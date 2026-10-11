Friedenspreisträger: Sands kritisiert "lautes deutsches Schweigen"

Friedenspreisträger im heute journal:Sands kritisiert "lautes deutsches Schweigen"
Philippe Sands wurde mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Im ZDF spricht er über die Krise des Völkerrechts und Deutschlands Umgang mit dem Nahost-Konflikt.
Der britisch-französische Jurist und Autor Philippe Sands wurde heute in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Der Professor für internationales Recht, der abstrakte Begriffe wie Völkerrecht und Menschenrechte in seinen Büchern greifbar macht, wurde für seinen Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Völkerrecht geehrt.
Im "heute journal"-Interview beschreibt der 65-Jährige die fragile Lage des Völkerrechts und übt deutliche Kritik an der politischen Zurückhaltung Deutschlands.
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Auszeichnungen wie der Friedenspreis seien ein wichtiges Signal, da sie zeigten, dass das Völkerrecht vielen Menschen weiterhin wichtig sei, auch wenn andere versuchten, die um 1945 entstandenen Regeln zu demontieren, erläutert Sands.
Sands glaubt an Zukunft des Völkerrechts
Mit Blick auf die US-Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof bedauert er es sehr, dass ausgerechnet die USA, die maßgeblich zur Etablierung des modernen Völkerrechts beigetragen hätten, dieses unter der aktuellen Präsidentschaft nun abbauen wollten. Die Entwicklung des Völkerrechts gehe "mal hoch, mal wieder runter, einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach hinten". Dennoch betont Sands:
Kurzfristig blickt er jedoch eher pessimistisch auf die kommenden Monate und Jahre, in denen er weitere Verletzungen der territorialen Integrität und Angriffe auf Zivilisten erwartet.
Sands appelliert an Deutschlands moralische Autorität
Im Interview mit Christian Sievers kritisiert Sands auch das von ihm als unanständig empfundene "laute deutsche Schweigen" bezüglich des israelischen Vorgehens im Gazastreifen und im Westjordanland. Zwar habe er aufgrund der deutschen Geschichte Verständnis für die Angst, als antisemitisch angeprangert zu werden, doch besitze Deutschland zugleich eine sehr starke moralische Autorität.
Es gehe nicht an, die Regelverstöße von ungeliebten Akteuren zu verurteilen, während man bei Freunden wegschaue. Dieses Schweigen schaffe einen Raum für jene, die das Recht missachten wollen.
Man könne nicht im Ausland Verbrechen unkritisiert lassen und gleichzeitig im Inland auf Bigotterie zeigen - dies begünstige Entwicklungen, die sich auch in jüngsten Wahlergebnissen in Deutschland widergespiegelt hätten.
Das Interview führte heute-journal-Moderator Christian Sievers.
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