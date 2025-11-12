Update am Abend: Die Bundeswehr und ihre Suche nach sich selbst

Guten Abend,

Zeremonie, Gelöbnis und Reden des Bundespräsidenten und des Verteidigungsministers: Die Bundeswehr feiert ihr 70-jähriges Jubiläum und nach "freundlichem Desinteresse" in den 90ern - wie es Bundespräsident Horst Köhler einst beschrieb - kann man mittlerweile durchaus die berechtigte Frage stellen, ob die Verteidigungsarmee Deutschlands jemals so im Fokus stand wie in der heutigen Zeit. Die Bundesregierung steckt Milliarden in Aufrüstung, fordert Kriegstüchtigkeit von der Bevölkerung und warnt immer wieder vor einer Gefahr durch Russland, das derzeit seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.

Viele Militärexperten appellieren eindringlich, die Bundeswehr besser aufzustellen, zu modernisieren und sehen die Gefahr einer Aggression durch Moskau durchaus als gegeben. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Armee wächst, zugleich finden viele Kritiker, dass die Milliarden für die Aufrüstung sinnlos verschwendet werden - stattdessen sollte das Geld für dringend benötigte Investitionen in Bildung, Klimaschutz und Infrastruktur verwendet werden.

Und obendrein streitet die schwarz-rote Regierung auf höchster Ebene über eine Einführung der Wehrpflicht. Die betroffene Generation der Jüngeren fühlt sich davon überrumpelt und sieht Entscheidungen über ihren Kopf hinweg getroffen.

"Die Bundeswehr war eigentlich 70 Jahre lang auf der Suche nach sich selbst, nach Anwort auf die Frage, wie positioniere ich mich zwischen gesellschaftlicher Debatte und politischer Debatte und militärischen Anforderungen", sagt der Militärhistoriker Sönke Neitzel.

Die Suche geht weiter.

Wer in der Nacht in den Himmel geschaut hat, dem zeigte sich vielerorts ein besonderes Schauspiel: Polarlichter strahlten in leuchtenden Farben - sogar bis nach Bayern. Und wer sie verpasst hat: Auch in den kommenden zwei Nächten könnte das Spektakel am Himmel zu sehen sein.

Im Südwesten Chinas ist eine Brücke eingestürzt, die erst Anfang des Jahres fertiggestellt wurde. Verletzt wurde niemand, da die Brücke bereits für den Verkehr gesperrt war.

Nur noch mit 0,9 Prozent Wachstum rechnen die Wirtschaftsweisen in ihrer Prognose für 2026. Das ist 0,1 Prozent weniger als ursprünglich angenommen. Damit geht die Schwächephase der deutschen Wirtschaft weiter. Immerhin: Für das laufende Jahr hoben die Wirtschaftsweisen ihre Konjunkturprognose vom Frühjahr von null auf 0,2 Prozent an.

Ein Jahr ist vergangen, seit Donald Trump zum zweiten Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde. “Das goldene Zeitalter für Amerika beginnt jetzt”, kündigte er damals an. Was hat sich seitdem verändert? Die ZDFzeit-Doku nimmt die USA unter Trump unter die Lupe. (44 Minuten)

