimmermann aus Berlin berichtet:

heute xpress vom 27.07.2026 um 9:00 Uhr. 27.07.2026 | 1:11 min

Porsche baut weitere Stellen ab

Das ist passiert: Der Sport- und Geländewagenbauer will bis 2035 weitere 5.000 Stellen in der Region Stuttgart streichen. Betroffen sind das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen und das Entwicklungszentrum in Weissach.

Das ist der Hintergrund: Bereits im Februar des vergangenen Jahres hatten sich Geschäftsleitung und Betriebsrat auf den Abbau von rund 1.900 Stellen bis 2029 verständigt. Zudem liefen etwa 2.000 befristete Arbeitsverträge aus. Porsche steckt in einer großen Krise: Der Nettogewinn brach 2025 um 91 Prozent auf 310 Millionen Euro ein. Ursachen sind das schwächelnde China-Geschäft, Trumps Zollpolitik und eine geringe Nachfrage nach E-Auto-Modellen. Der Abbau der Stellen soll sozialverträglich gestaltet werden.

Darum ist das wichtig: Die deutsche Automobilindustrie strauchelt. Nicht nur Porsche hat mit erheblichen Gewinneinbußen zu kämpfen.

Porsche plant den Abbau von weiteren 5.000 Stellen in den kommenden Jahren. Das E-Auto-Geschäft laufe "extrem zäh", erklärt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann. 27.07.2026 | 1:19 min

Ratgeber: Was bei Klimageräten in der Mietwohnung erlaubt ist

Gerade Dachgeschosswohnungen werden im Sommer gerne mal zur Sauna. Wenig schafft wirksame Abhilfe - doch Klimaanlagen können helfen. Allerdings ist das gerade in Mietwohnungen gar nicht so einfach: Was ist erlaubt? Und wo darf der Vermieter mitbestimmen?

"Volle Kanne" vom 16.07.2026 ab 9:05 Uhr. 27.07.2026 | 1:31 min

Und zum Sport...

Marc Kosicke: Mehr als nur ein Schattenmann

Der Berater von Jürgen Klopp erhält "jeden Zugang" beim DFB und steigt dafür aus seiner Beratungsagentur aus. Wer ist der Mann, dem der neue Bundestrainer blind vertraut?

Spaniens Segler siegen wie die Fußballer

Vor Portsmouth lief es bei der SailGP ähnlich wie bei der Fußball-WM: Mehrere Co-Favoriten verpassten das Finale. Team Germany wäre beinahe gekentert. Und die Spanier zauberten.

Weitere Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Trommelschläge, Tanz und farbenfrohe Kostüme: Das Maskenfestival in Porto-Novo in Benin zieht Tausende Zuschauer an:

Über das Thema berichtete ZDFheute am 27.07.2026 um 13 Uhr. 27.07.2026 | 1:23 min

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Mehr als 1.400 Tote: Fast jede zweite bestätigte Ebola-Infektion im Kongo endet tödlich. Eine Epidemie fordert immer Opfer. Experten gehen allerdings von einer noch höheren Dunkelziffer aus. Konflikte mit bewaffneten Gruppen sowie großes Misstrauen gegenüber den Helfern erschweren die Eindämmung der Krankheit.

Streaming-Tipps für den Abend

Kriminalhauptkommissarin Helen Dorn löst ihre Fälle mit Scharfsinn und Selbstbewusstsein - auch wenn Worte nicht ihre große Stärke sind. In der neuen Folge "Verdammte Familie" wird ein Anschlag auf ihre Halbschwester begangen, die sich zurzeit in einem Frauengefängnis befindet. Was hat ein Mafia-Clan damit zu tun? Schnell wird der Fall für Helen persönlicher, als sie hätte ahnen können. (Fünf Staffeln mit je fünf Folgen.)

Helen Dorn - alle Staffeln verfügbar im ZDF-Streamingportal. 04.04.2026 | 88:42 min

Rezept des Tages: Pasta al Limone

Dieses Rezept stammt aus "Volle Kanne" vom 27.07.2026 um 9:05 Uhr. 27.07.2026 | 8:36 min

Das perfekte Rezept für heiße Sommertage: eine superschnelle und leckere Pasta al Limone. Das Nudelgericht wird mit Pecorino und gerösteten Pinienkernen garniert. Hier finden Sie das ganze Rezept zum Nachkochen.

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