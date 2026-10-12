Intime Chats, Übergriffe, Vergewaltigungen: Junge Frauen berichten, wie Lehrer sie während der Schulzeit sexuell missbraucht haben. Sind Schülerinnen zu wenig geschützt?

Intime Chats, Übergriffe, Vergewaltigungen: Junge Frauen enthüllen, wie Lehrer sie während ihrer Schulzeit sexuell missbraucht haben. Sind Schülerinnen in Deutschland zu wenig geschützt? 12.10.2026 | 37:45 min

Eine junge Frau betritt den Weg einer Berliner Kleingartenanlage. Sie zögert: "Ich merke schon, mein Puls geht hoch." Diesen Weg ist Morea, so heißt die 27-jährige Frau, viele Male gegangen. Aber das ist acht Jahre her. In einer der Lauben wartete damals ihr Lehrer. Der habe ihr damals im Alter von 16 Jahren in zahllosen Chatnachrichten geschrieben, wie besonders sie doch sei, wie reif für ihr Alter, wie sehr er sie lieben würde. Sie hat ihm geglaubt.

"Ich denke, dass er sich damals mich ausgesucht hat, weil ich sozial isoliert war, nicht wirklich Familie hatte", sagt Morea heute. Sie lebte in einer Jugendhilfeeinrichtung, kam aus einem Elternhaus voller Gewalt. Sie ist damals dankbar, dass sich ein Erwachsener für sie interessiert, ihr in der Schule helfen will, mit ihr Badminton spielt.

Morea wurde als Schülerin von ihrem Lehrer missbraucht. Quelle: Ken Kabelitz / ZDF

"Es hat unfassbar weh getan"

Einmal lädt er sie zum Badminton in eine Halle neben den Kleingärten ein. Gibt ihr danach drei große Radler aus, nimmt sie mit in die Laube und schläft dort mit ihr. "Es hat unfassbar weh getan", erinnert sich Morea. Sie steht mittlerweile vor der Laube. Heute wohnt jemand anders hier.

Moreas Lehrer, Dennis W., wurde im Mai 2026 vom Berliner Landgericht zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt - wegen Vergewaltigung in einem Fall und sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in 19 weiteren Fällen.

"Ich gehe davon aus, dass die Zahlen immer noch ganz erschreckend hoch sind", sagt Tanja von Bodelschwingh, Leiterin N.I.N.A. e.V, zum Lagebericht Kindesmissbrauch. 21.07.2026 | 6:32 min

Er habe an verschiedenen Berliner Schulen seine Autoritätsstellung als Lehrer ausgenutzt, um seine sexuellen Triebe zu befriedigen, sagt der Richter in der Urteilsbegründung. Der Lehrer ist in Revision gegangen.

Prien fordert Schutzkonzepte in allen Bundesländern

Morea ist heute selbst Lehrerin und fordert, dass Kinder und Jugendliche besser geschützt werden. Doch erst jetzt erarbeiten viele Schulen in Deutschland Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt. Und es gibt immer noch fünf Bundesländer, die ihre Schulen nicht zu Schutzkonzepten verpflichten: Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Bayern.

Eine Studie zum Thema sexualisierte Gewalt an Schulen hat 133 Betroffene über ihre Erfahrungen befragt. Das Ergebnis: Rund 80 Prozent aller Opfer sind weiblich. 03.12.2025 | 1:40 min

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) fordert im Interview mit ZDF frontal, Schutzkonzepte in allen Ländern müssten verpflichtend werden: "Am Ende muss es so sein, dass es in jeder Schule verwirklicht wird. Und das kann man über freiwillige Maßnahmen versuchen. Aber am Ende kommt man nicht drumherum, es auch wirklich überall verpflichtend zu machen.

Der Staat hat hier die Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu schützen. „ Karin Prien (CDU), Bundesbildungsministerin

Staatsanwältin stellte Verfahren ein

ZDF frontal konnte auch mit Laila sprechen. Sie ist heute 21 und war ebenfalls eine Schülerin von Dennis W. Auch sie erzählt, der Lehrer habe sie in die Gartenlaube eingeladen, da war sie gerade 15 geworden: "Das Miteinander-Schlafen wollte ich generell nicht."

Hilfe nach sexueller Gewalt : Wie anonyme Spurensicherung Opfer schützt Opfer von Vergewaltigung können Spuren sichern lassen, ohne direkt Strafanzeige zu stellen. In zehn Bundesländern ist eine Untersuchung nach der Tat anonym und kostenlos möglich. von Kerstin Ripper

Lailas Mutter wird misstrauisch, zeigt den Lehrer 2019 an. Doch die zuständige Staatsanwältin stellt das Verfahren gegen Dennis W. ein. Begründung: Weil Laila kurz vor den mutmaßlichen Missbrauchstaten die Schule gewechselt hatte, treffe der Tatbestand "sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen" nicht mehr zu. Und: Laila sei schon über 14 gewesen und nach Meinung der Staatsanwältin in der Lage, selbst zu entscheiden, mit wem sie Sex haben möchte.

Laila hat kein Verständnis für diese Entscheidung: "Er war für mich trotzdem mein Lehrer."

Also er hat mich zwar nicht mehr unterrichtet, aber ich kannte ihn als Lehrer, ich habe ihn kennengelernt als Lehrer. „ Laila

Außerdem glaubt Laila nicht, dass 14-Jährige wirklich schon entscheiden können, jedenfalls nicht so, "dass man sagen kann, ich will mit einem 32-Jährigen schlafen. Das funktioniert nicht."

Jugendliche sind verwundbar

Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, kritisiert, dass Jugendliche durch die Gesetze in Deutschland nicht ausreichend geschützt werden: "Wir tun so, als seien junge Menschen ab 14 äquivalent gut aufgestellt, über sexuelle Kontakte zu entscheiden, wie jeder andere erwachsene Mensch. Das ist für mich nicht nachvollziehbar."

Vorstellung des Jahresberichts von Jugendschutz.net zur sexualisierten Gewalt und politischen Extremismus im Netz mit u.a. Karin Prien (CDU, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 20.05.2025 | 40:42 min

Die Missbrauchsbeauftragte meint: Wenn der Altersunterschied zwischen einer Jugendlichen und einem Erwachsenen zu groß ist, müsse man von sexuellem Missbrauch ausgehen.

Bundesbildungsministerin Prien fordert für solche Fälle eine Verschärfung des Sexualstrafrechts: "Wenn ein 50-Jähriger und eine 14-Jährige zusammen eine sexuelle Beziehung haben, spricht vieles dafür, dass das auch was mit einem Machtgefälle und mit Abhängigkeiten zu tun hat."

Da, wo es Strafbarkeitslücken gibt, muss der Gesetzgeber nacharbeiten. „ Karin Prien (CDU), Bundesbildungsministerin

Bundesfamilienministerin Prien will Kinder und Jugendliche besser vor sexualisierter Gewalt schützen. Die CDU-Politikerin hat dazu mehrere Initiativen vorgestellt. 18.11.2025 | 1:36 min

Kinder "wollen einfach nur geliebt werden"

Morea arbeitet jetzt selbst als Lehrerin. Die Übergriffe prägen sie - bis heute: "Wenn ich vor meinen Schülerinnen und Schülern stehe, die ungefähr das Alter haben, was ich damals hatte, frage ich mich, wie man sowas mit Kindern machen kann. Die sind nicht erwachsen, die sind so formbar, die wollen einfach nur geliebt werden."

Deshalb ist es Morea so wichtig, dass Schule in Deutschland ein sicherer Ort wird.

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