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Anschlagspläne in Polen: Premier Donald Tusk offenbar im Visier

Terroralarm in Mitteleuropa:Anschlagspläne auf Tusk: Polens Regierung im Visier

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Polens Sicherheitsbehörden prüfen Hinweise auf mögliche Anschläge gegen die Staatsspitze. Betroffen sind Premier Tusk und der Verteidigungsminister. Warschau reagiert inzwischen.

Polens Regierungschef Donald Tusk, aufgenommen am 01.09.2025

Polen geht Hinweis auf Anschlagspläne nach: Tusk und Verteidigungsminister im Fokus

Quelle: dpa

Polen geht Informationen über mögliche Pläne für einen Anschlag auf den Regierungschef und den Verteidigungsminister des Landes nach. Dies teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Sonntag auf der Online-Plattform X mit.

Bedrohung der Staatsspitze: Premier Tusk und Verteidigungsminister im Visier

Innenminister Marcin Kierwinski habe Maßnahmen in dieser Sache angeordnet. Die Polizei habe Hinweise auf einen möglichen Anschlag auf Ministerpräsident Donald Tusk und Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erhalten.

Menschen in einer Halle werden geschult, was sie in Krisensituationen tun müssen.

In Polen wächst die Sorge vor russischer Agrression, Drohnenangriffe auf die Ukraine in der Nähe der Grenze sind keine Seltenheit. Wie reagiert die Bevölkerung auf Luftalarm und Evakuierungen?

06.10.2026 | 2:08 min

Die polnischen Behörden sind derzeit wegen einer Welle von Gewalt an Schulen in erhöhter Alarmbereitschaft. Dabei kam am Donnerstag ein Hausmeister ums Leben.

Tusk ist seit Dezember 2023 polnischer Regierungschef. Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine und ein wichtiger Umschlagsort für militärische und humanitäre Hilfsgüter für die Ukraine

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Quelle: Reuters, AFP
Das ZDF berichtet regelmäßig über Polen, unter anderem am 06.10.2026 in heute in Europa "Polen im Alarmmodus" ab 16 Uhr.
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