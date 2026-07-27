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UNESCO-Weltkulturerbe und Naturerbe:Von Olymp bis Wattenmeer: Diese Orte sind neues Welterbe
von Corinna Wirth
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Das UNESCO-Welterbekomitee will Kultur- und Naturstätten als Erbe der Menschheit für kommende Generationen schützen und bewahren. Deswegen nimmt es diese Orte neu in die Liste auf.
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