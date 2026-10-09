Ersetzt KI bald Synchronsprecher? Streit um Stimme der Zukunft

KI kann Hörbücher vorlesen, Filme synchronisieren und Geschichten in andere Sprachen übertragen. Auf der Frankfurter Buchmesse löst das Hoffnung und Sorgen zugleich aus.

Spricht bald die KI? Der Streit um die Stimme der Zukunft

Frankfurter Buchmesse Quelle: Jennifer Brückner / dpa

Wer in diesen Tagen durch die Hallen der Frankfurter Buchmesse läuft, kommt an einem Thema kaum vorbei: Künstliche Intelligenz. Besonders intensiv wird dort diskutiert, wo es um Stimmen und die menschliche Kreativität geht. Es stellt sich die Frage, ob mit dieser modernen technischen Entwicklung überhaupt noch Menschen in der Vertonung von Hörbüchern oder beim Schreiben von Romanen gebraucht werden.

Schon zur Eröffnung der Buchmesse machte Glenn Micallef, EU-Kommissar für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport, deutlich, dass technischer Fortschritt nicht zulasten von Kreativen gehen dürfe. "KI kann Forschung unterstützen und repetitive Aufgaben übernehmen. Sie sollte aber niemals entscheiden, was wir sagen oder warum wir es sagen", erklärte Micallef.

Gleichzeitig betonte er: "Kreative Arbeit ist Arbeit. Wenn wir Bücher, Musik, Bilder und Geschichten wertschätzen, müssen wir die Menschen schützen, die sie erschaffen."

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Zwischen Reichweite und Kreativität

Wie groß die Chancen der Technologie sein könnten, zeigte sich auf mehreren Veranstaltungen der Buchmesse. Auf der Asia Stage sprach Gründer und CEO des KI-Unternehmens "Ailaysa", Senthil Nathan, am Donnerstag darüber, wie KI Übersetzungen zwischen Sprachräumen ermöglichen kann, die bislang kaum miteinander verbunden waren.

"Die Möglichkeit von Übersetzungen zwischen beliebigen Sprachen ist ein entscheidender Treiber", sagte Nathan. Als Beispiel nannte er die Übersetzung mongolischer Literatur ins Tamilische. Für ihn könnte KI dabei helfen, dass Inhalte aus kleineren Sprachräumen erstmals weltweit Leserinnen und Leser finden.

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Auch das Unternehmen Camb.AI wirbt auf der Buchmesse mit diesem Ansatz. Die Firma arbeitet laut eigener Aussage mit Verlagen und Medienunternehmen zusammen und bietet KI-gestützte Übersetzungen sowie Audio- und Synchronlösungen an. Manager Apoorv Uniyal beschreibt die Vision so: "Inhalte, die in einer Sprache entstehen, sollten jede Sprache erreichen können."

KI-Unternehmer weisen Kritik zurück

Den Vorwurf, menschliche Sprecher ersetzen zu wollen, weist er zurück.

Wir sind nicht hier, um irgendjemanden zu ersetzen. „ Apoorv Uniyal, Camb.AI

KI solle Arbeitsabläufe unterstützen und neue Zielgruppen erschließen. Menschliche Kontrolle bleibe dabei entscheidend.

Außerdem könne die KI den Markt für Synchronsprecher deutlich erweitern. So könnten berühmte Stimmen aus dem deutschen Raum weltweit gehört und verstanden werden, ohne dass die Sprecher neue Sprachen lernen müssten. In stressigen Zeiten und bei vollgepackten Kalendern könne eine KI-Stimme es auch den Synchron-Künstlern ermöglichen, mehr Aufträge wahrzunehmen.

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Training künstlicher Stimmen

Doch gerade in der Synchron- und Hörbuchbranche stößt diese Entwicklung auf Skepsis. Die Synchronsprecherin Franciska Friede diskutiert am Samstag gemeinsam mit weiteren Sprecherinnen und Sprechern auf dem Buchmessen-Panel "Synchron & KI - Die Zukunft der Synchronkunst" über die Folgen generativer KI für ihre Branche.

Friede beobachtet, dass KI bereits seit einigen Monaten bei Übersetzungen, der Nachbearbeitung und zunehmend auch beim Training künstlicher Stimmen eingesetzt wird. Besonders kritisch sieht sie die Vorstellung, kreative Arbeit an Maschinen auszulagern.

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"Kunst ist einfach etwas intrinsisch Menschliches", sagt sie. Und weiter: "Warum soll ich denn die Maschine, die mir mein Leben erleichtern soll, das machen lassen, was uns allen Spaß macht?"

Sorge vor Deepfakes

Für Friede lebt Synchronisation von Emotionen, Erfahrung und kulturellem Verständnis. Eine KI könne zwar Sprache erzeugen, aber nicht dieselbe menschliche Verbindung schaffen. Hinzu kommen Sorgen um Deepfakes und den Missbrauch geklonter Stimmen.

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Je besser KI-Stimmen werden, desto schwieriger würde es, zwischen echten und künstlich erzeugten Aufnahmen zu unterscheiden. Sie sei allerdings kein Gegner von KI in bestimmten Bereichen: "Es gibt definitiv Einsatzgebiete für KI, die total sinnvoll sind, sei es in der Medizin oder in der Forschung", in der Kunst habe die KI jedoch keinen Platz", sagt sie.

Eine Branche zwischen Aufbruch und Unsicherheit

Verlage und Tech Unternehmen sehen durch KI die Chance, Bücher, Hörbücher und andere Inhalte in viel mehr Sprachen anzubieten als bisher. Für viele Synchronsprecher und Autoren stehen dagegen Fragen nach Urheberrechten, fairer Vergütung und dem Wert menschlicher Kreativität im Mittelpunkt.

Ob zukünftig die Stimmen in Hörbüchern, Podcasts oder Filmen von einem Menschen, einer KI oder einer Mischung aus beidem stammen werden, ist noch offen. Klar ist, die Technologie ist längst in der Buchbranche angekommen und die Debatten darüber haben gerade erst begonnen.

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Quelle: ZDF