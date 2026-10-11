Terroralarm in Mitteleuropa:Anschlagspläne auf Tusk: Polens Regierung im Visier
Polens Sicherheitsbehörden prüfen Hinweise auf mögliche Anschläge gegen die Staatsspitze. Betroffen sind Premier Tusk und der Verteidigungsminister. Warschau reagiert inzwischen.
Polen geht Informationen über mögliche Pläne für einen Anschlag auf den Regierungschef und den Verteidigungsminister des Landes nach. Dies teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Sonntag auf der Online-Plattform X mit.
Bedrohung der Staatsspitze: Premier Tusk und Verteidigungsminister im Visier
Innenminister Marcin Kierwinski habe Maßnahmen in dieser Sache angeordnet. Die Polizei habe Hinweise auf einen möglichen Anschlag auf Ministerpräsident Donald Tusk und Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erhalten.
Die polnischen Behörden sind derzeit wegen einer Welle von Gewalt an Schulen in erhöhter Alarmbereitschaft. Dabei kam am Donnerstag ein Hausmeister ums Leben.
Tusk ist seit Dezember 2023 polnischer Regierungschef. Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine und ein wichtiger Umschlagsort für militärische und humanitäre Hilfsgüter für die Ukraine
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