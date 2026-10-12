Update am Morgen: Wie geht's weiter mit Friedrich Merz?

Guten Morgen,

wie geht's weiter? Kann man sich jeden Wochenbeginn fragen, diesen Montag aber lohnt es sich tatsächlich.

Wie geht es weiter mit Friedrich Merz und der CDU? Seit gestern Mittag verschanzt sich der Parteivorsitzende mit dem Parteipräsidium in der Parteizentrale. Handys müssen abgegeben werden, über Stunden sind Ministerpräsidenten und Landesvorsitzende selbst für enge Mitarbeiter nicht erreichbar.

Drinnen steht Friedrich Merz mächtig unter Druck. Merz hat enorme Schlappen für die CDU bei gleich drei Landtagswahlen hinter sich und vor sich auf dem Tisch ein Reformpaket, das vielen zu weit geht - und etlichen in der CDU nicht weit genug. Wie weiter mit Pflege, der Wirtschaft, den Steuern und und und? Wie all das finanzieren und wie Einigkeit darüber erzielen mit einer ebenfalls arg gerupften SPD?

Wie also will Friedrich Merz all das einfangen? Und wird womöglich besprochen, mit welchem Kandidaten die CDU in die nächste Bundestagswahl ziehen wird? Merz dürfte das kaum sein. Wie aber dann verhindern, dass der oder die Neue ohne oder mit zu geringem Amtsbonus in den Wahlkampf startet (wie in Sachsen-Anhalt geschehen)? Könnte also Friedrich Merz jetzt noch schnell dringend notwendige Reformen auf den Weg bringen und dann als "Reformkanzler" vorzeitig Platz machen? Und wem? Und käme Friedrich Merz tatsächlich damit klar, noch kürzer Bundeskanzler gewesen zu sein als Olaf Scholz?

Heute Vormittag setzt die CDU ihre Präsidiumsklausur fort. Es bleibt spannend.

Kommen Sie gut durch die Woche!

Ihr Klaus Brodbeck, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

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Bei berlin direkt fordert Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der SPD, dass sie jetzt in der Koalition "mitliefern" müsse. Zudem sprach er sich gegen eine CDU-Minderheitsregierung aus:

11.10.2026 | 6:01 min

Was heute noch wichtig ist

11.10.2026 | 0:47 min

Wirtschaftsnobelpreis: Streng genommen läuft er etwas außer der Reihe - die schwedische Reichsbank stiftete den Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaft in Erinnerung an Alfred Nobel. Der Dynamit-Erfinder selbst hatte in seinem Testament nur Preise für Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden genannt. Heute wird er in Stockholm verliehen.

Automobilsalon in Paris: Auf der Branchenmesse zeichnet sich ein Kräftemessen zwischen europäischen und chinesischen Autobauern ab. Mit 20 Marken ist die Volksrepublik vertreten, deutlich mehr als noch vor zwei Jahren. Europäische Hersteller wollen mit neuen, erschwinglicheren E-Modellen ihre Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellen.

Jahrestagung von IWF und Weltbank: Das Treffen der Finanzminister und Notenbanker aus aller Welt wird überschattet von der Krise im Nahen Osten, dem Energiepreisschock und weltweit steigenden Zinsen. Es startet heute in Bangkok. Die Weltbank stehe derzeit in Kontakt mit Dutzenden Ländern, sagte deren Präsident Ajay Banga mit Blick auf die Ölpreise und mögliche Krisenhilfen.

"Horrorhaus von Soest" - Prozessauftakt: Vier Angeklagte sollen eine Frau über Monate in einem Reihenhaus in Westfalen misshandelt und vergewaltigt haben - darunter zwei Minderjährige. Nun müssen sie sich vor Gericht verantworten.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Restart der Fußball-Bundesliga nach der langen Länderspielpause: Im 101. Rheinischen Derby bescheren zwei sehenswerte Tore dem 1. FC Köln den Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Während sich die Kölner in der Tabelle ins Mittelfeld schieben, bleibt die Borussia auch mit dem neuen Trainer Alexander Blessin sieg- und punktlos. Hier können Sie sich die Höhepunkte der Partie anschauen.

12.10.2026 | 9:03 min

Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Zahl des Tages

Etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung. Zum heutigen Welt-Rheuma-Tag macht die Deutsche Rheuma-Liga auf das Thema Einsamkeit aufmerksam: Denn Menschen mit Rheuma seien mehr als doppelt so häufig von erhöhter Einsamkeit betroffen wie die Allgemeinbevölkerung, wie aus einer Befragung durch den Selbsthilfeverband hervorgeht.

Gesagt

Der Staat hat hier die Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu schützen. „ Karin Prien (CDU), Bundesbildungsministerin

Noch immer gibt es Bundesländer, die ihre Schulen nicht zu Schutzkonzepten gegen sexualisierte Gewalt verpflichten. Bundesbildungsministerin Karin Prien fordert im Interview mit ZDF frontal, dass solche Konzepte verpflichtend werden. In der Doku Tatort Schule berichten junge Frauen, wie Lehrer sie während der Schulzeit sexuell missbraucht haben. Sind Schülerinnen zu wenig geschützt?

ZDF frontal, 12.10.2026, 6:00 Uhr 12.10.2026 | 37:45 min

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Weinlese in Paris? Mitten in der Stadt liegt der Weinberg von Montmartre. Beim jährlichen Weinfest kommen Nachbarn, Pariser und Touristen zusammen, um den besonderen Stadtwein zu probieren. Der Erlös fließt traditionell in soziale Projekte. Santé!

heute in Europa, 09.10.2026, 16 Uhr 09.10.2026 | 1:34 min

Terra X - die Wissens-Kolumne

Pisa zeigt erneut die Schwächen unseres Schulsystems. Doch es gibt Schulen, die erfolgreich gegensteuern. Was sie anders machen und was wir von ihnen lernen können, schildert Bildungsforscher Olaf Köller in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X.

Bild des Tages

Quelle: David Ebener / dpa

Dino-Dame zieht um: Per Schwertransport ist die 11,5 Tonnen schwere "eLise" aus dem niedersächsischen Bad Essen nach Damme im Landkreis Vechta transportiert worden. Dort residiert sie vorübergehend auf dem Gelände einer Autowaschanlage. Endgültiges Ziel ist ein geplantes Wohnquartier. An ihrem alten Standort waren vor rund 150 Millionen Jahren Saurier durchgezogen - Fußspuren zeugen davon. Um zu veranschaulichen, wie die Tiere aussahen, wurde dort vor einem Vierteljahrhundert die Camarasaurus-Nachbildung errichtet. Mittlerweile fanden Forscher heraus: Es waren Europasaurier. Der Geopark will das Modell daher austauschen.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 12.10.2026 | 2:18 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag gibt es für alle eine Wetterberuhigung. Nach lokalem Nebel werden bei einem Wechsel von Sonne und Wolken maximal 11 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 18 Grad am Oberrhein erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Das Wetter am Montag 12.10.2026 Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Thorsten Duin und der ZDFheute-Redaktion.