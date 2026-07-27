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Von Olymp bis Wattenmeer: Neue Orte in UNESCO-Welterbeliste

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UNESCO-Weltkulturerbe und Naturerbe:Von Olymp bis Wattenmeer: Diese Orte sind neues Welterbe

von Corinna Wirth

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Das UNESCO-Welterbekomitee will Kultur- und Naturstätten als Erbe der Menschheit für kommende Generationen schützen und bewahren. Deswegen nimmt es diese Orte neu in die Liste auf.

Wanderer gehen auf den Berg Olympus in Nordgriechenland zu.
Das Boma-Plateau im Südsudan.
Sumpflandschaft im Okefenokee Naturschutzgebiet in Georgia
Landungsstrand Omaha Beach in der Normandie
Ein Mehrfamilienhaus in der Waldsiedlung Zehlendorf.
Luftaufnahme der mittelalterlichen Stadt Carcassonne.
Ruinen von Sarnath in Indien.
Wattenmeer in Südkorea.
Korallenriff im Golf von Akaba

Bergmassiv um den Olymp in Griechenland

Der Olymp ist der höchste Berg Griechenlands und eine von 33 Stätten, die 2026 für die UNESCO-Liste des Kultur- und Naturerbes nominiert sind. Etwa 25 davon wurden bislang neu aufgenommen.

Quelle: AFP/Angelos Tzortzinis

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